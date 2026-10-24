النصر يحتفي بذكرى تأسيسه الـ71 بحضور أساطيره ونجومه

احتضن متجر نادي النصر الواقع في «يو ووك» بالرياض، حفلًا بمناسبة الذكرى الـ71 لتأسيس النادي، بحضور عدد من أساطير «الأصفر العاصمي» ونجومه التاريخيين، يتقدمهم الفرنسي محمد سيماكان، مدافع الفريق الحالي، وأسطورة النصر ماجد عبد الله، إلى جانب فؤاد أنور، وأحمد بن نصيب، وسعود الحمالي، ويوسف خميس، وعدد من نجوم النادي السابقين.

وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً لافتاً؛ إذ توافد نحو 500 مشجع للمشاركة في إحياء ذكرى تأسيس النادي، واستعادة محطات من تاريخه، والتفاعل مع نجومه الذين تركوا بصمات بارزة في مسيرته.

وحظي ماجد عبد الله وسيماكان بالنصيب الأكبر من تفاعل الجماهير، خلال الفعالية التي شهدت توقيع النجوم على قمصان النصر، والتقاط الصور التذكارية مع المشجعين، في أجواء احتفالية جمعت بين أجيال مختلفة من نجوم النادي وجماهيره.

شهد الحفل الذي أقيم في متجر النادي حضور ما يقارب 500 مشجع (الشرق الأوسط)

وأعرب ماجد عبد الله، أسطورة النصر والمنتخب السعودي السابق، عن سعادته بالاحتفاء بتاريخ النادي، مؤكداً أن النصر كيان عريق تعاقبت عليه أجيال عديدة من اللاعبين والنجوم الذين أسهموا في صناعة إنجازاته.

وقال عبد الله، في حديث لوسائل الإعلام، إنه يسعد بكل مناسبة تستعيد تاريخ النصر وذكرياته، مشيراً إلى أن النادي يمتلك إرثاً كبيراً صنعته أجيال متعاقبة، وأنه يعتز بكونه أحد اللاعبين الذين كان لهم شرف تمثيل هذا الكيان.

وعن استمرار محبة الجماهير وتفاعلها معه رغم مرور سنوات طويلة على اعتزاله، أكد عبد الله أن هذه المحبة من فضل الله، معتبراً أن حرص اللاعب على سلوكه داخل الملعب وخارجه، واستمرار عمله لتحقيق الإنجازات، والمحافظة على تاريخ النادي ومكانته، كلها عوامل تسهم في بقائه قريباً من الجماهير.

وأشار إلى أن النصر مرّ عبر تاريخه بالعديد من المراحل، وشهد حضور أسماء ونجوم كبار تركوا بصماتهم في مسيرته، مؤكداً فخره بهذا الإرث، وأن كل لاعب مثّل النصر يعتز بكونه جزءاً من تاريخه.

الأمير فيصل بن عبد الرحمن رئيس النادي الأسبق في حديث مع النجم محمد سيماكان (الشرق الأوسط)

من جانبه، أعرب فؤاد أنور، نجم النصر والمنتخب السعودي السابق، عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بتاريخ نادي النصر، مؤكداً اعتزازه بتمثيل النادي في إحدى أبرز محطاته التاريخية، وبوجوده ضمن الأسماء التي جرى تكريمها واستذكار مسيرتها خلال المناسبة.

وقال أنور لـ«الشرق الأوسط»: «أنا سعيد بوجودي اليوم في هذا الاحتفال بتاريخ نادٍ عريق وكبير، حقق العديد من البطولات، ويمتلك إرثاً حافلاً على مستوى اللاعبين والإداريين».

واستذكر الأمير الراحل عبد الرحمن بن سعود، رئيس النصر الأسبق، مشيداً بما قدمه للنادي ولاعبيه، قائلاً: «لا ننسى الأمير عبد الرحمن بن سعود، الذي خدم هذا النادي كثيراً، وكان بمثابة الأب لنا جميعاً».

وعن أبرز ذكرياته مع النصر، قال: «من الذكريات التي أعتز بها تمثيل النصر في بطولة عالمية، بوصفه أول نادٍ عربي وآسيوي يشارك فيها. وأنا سعيد بوجودي ضمن المدعوين لهذا الاحتفال، وأشكر القائمين عليه على دعوتي».

️ | فؤاد أنور نجم #النصر والمنتخب السعودي السابق يتحدث لـ«الشرق الأوسط» على هامش احتفال النادي بذكرى مرور 71 عام على تأسيسه:- من ضمن ذكرياتي في نادي النصر تمثيلي للنادي في بطولة عالمية كأول نادٍ عربي آسيوي، والحمد لله أنني كنت اليوم من ضمن المدعوين في هذا الحفل- أنا سعيد... pic.twitter.com/QuPDFGLNS1 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 24, 2026

وحول اختياره ضمن مجموعة من نجوم النصر الذين استعرض الاحتفال مسيرتهم، رغم قصر الفترة التي قضاها مع الفريق، أوضح: «هذا أمر أفتخر به كثيراً، وليس مستغرباً على نادي النصر ومسؤوليه أن يتذكروا اللاعبين الذين كانت لهم بصمة في المنتخب السعودي، وأن يجمعوهم مع نخبة من نجوم النصر الذين قدموا الكثير للكرة السعودية».

واختتم حديثه بالتعبير عن سعادته بلقاء عدد من رموز النادي، قائلاً: «أنا سعيد جداً بوجودي في هذه المناسبة، خصوصاً بحضور من نعدّه الأب الروحي لنا كلاعبين، الكابتن ماجد عبد الله».