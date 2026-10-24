عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:56 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

بوريان حارس مرمى الرياض لـ«الشرق الأوسط»: لعبنا كعائلة واحدة… والنقاط الثلاث هي الأهم

ميلان بوريان، حارس مرمى الرياض (نادي الرياض)
ميلان بوريان، حارس مرمى الرياض (نادي الرياض)
TT
TT

بوريان حارس مرمى الرياض لـ«الشرق الأوسط»: لعبنا كعائلة واحدة… والنقاط الثلاث هي الأهم

ميلان بوريان، حارس مرمى الرياض (نادي الرياض)
ميلان بوريان، حارس مرمى الرياض (نادي الرياض)

أكد ميلان بوريان، حارس مرمى الرياض، أن الروح الجماعية كانت العامل الأبرز في انتصار فريقه على التعاون بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أن حصد النقاط الثلاث يمثل الأهمية الأكبر بالنسبة إلى الفريق في هذه المرحلة.

وقال بوريان، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب المباراة: «أعتقد أنها كانت مباراة جيدة جداً، لكن الأهم هو الحصول على النقاط الثلاث. لعبنا بروح الفريق الواحد، وكأننا عائلة واحدة، ونجحنا في تحقيق الفوز، وهذا هو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة إلينا».

https://x.com/aawsat_spt/status/2114097883674730926?s=20

وعن أهمية تحقيق الرياض انتصاره الثالث هذا الموسم، أكد الحارس أن الفوز يمثل دفعة مهمة للفريق في سعيه إلى تحسين موقعه في جدول الترتيب.

وأضاف: «هذا الانتصار يعني لنا الكثير، وعلينا الاستمرار بهذه الطريقة، وجمع أكبر عدد ممكن من النقاط، من أجل الوصول إلى أفضل مركز نستطيع تحقيقه في الدوري».

وفي رده على سؤال بشأن تقييمه لأداء حكم المباراة، اكتفى بوريان بإجابة مقتضبة قائلاً: «جيد».

مواضيع
رياضة سعودية الدوري السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

مدرب الرياض لـ«الشرق الأوسط»: سأواصل العمل بالشغف نفسه

رياضة سعودية البرازيلي ماوريسيو دولاك (نادي الرياض)

مدرب الرياض لـ«الشرق الأوسط»: سأواصل العمل بالشغف نفسه

أشاد البرازيلي ماوريسيو دولاك، مدرب الرياض، بالمستويات التي يقدمها تيدي أوكو مع الفريق هذا الموسم، مؤكداً أن تطور أرقامه التهديفية يعكس الجهد الكبير الذي يبذله

عبد الله الثميري (الرياض)
رياضة سعودية ماوريسيو دولاك، مدرب الرياض (تصوير: صالح الغنام)
رياضة سعودية

دولاك: ما جمعناه في 19 جولة الموسم الماضي حققناه في 10 مباريات الآن!

أكد ماوريسيو دولاك، مدرب الرياض، أن فوز فريقه على التعاون بنتيجة 2-1 يمثل امتداداً للعمل الذي قدمه الفريق خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن النقاط الثلاث جاءت

عبد العزيز الصميلة (الرياض )
رياضة سعودية مينساه حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة (نادي الرياض)
رياضة سعودية

مينساه لـ«الشرق الأوسط»: الرياض تغيّر كثيراً عن الموسم الماضي

أكد الغاني برنارد مينساه، لاعب الرياض، أن فريقه يظهر بصورة أفضل بكثير مقارنة بالموسم الماضي.

عبد الله الثميري (الرياض)
رياضة سعودية فوك رازوفيتش، مدرب التعاون (الشرق الأوسط)
رياضة سعودية

رازوفيتش: الرياض لم يكن الفريق الأفضل... ولا أعلم سبب إلغاء هدف التعاون؟

أبدى فوك رازوفيتش، مدرب التعاون، استياءه من خسارة فريقه أمام الرياض بنتيجة 2-1، مشيراً إلى أن فريقه استقبل أهدافاً سهلة، رغم تحذيره اللاعبين من هذه الحالات.

