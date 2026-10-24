بوريان حارس مرمى الرياض لـ«الشرق الأوسط»: لعبنا كعائلة واحدة… والنقاط الثلاث هي الأهم

أكد ميلان بوريان، حارس مرمى الرياض، أن الروح الجماعية كانت العامل الأبرز في انتصار فريقه على التعاون بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أن حصد النقاط الثلاث يمثل الأهمية الأكبر بالنسبة إلى الفريق في هذه المرحلة.
وقال بوريان، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب المباراة: «أعتقد أنها كانت مباراة جيدة جداً، لكن الأهم هو الحصول على النقاط الثلاث. لعبنا بروح الفريق الواحد، وكأننا عائلة واحدة، ونجحنا في تحقيق الفوز، وهذا هو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة إلينا».
https://x.com/aawsat_spt/status/2114097883674730926?s=20
وعن أهمية تحقيق الرياض انتصاره الثالث هذا الموسم، أكد الحارس أن الفوز يمثل دفعة مهمة للفريق في سعيه إلى تحسين موقعه في جدول الترتيب.
وأضاف: «هذا الانتصار يعني لنا الكثير، وعلينا الاستمرار بهذه الطريقة، وجمع أكبر عدد ممكن من النقاط، من أجل الوصول إلى أفضل مركز نستطيع تحقيقه في الدوري».
وفي رده على سؤال بشأن تقييمه لأداء حكم المباراة، اكتفى بوريان بإجابة مقتضبة قائلاً: «جيد».