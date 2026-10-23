بوسيتش: تدريبات الأهلي ليست سبب الإصابات

أكد الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، أن الأحمال التدريبية ليست سبباً في الإصابات التي يتعرض لها لاعبو فريقه، مشيراً إلى أن الإصابات جزء من كرة القدم، وقد تلعب الظروف المناخية دوراً في حدوث بعضها.

وجاء حديث بوسيتش خلال المؤتمر الصحافي عقب فوز الأهلي على الخليج بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال بوسيتش: «بدأنا الشوط الأول بتركيز عالٍ، ولم نسمح للمنافس بالاستحواذ على الكرة، وسعينا إلى تسجيل أكثر من هدف لتأمين النتيجة».

وأشاد مدرب الأهلي بما قدمه لاعبوه خلال المواجهة، مشيراً إلى أن مجريات المباراة أتاحت له فرصة منح أحد العناصر الشابة فرصة الظهور مع الفريق الأول.

وأضاف: «أتيحت لنا الفرصة لإشراك أحد لاعبي الأكاديمية، ومنح الوجوه الشابة فرصة للمشاركة».

وعن الإصابات التي يتعرض لها اللاعبون، رفض بوسيتش الربط بينها وبين الأحمال التدريبية، مؤكداً أنها من الأمور المعتادة في كرة القدم، ولا تقتصر على فريق بعينه.

وأوضح: «الحمل التدريبي ليس سبباً في إصابات اللاعبين، فالإصابات جزء من كرة القدم، وربما يكون للطقس والمناخ دور في بعضها. حتى في مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان، خرج أكثر من لاعب بسبب الإصابة».

وأشار المدرب الهولندي إلى أن كثافة المشاركات الدولية قد تسهم في ارتفاع معدلات الإصابات، خصوصاً في المواسم التي تعقب البطولات الكبرى.

وقال: «من الطبيعي أن تكثر الإصابات في المواسم التي تلي بطولات كبرى مثل كأس العالم، نتيجة المشاركات الدولية للاعبين، وهذا أمر معتاد في كرة القدم».