عبد العزيز الصميلة (الرياض )
رياضة سعودية دخل المدافع علي البليهي التاريخ عبر بوابة الفتح إذ سجل ثنائية لأول مرة في مسيرته بالدوري (تصوير: عبد العزيز النومان)
رياضة سعودية

الجولة الـ11... أرقام تاريخية لتوني الأهلي والبليهي وسقوط سلسلة القادسية

شهدت الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين حصيلة تهديفية بلغت 32 هدفاً، تضمنت 4 ركلات جزاء، في أسبوع شهد ظهور البطاقة الحمراء في مناسبتين.

سعد السبيعي (الخبر )
الرياضة رياضة سعودية

مدرب الرياض لـ«الشرق الأوسط»: سأواصل العمل بالشغف نفسه

البرازيلي ماوريسيو دولاك (نادي الرياض)
البرازيلي ماوريسيو دولاك (نادي الرياض)
TT
TT

مدرب الرياض لـ«الشرق الأوسط»: سأواصل العمل بالشغف نفسه

البرازيلي ماوريسيو دولاك (نادي الرياض)
البرازيلي ماوريسيو دولاك (نادي الرياض)

أشاد البرازيلي ماوريسيو دولاك، مدرب الرياض، بالمستويات التي يقدمها تيدي أوكو مع الفريق هذا الموسم، مؤكداً أن تطور أرقامه التهديفية يعكس الجهد الكبير الذي يبذله داخل الملعب، فيما كشف أن الجهاز الفني ينتظر التقييم الطبي لتحديد طبيعة الإصابة التي تعرض لها شريف حسن.

وقال دولاك، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب فوز الرياض على التعاون بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين: «تيدي يقدم عملاً مميزاً لنا جميعاً، وليس لي وحدي. إنه لاعب يبذل جهداً كبيراً داخل الملعب، ويستحق تسجيل الأهداف».

وجاء حديث المدرب البرازيلي عن أوكو في ظل التحسن اللافت بأرقامه التهديفية، بعدما سجل أربعة أهداف خلال عشر مباريات هذا الموسم، مقارنة بهدف واحد خلال 34 مباراة في الموسم الماضي.

وعن إصابة شريف حسن، أوضح دولاك أن الجهاز الفني لا يملك حتى الآن معلومات كافية بشأن طبيعتها، مشدداً على أهمية العمل على استعادة اللاعب في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: «نحتاج إلى تقييم الإصابة، ولا أملك حالياً معلومات عن طبيعتها أو نوعها، لكننا بالتأكيد سنبذل كل ما بوسعنا لمساعدة اللاعب على التعافي والعودة بأسرع وقت ممكن، وهذا أمر مهم بالنسبة إلينا».

وتطرق مدرب الرياض إلى أهمية استغلال الفرص أمام المرمى، معتبراً أن القدرة على التسجيل تبقى العامل الحاسم في تحديد نتائج المباريات، مهما بلغت الأفضلية الفنية أو عدد المحاولات الهجومية.

وقال: «هذه هي كرة القدم، وكما ذكرت سابقاً، فإن كرة القدم تعتمد على تسجيل الأهداف. في إحدى المباريات السابقة حصلنا على فرص كثيرة، وسددنا نحو 16 كرة، لكن أربعاً منها فقط كانت على المرمى».

وفي حديثه عن العمل الذي يقدمه مع الرياض، أكد دولاك تمسكه بالنهج الذي يتبعه في إعداد اللاعبين، مشيراً إلى أنه سيواصل العمل بالشغف والجهد نفسيهما من أجل تطوير الفريق.

وأوضح: «سأواصل إعداد الفريق بالطريقة نفسها التي أعمل بها حالياً، بالشغف والجهد، وإظهار قدرات اللاعبين، وجعلهم يدركون أنهم قادرون على تقديم كرة قدم جيدة».

واستشهد المدرب البرازيلي بالتحسن الذي طرأ على حصيلة الرياض النقطية مقارنة بالموسم الماضي، قائلاً: «بعد عشر مباريات أصبح لدينا 12 نقطة، بينما احتاج الفريق في الموسم الماضي إلى 19 مباراة للوصول إلى الرصيد نفسه، أي أننا حققنا ذلك قبل تسع مباريات».

مواضيع
رياضة سعودية الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

دولاك: ما جمعناه في 19 جولة الموسم الماضي حققناه في 10 مباريات الآن!

