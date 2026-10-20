دولاك: كرة القدم ليست عادلة… والدرعية استحق الفوز

أقرّ ماوريسيو دولاك، مدرب فريق الرياض، بأحقية الدرعية في الفوز، رغم اعتقاده بأن فريقه قدّم مباراة جيدة وصنع فرصاً كافية للخروج بنتيجة إيجابية، وذلك في المؤتمر الصحافي الذي أعقب مواجهة الفريقين. وقال دولاك: «اليوم أظهرت كرة القدم وجهها الحقيقي، فهي ليست عادلة، وفي النهاية تعتمد على الأهداف فقط. كان يجب علينا تسجيل الفرص التي أتيحت لنا، والدرعية يستحق الفوز».

️| ماوريسيو دولاك مدرب فريق #الرياض في المؤتمر الصحافي بعد مواجهة #الدرعية:- اليوم كرة القدم أظهرت وجهها الحقيقي أنها غير عادلة وعبارة عن أهداف فقط.- كان يجب على الفريق أن يسجل الأهداف في الشباك، الدرعية يستحق الفوز.- كانت مباراة جيدة بشكل عام، وكنا نستحق الفوز.... pic.twitter.com/IISHMivxaH — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 20, 2026

وأضاف مدرب الرياض أن فريقه قدّم أداءً جيداً بصورة عامة، مشيراً إلى صناعة العديد من الفرص؛ إذ سدد لاعبوه 16 كرة، أربع منها باتجاه المرمى، لكنه شدد على أهمية ترجمة هذه المحاولات إلى أهداف.

وأوضح دولاك أن فريقه واجه صعوبة في التقدم نحو مناطق المنافس خلال الربع الأول من المباراة، قبل أن يتحسن الأداء عقب توقف شرب المياه، لافتاً إلى أن الرياض نجح بعد ذلك في صناعة العديد من الفرص، لكنه لم يستثمرها بالشكل المطلوب.