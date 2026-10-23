«الأهلي» يمطر شِباك «الخليج» برباعية

أمطر «الأهلي» شِباك ضيفه «الخليج» برباعية مقابل هدف وحيد، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضِمن الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل الإنجليزي إيفان توني هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 11، ثم أضاف الأوكراني أرتيم بوندارينكو الهدف الثاني في الدقيقة 57.

وأحرز البرتغالي فرنشيسكو ترينكاو الهدف الثالث في الدقيقة 61، واختتم توني الرباعية من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

كان ثامر الخيبري قد سجل الهدف الوحيد لفريق الخليج، والذي جاء في الدقيقة 87. وشهدت المباراة طرد الأرجنتيني ماتيو بينيغاس من صفوف الخليج في الدقيقة 69.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 21 نقطة في المركز الخامس، أما الخليج فلديه 12 نقطة في المركز العاشر، بفارق الأهداف عن «الخلود»؛ التاسع.