ماوريسيو دولاك، مدرب الرياض (تصوير: صالح الغنام)
ماوريسيو دولاك، مدرب الرياض (تصوير: صالح الغنام)
TT
TT

دولاك: ما جمعناه في 19 جولة الموسم الماضي حققناه في 10 مباريات الآن!

ماوريسيو دولاك، مدرب الرياض (تصوير: صالح الغنام)
ماوريسيو دولاك، مدرب الرياض (تصوير: صالح الغنام)

أكد ماوريسيو دولاك، مدرب الرياض، أن فوز فريقه على التعاون بنتيجة 2-1 يمثل امتداداً للعمل الذي قدمه الفريق خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن النقاط الثلاث جاءت بعد سلسلة من العروض الجيدة التي لم يحالفهم التوفيق خلالها.

وقال دولاك في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «قدمنا أداءً جيداً في المباريات الماضية، لكن الحظ لم يحالفنا، واليوم قدمنا أداءً جيداً وحصلنا على النقاط الثلاث، وأشكر اللاعبين على ما قدموه».

وأضاف: «نتدرب كثيراً على مصيدة التسلل، وفي المباريات الأخيرة بلغت نسبة استحواذنا على الكرة نحو 60 في المائة، وخلقنا العديد من الفرص وسددنا كثيراً على المرمى. يجب على جميع اللاعبين المشاركة في الدفاع والتحرك كتلة واحدة داخل الملعب، فهذه هي كرة القدم الحديثة».

وأشار مدرب الرياض إلى التحسن في حصيلة الفريق النقطية مقارنة بالموسم الماضي، موضحاً: «توليت العمل مع الفريق الموسم الماضي بعد مرور 19 جولة، وكان رصيدنا 12 نقطة فقط، واليوم وصلنا إلى النقاط الـ12 بعد عشر جولات».

واختتم دولاك حديثه بالتأكيد على مواصلة العمل لتطوير أداء الفريق، قائلاً: «أسلوبنا في اللعب مختلف، ونسعى دائماً إلى الأفضل، لكن الأهم في كرة القدم هو الحصول على النقاط الثلاث».

مواضيع
رياضة سعودية الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مينساه لـ«الشرق الأوسط»: الرياض تغيّر كثيراً عن الموسم الماضي

مينساه حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة (نادي الرياض)
مينساه حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة (نادي الرياض)
TT
TT

مينساه لـ«الشرق الأوسط»: الرياض تغيّر كثيراً عن الموسم الماضي

مينساه حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة (نادي الرياض)
مينساه حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة (نادي الرياض)

أكد الغاني برنارد مينساه، لاعب الرياض، أن فريقه يظهر بصورة أفضل بكثير مقارنة بالموسم الماضي، مشيراً إلى أن الانتصار على التعاون بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، يعكس التطور الذي طرأ على أداء الفريق.

وقال مينساه، في حديث لـ«الشرق الأوسط» عقب المباراة: «أعتقد أننا قدمنا عملاً رائعاً، سواء اللاعبون أو الجهاز الفني، ونود بشكل خاص أن نشكر جماهيرنا التي لم تتخلَّ عنا يوماً، وواصلت دعمنا وتحفيزنا باستمرار».

وعن حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة، أبدى مينساه سعادته بالتتويج، مؤكداً أن الفضل يعود إلى العمل الجماعي والتضحيات التي قدمها زملاؤه داخل الملعب.

وأضاف: «هذه الجائزة تعني لي الكثير، لكنني لم أكن لأحققها لولا زملائي. أقدّر كل لاعب شارك في المباراة، والتضحيات التي قدمناها جميعاً من أجل حصد هذه النقاط الثلاث المهمة».

وتطرق اللاعب الغاني إلى أهمية تحقيق الرياض انتصاره الثالث هذا الموسم، مشيراً إلى الفارق بين وضع الفريق الحالي وما عاشه خلال الموسم الماضي.

وقال: «إنه أمر رائع، ففي الموسم الماضي عانينا كثيراً من أجل الحصول على النقاط، لكن هذا الموسم يمكن للجميع ملاحظة الفارق. نحن أفضل بكثير مما كنا عليه في العام الماضي، وسعداء بذلك، ونريد الاستمرار على هذا النهج».

مواضيع
رياضة سعودية الدوري السعودي السعودية