البليهي يكتب التاريخ... ويعود من الباب الكبير

دخل علي البليهي، مدافع الشباب، تاريخ دوري المحترفين السعودي من أوسع أبوابه، بعدما انفرد بصدارة قائمة المدافعين الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ المسابقة، رافعاً رصيده إلى 22 هدفاً، متجاوزاً الجزائري فاروق شافعي، الذي توقف رصيده عند 21 هدفاً.

وجاء الإنجاز خلال مواجهة الشباب أمام مضيفه الفتح، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري، بعدما سجل البليهي هدفين في اللقاء، ليحسم انفراده بالرقم القياسي، ويضيف إنجازاً جديداً إلى مسيرته في الملاعب السعودية.

وشهدت مسيرة المدافع السعودي محطات متعددة في الدوري السعودي؛ إذ ارتبط اسمه بالهلال على مدار تسعة مواسم، قبل انتقاله إلى الشباب، حيث واصل حضوره في المنافسات المحلية، ليصل إلى رقم قياسي يضعه في صدارة المدافعين الهدافين في تاريخ المسابقة.

وتوزعت أهداف البليهي الـ22 بين ثلاثة أندية؛ إذ سجل 17 هدفاً بقميص الهلال، و4 أهداف مع الشباب، في حين أحرز هدفاً واحداً بقميص الفتح، ليصبح أول مدافع يصل إلى هذا العدد من الأهداف في تاريخ دوري «روشن»، متجاوزاً الرقم السابق الذي كان يحمله شافعي بـ21 هدفاً.

ويعكس هذا الإنجاز الحضور الهجومي للبليهي، الذي نجح في تحويل أدواره الدفاعية إلى إضافة تهديفية مؤثرة، ليحجز اسمه في سجلات الدوري بوصفه المدافع الأكثر تسجيلاً للأهداف منذ انطلاق المسابقة.