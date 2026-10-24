مينساه لـ«الشرق الأوسط»: الرياض تغيّر كثيراً عن الموسم الماضي

أكد الغاني برنارد مينساه، لاعب الرياض، أن فريقه يظهر بصورة أفضل بكثير مقارنة بالموسم الماضي، مشيراً إلى أن الانتصار على التعاون بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، يعكس التطور الذي طرأ على أداء الفريق.

وقال مينساه، في حديث لـ«الشرق الأوسط» عقب المباراة: «أعتقد أننا قدمنا عملاً رائعاً، سواء اللاعبون أو الجهاز الفني، ونود بشكل خاص أن نشكر جماهيرنا التي لم تتخلَّ عنا يوماً، وواصلت دعمنا وتحفيزنا باستمرار».

️ | برنارد مينساه، لاعب الرياض لـ«الشرق الأوسط»:- جائزة أفضل لاعب في المباراة تعني لي الكثير، لكنني لم أكن لأحققها لولا زملائي. أقدّر كل لاعب شارك في المباراة، والتضحيات التي قدمناها جميعاً من أجل حصد هذه النقاط الثلاث المهمة#الرياض_التعاون | #الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/QM9NfsZNj1 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 24, 2026

وعن حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة، أبدى مينساه سعادته بالتتويج، مؤكداً أن الفضل يعود إلى العمل الجماعي والتضحيات التي قدمها زملاؤه داخل الملعب.

وأضاف: «هذه الجائزة تعني لي الكثير، لكنني لم أكن لأحققها لولا زملائي. أقدّر كل لاعب شارك في المباراة، والتضحيات التي قدمناها جميعاً من أجل حصد هذه النقاط الثلاث المهمة».

وتطرق اللاعب الغاني إلى أهمية تحقيق الرياض انتصاره الثالث هذا الموسم، مشيراً إلى الفارق بين وضع الفريق الحالي وما عاشه خلال الموسم الماضي.

وقال: «إنه أمر رائع، ففي الموسم الماضي عانينا كثيراً من أجل الحصول على النقاط، لكن هذا الموسم يمكن للجميع ملاحظة الفارق. نحن أفضل بكثير مما كنا عليه في العام الماضي، وسعداء بذلك، ونريد الاستمرار على هذا النهج».