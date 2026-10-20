لاج: من لا يساعد الفريق لن يكون له مكان في صفوف «الدرعية»

أكد البرتغالي برونو لاج، مدرب فريق الدرعية، أحقية فريقه بالفوز على الرياض، مشيراً إلى أن الشوط الأول كان الأفضل لفريقه هذا الموسم، في الوقت الذي أشاد فيه بأداء الحارس أمين بخاري، مؤكداً أنه يمتلك القدرة على التطور بشكل أكبر.

وقال لاج خلال المؤتمر الصحافي عقب مواجهة الرياض: «نستحق الفوز اليوم، وكان الشوط الأول أفضل أشواطنا هذا الموسم، لكن الرياض أجبرنا في الشوط الثاني على التركيز على حماية مرمانا، وفي النهاية خرجنا بنتيجة إيجابية، وسأعمل على تحليل أداء الفريق».

وعن رأيه في الحارس أمين بخاري، ومدى استحقاقه الانضمام إلى المنتخب السعودي، أوضح مدرب الدرعية: «أمين بخاري يستحق الظهور في المباراة المقبلة، لكنني مدرب الدرعية، ولست مدرب المنتخب. لقد قدم أداءً مميزاً، وهذا يعود أيضاً إلى مدرب الحراس الذي استقطبناه من بنفيكا لتطوير أداء الحراس، وأمين يمتلك قابلية للتطور أكثر».

وأضاف لاج أن فريقه صنع كثيراً من الفرص، وقدم أداءً جيداً خلال الشوط الأول، مؤكداً أن هذا الجانب يمثل الأهمية الأكبر بالنسبة إليه وإلى اللاعبين.

وتطرق المدرب البرتغالي إلى قراراته الفنية، مشدداً على أنه يتعامل مع الفريق بوصفه مجموعة متكاملة، بقوله: «يجب على اللاعبين أن يفهموا أن لديّ قراراتي، وأنا أنظر إلى المجموعة كاملة».

وعن خياراته خلال المباراة، أشار لاج إلى أن إشراك الفرج جاء بسبب سرعته وقدرته على مواجهة لاعب سريع، بينما أشاد بدور المالكي، مؤكداً أنه قدم مساعدة كبيرة للفريق في تحقيق الفوز.

واختتم مدرب الدرعية حديثه بالتأكيد على أهمية العمل الجماعي، موضحاً أن العقلية التي يسعى إلى ترسيخها تقوم على تقديم مصلحة الفريق، قائلاً: «أريد من اللاعب أن يساعد الفريق، ويلعب من أجله، ومن لا يفكر بهذه الطريقة فلن يكون له مكان».