المسحل يناقش تحديات القيادة والحوكمة في مؤتمر الاتحاد الآسيوي بطوكيو

شارك ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وعضو مجلس الاتحاد الدولي «فيفا»، في جلسة نقاشية حول القيادة والحوكمة وتحديات إدارة كرة القدم الآسيوية، ضمن أعمال مؤتمر رؤساء وأمناء الاتحادات الوطنية والإقليمية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي انطلقت نسخته الرابعة، الأربعاء، في العاصمة اليابانية طوكيو، بمشاركة 120 من القيادات والمسؤولين عن اتخاذ القرار في كرة القدم بالقارة.

وشهد المؤتمر، الذي تستضيفه اليابان للمرة الأولى، جلسات تناولت تطوير القدرات القيادية، وتعزيز معايير الحوكمة، والاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة المؤسسات الكروية، إلى جانب مناقشة التحديات المرتبطة بنزاهة المنافسات والتلاعب بنتائج المباريات، وفقاً لما أعلنه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وشارك المسحل في جلسة بعنوان «ما وراء الشعار: متطلبات القيادة في كرة القدم الآسيوية اليوم»، إلى جانب رئيس الاتحاد الأسترالي أنتر إسحاق، ورئيس الاتحاد الياباني تسونيياسو مياموتو، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الأوزبكي رافشان إيرماتوف، ورئيس الاتحاد السريلانكي يو إل جاسوار.

جانب من جلسة النقاش (الشرق الأوسط)

وأدار الجلسة وحيد كرداني، نائب الأمين العام للاتحاد الآسيوي لشؤون الاتحادات الأعضاء، حيث تناول المشاركون تجارب القيادة والحوكمة والفرص والتحديات التي تواجه المؤسسات الكروية في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها اللعبة.

وافتتح مياموتو أعمال المؤتمر بكلمة أكد فيها أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين الاتحادات الوطنية، موضحاً أن تطور كرة القدم لا يعتمد على الجهود الفردية للمؤسسات وحدها، وإنما يرتبط أيضاً بالتعاون والاستفادة من تجارب الآخرين.

وقال: «إن النظر إلى كرة القدم من أدوار ومواقع مختلفة علّمني أن التقدم لا يأتي فقط من جهودنا الخاصة، بل أيضاً من الأشخاص الذين نلتقيهم، والتجارب التي نتشاركها، والدروس التي يتعلمها بعضنا من بعض على امتداد الطريق».

وأعرب عن أمله أن يمثل المؤتمر محطة إضافية في مسيرة تطوير كرة القدم الآسيوية، مؤكداً ثقته بأن العمل المشترك سيسهم في تحقيق مزيد من التقدم خلال السنوات المقبلة.

من جانبه، أكد داتوك سيري ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي، أهمية الدور الذي تضطلع به الاتحادات الوطنية والإقليمية في تطوير اللعبة، مشيراً إلى أن المؤتمر، منذ انطلاق نسخته الأولى عام 2023، أصبح مناسبة دورية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين المؤسسات الكروية.

وأوضح أن كرة القدم الآسيوية شهدت خلال العام الماضي تطورات عدة، من بينها المشاركة القياسية بتسعة ممثلين للقارة في كأس العالم 2026، وإقامة كأس آسيا للسيدات في أستراليا، إلى جانب التطور الذي تشهده مسابقات الأندية للرجال والسيدات.

وقال ويندسور جون مخاطباً ممثلي الاتحادات: «أنتم في صميم كل ما نقوم به في الاتحاد الآسيوي، ورسالتنا كانت دائماً واضحة، وهي دعم أعضائنا والارتقاء بمعاييرنا».

وأضاف: «بصفتكم قادة ومسؤولين عن اتخاذ القرارات، فإنكم تمتلكون المهارات والخبرات اللازمة للارتقاء بكرة القدم الآسيوية داخل الملعب وخارجه».

وتضمنت أعمال اليوم الأول عرضاً قدمه رئيس الاتحاد الياباني، استعرض خلاله مسيرة كرة القدم في بلاده والعوامل التي أسهمت في تطورها واستمرار نجاحاتها على مختلف المستويات.

كما قدمت جينيفر ميلورز، مسؤولة حلول النزاهة في شركة «سبورت رادار»، عرضاً تناول تطور أساليب التلاعب بنتائج المباريات، والصعوبات المتزايدة في تتبع الجهات المتورطة فيها، مع استعراض دور التقنيات الحديثة في رصد الأنشطة المشبوهة وتحليلها على نطاق واسع.

وناقشت جلسة أخرى توظيف الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الرياضية، قدمها كريغ هيبورن، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لاستوديو «1706»، وتناولت إمكانات استخدام هذه التقنيات لتحسين التخطيط الاستراتيجي ورفع الكفاءة التشغيلية في الاتحادات والمنظمات الكروية.

وفي تعليقه على أعمال المؤتمر، أكد بوروشوتام كاتيل، الأمين العام لاتحاد جنوب آسيا لكرة القدم، أهمية الموضوعات المطروحة، خصوصاً ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والتوجهات العالمية، موضحاً أن الجلسات قدمت أفكاراً عملية يمكن الاستفادة منها في تحسين عمليات اتخاذ القرار داخل المؤسسات الرياضية.

من جانبها، أكدت فرح البدارنة، الأمينة العامة المكلفة للاتحاد الأردني لكرة القدم، أن جلسات المؤتمر أظهرت وجود تحديات وطموحات مشتركة بين الاتحادات الآسيوية، رغم اختلاف ظروفها وخلفياتها، مشيرة إلى أهمية تبادل الخبرات في تطوير العمل المؤسسي.

ومن المقرر أن تتواصل أعمال المؤتمر، الخميس، بجلسات تتناول كرة القدم النسائية، وتطوير التحكيم، والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي، ودور كرة القدم في تحقيق الأهداف المجتمعية، واستراتيجيات المسابقات، إلى جانب جلسة مخصصة لكأس آسيا 2027 المقررة إقامتها في السعودية، قبل اختتام أعمال المؤتمر.

تأتي مناقشة ملف البطولة القارية ضمن برنامج المؤتمر الذي يجمع القيادات الآسيوية في طوكيو، بالتزامن مع استعداد الاتحاد الآسيوي لعقد اجتماعات أخرى تتعلق بإدارة شؤون اللعبة في القارة.