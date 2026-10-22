براونهيل لاعب الشباب: تنتظرنا مباراة كبيرة أمام الأهلي

أكد الإنجليزي جوش براونهيل، لاعب الشباب، أن فريقه استفاد من أخطاء المباراة الماضية ونجح في تصحيحها خلال الفوز على الفتح 3-1، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أنه كان بإمكانه الخروج بنتيجة أكبر في ظل الفرص التي صنعها خلال المواجهة.

وقال براونهيل لـ«الشرق الأوسط» عقب المباراة: «أعتقد أننا قدمنا أداءً جيداً للغاية، ونجحنا في التقدم بهدفين مبكرين مرة أخرى. في المباراة الماضية لم نحافظ على تقدمنا، لكننا حرصنا اليوم على ضمان تحقيق الفوز، وبشكل عام كان أداؤنا مميزاً جداً».

️ | جوش براونهيل لاعب #الشباب لـ«الشرق الأوسط»:- أعتقد أننا قدمنا أداءً جيداً للغاية، نجحنا في التقدم بهدفين مبكرين مرة أخرى؛ ففي المباراة الماضية خسرنا التقدم، لكننا حرصنا اليوم على ضمان تحقيق الفوز. وبشكل عام، الأداء كان مميزاً جداً.#الفتح_الشباب |... pic.twitter.com/jHWb8fBNRA — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 22, 2026

وعن سر الاختلاف الكبير بين أداء الشباب في المباراتين، أوضح: «تعلمنا الكثير من أخطاء المباراة الماضية، وأعدنا مشاهدتها ومراجعتها، وكنا حريصين على عدم تكرار ما حدث».

وأضاف: «كنا نعرف جيداً ما يتوجب علينا فعله، وهو الاحتفاظ بالكرة لفترات أطول والسيطرة على مجريات اللعب. صنعنا فرصاً إضافية، وكان بإمكاننا تسجيل أربعة أو خمسة أهداف خلال المباراة».

وعن مواجهة الأهلي المقبلة، قال براونهيل: «ستكون مباراة كبيرة ومهمة للغاية بالنسبة لنا، وكل ما علينا فعله هو الاستمرار في تقديم مستويات مميزة، ونأمل أن ننجح في تحقيق الفوز».