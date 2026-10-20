الاتحاد يكتسح الاتفاق برباعية في الدوري السعودي

حقق الاتحاد فوزاً كبيراً على مضيفه الاتفاق بنتيجة 4 - 1، الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بعدما سجل 3 أهداف في الشوط الثاني.

وكاد الاتفاق أن يفتتح التسجيل مبكراً، عندما تصدى الحارس بريدراج رايكوفيتش ببراعة لضربة رأس من سلطان هارون في الدقيقة الثالثة.

لكن جورج إيلنيكينا منح الاتحاد التقدم في الدقيقة 16، بعدما استقبل تمريرة أرضية داخل منطقة الجزاء، وحوّلها إلى الشباك.

وأدرك سلطان هارون التعادل للاتفاق في الدقيقة 34، إثر انطلاقه خلف دفاع الاتحاد وتسديدة مباشرة استقرت في الزاوية السفلية للمرمى.

فرحة تسجيل الهدف الثاني (تصوير: مشعل القدير)

وفي الشوط الثاني، استعاد الاتحاد تقدمه عن طريق حسام عوار في الدقيقة 53، بعدما تلقى تمريرة من إيلنيكينا، وسدد الكرة مباشرة في الشباك الخالية.

وعزز البديل يوسف النصيري تقدم الاتحاد بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 80، إثر تسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعود ويختتم رباعية فريقه بضربة رأس متقنة استقرت في الزاوية الضيقة.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين عن النصر صاحب المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 15 نقطة في المركز الثامن.