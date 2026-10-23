غوميز: هدف «الأهلي» الأول تسلل… وجزائية توني غير صحيحة

انتقد البرتغالي جوزيه غوميز، مدرب «الخليج»، بعض القرارات التحكيمية، خلال مواجهة فريقه أمام «الأهلي»، مؤكداً أن الهدف الأول للمنافس جاء من حالة تسلل، وأن ركلة الجزاء التي سجل منها الإنجليزي إيفان توني لم تكن صحيحة.

وخسر «الخليج» أمام مُضيفه «الأهلي» برباعية مقابل هدف، ضِمن لقاءات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال غوميز، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «الهدف الأول للأهلي جاء من تسلل، كما أن ركلة الجزاء التي احتُسبت للأهلي وسجل منها إيفان توني غير صحيحة».

وعن مُجريات المواجهة، أوضح مدرب «الخليج» أن الشوط الأول لم يشهد المستوى المأمول من الفريقين، قبل أن يتحسن أداء فريقه مع بداية الشوط الثاني.

وأضاف: «الشوط الأول كان مملّاً من الطرفين، وبدأنا الشوط الثاني بصورة جيدة، لكننا فقدنا التركيز بعد الهدف الثاني، واستغل الأهلي ذلك لتسجيل مزيد من الأهداف».

وتطرّق غوميز إلى مسيرة «الخليج»، هذا الموسم، مشيراً إلى أن الفريق لا يزال في مرحلة البناء، رغم النتائج التي لم تواكب مستواه في بعض المباريات.

وقال: «نحن نبني فريقاً جديداً، وأنا راضٍ عما قدمناه حتى الآن. خسرنا مباريات كنا نستحق الفوز بها، لكن هذه كرة القدم».