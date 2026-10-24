الجولة الـ11... أرقام تاريخية لتوني الأهلي والبليهي وسقوط سلسلة القادسية

شهدت الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين حصيلة تهديفية بلغت 32 هدفاً، تضمنت 4 ركلات جزاء، في أسبوع شهد ظهور البطاقة الحمراء في مناسبتين طالتا كلاً من زياد الجري (الفتح) وماتيو بينيغاس (الخليج).

وفي قمة الجولة، كرس البرتغالي روبن نيفيز تفوقه أمام القادسية بالتسجيل للمباراة الثالثة توالياً في شباكهم، مسجلاً أطول سلسلة تهديفية له ضد منافس واحد بدوري المحترفين، بينما أظهر الثنائي أولي واتكينز وغابرييل مارتينيلي تناغماً استثنائياً بتقديم الأول 3 تمريرات حاسمة للثاني، كأعلى معدل بين ثنائي في الهلال خلال عام 2026 رغم انضمامهما الحديث مع بداية الموسم.

وفي المقابل، واصل المكسيكي خوليان كينونيس تألقه أمام الهلال بالمساهمة التهديفية الرابعة في 4 مواجهات مختلفة ضد «الزعيم» (3 أهداف وتمريرة حاسمة)، متساوياً مع أعلى أرقامه أمام الخلود والاتفاق والفتح.

سجل عبد الله الحمدان أسرع أهدافه في المحترفين بهز شباك الفيصلي عند الدقيقة الرابعة (تصوير: صالح الغنام)

وتسبب التعثر أمام الهلال في تجريد القادسية من سجله الخالي من الهزائم الممتد لـ10 مواجهات أمام أندية الرياض، متلقياً هزيمته الأولى بعد 7 انتصارات و3 تعادلات.

من جهة أخرى، سجل عبد الله الحمدان أسرع أهدافه في المحترفين بهز شباك الفيصلي عند الدقيقة الرابعة، رافعاً رصيده إلى 3 أهداف ليعادل أفضل حصيلة تهديفية له في موسم واحد، والتي حققها في 4 مواسم سابقة.

وواصل الإنجليزي إيفان توني انطلاقته المرعبة بتسجيل ثنائية أمام الخليج رفعت رصيده إلى 13 هدفاً بعد 11 جولة، ليعادل الرقم القياسي لأعلى حصيلة في تاريخ المسابقة بعد هذا العدد من الجولات، المُسجل باسم عمر السومة بقميص الأهلي (مرتين)، وكريستيانو رونالدو وجواو فيليكس بقميص النصر. وفي معسكر الشباب، دخل المدافع علي البليهي التاريخ عبر بوابة الفتح، إذ سجل ثنائية لأول مرة في مسيرته بالدوري، ليصبح أكثر مدافع تسجيلاً للأهداف في تاريخ دوري المحترفين بـ22 هدفاً، مُتخطياً فاروق شافعي (21).

وعلى الجانب الآخر، فرض الاتحاد هيمنته أمام الفرق التي يواجهها للمرة الأولى بتخطيه الدرعية بثنائية نظيفة، محققاً انتصاره الثامن توالياً أمام هذه الأندية مع الحفاظ على التسجيل في جميعها.

دخل المدافع علي البليهي التاريخ عبر بوابة الفتح إذ سجل ثنائية لأول مرة في مسيرته بالدوري (تصوير: عبد العزيز النومان)

وتوهج الجزائري أمير سعيود لاعب الحزم أمام الفيحاء بتسجيل هدف وصناعة آخر في مباراة واحدة للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان) 2025 بقميص الرائد أمام التعاون.

ودخل فاشون ساكالا تاريخ الفيحاء بوصوله للمباراة رقم 100 بالمسابقة كأول لاعب أجنبي والخامس عموماً مع الفريق، معززاً رقمه كالهداف التاريخي للنادي (42 هدفاً) والأكثر صناعة (15 تمريرة حاسمة).

وتواصل الصراع الشرس في نيوم بين ألكسندر لاكازيت وسعيد بن رحمة بالتسجيل والصناعة لكل منهما أمام أبها؛ إذ يتصدر لاكازيت قائمة الأكثر مساهمة تاريخياً بـ23 مساهمة (17 هدفاً و6 حاسمة)، يليه بن رحمة بـ22 مساهمة (13 هدفاً و9 حاسمة).

وأخيراً، رفع تيدي أوكو رصيده لـ4 أهداف مع الرياض، ليأتي خلف مامادو سيلا فقط كأعلى مسجلي الفريق بعد 10 مباريات من الموسم.

وجماهيرياً، تربعت مواجهة القادسية والهلال على عرش الحضور بـ20.207 مشجعين، يليه لقاء الاتحاد والدرعية بـ11.176 متفرجاً، ثم مواجهة الفيصلي والنصر بـ6.473 مشجعاً، واختتمت القائمة بلقاء الأهلي والخليج بحضور 4.736 مشجعاً.