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الرياضة رياضة سعودية

رودريغيز يقود الدرعية للفوز على الرياض في الدوري السعودي

يحل الدرعية ضيفاً على الاتحاد الجمعة في مواجهة قوية ضمن الجولة الحادية عشرة (نادي الدرعية)
يحل الدرعية ضيفاً على الاتحاد الجمعة في مواجهة قوية ضمن الجولة الحادية عشرة (نادي الدرعية)
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رودريغيز يقود الدرعية للفوز على الرياض في الدوري السعودي

يحل الدرعية ضيفاً على الاتحاد الجمعة في مواجهة قوية ضمن الجولة الحادية عشرة (نادي الدرعية)
يحل الدرعية ضيفاً على الاتحاد الجمعة في مواجهة قوية ضمن الجولة الحادية عشرة (نادي الدرعية)

حقق الدرعية فوزاً ثميناً على ضيفه الرياض بهدف دون رد، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويدين الدرعية بانتصاره إلى لاعبه الإسباني أوسكار رودريغيز، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13، ليمنح فريقه 3 نقاط جديدة في مشواره بالمسابقة.

ورفع الدرعية رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن، متأخراً بفارق الأهداف عن الاتفاق صاحب المركز السابع، وذلك قبل اكتمال مباريات الجولة.

في المقابل، تجمد رصيد الرياض عند 9 نقاط في المركز الثاني عشر، بعدما تلقى خسارته الرابعة، هذا الموسم.

ويحل الدرعية ضيفاً على الاتحاد، الجمعة، في مواجهة قوية ضمن الجولة الحادية عشرة، بينما يستضيف الرياض نظيره التعاون، السبت، في الجولة نفسها.

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دولاك: كرة القدم ليست عادلة… والدرعية استحق الفوز

ماوريسيو دولاك مدرب فريق الرياض خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
ماوريسيو دولاك مدرب فريق الرياض خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
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دولاك: كرة القدم ليست عادلة… والدرعية استحق الفوز

ماوريسيو دولاك مدرب فريق الرياض خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
ماوريسيو دولاك مدرب فريق الرياض خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)

أقرّ ماوريسيو دولاك، مدرب فريق الرياض، بأحقية الدرعية في الفوز، رغم اعتقاده بأن فريقه قدّم مباراة جيدة وصنع فرصاً كافية للخروج بنتيجة إيجابية، وذلك في المؤتمر الصحافي الذي أعقب مواجهة الفريقين. وقال دولاك: «اليوم أظهرت كرة القدم وجهها الحقيقي، فهي ليست عادلة، وفي النهاية تعتمد على الأهداف فقط. كان يجب علينا تسجيل الفرص التي أتيحت لنا، والدرعية يستحق الفوز».

وأضاف مدرب الرياض أن فريقه قدّم أداءً جيداً بصورة عامة، مشيراً إلى صناعة العديد من الفرص؛ إذ سدد لاعبوه 16 كرة، أربع منها باتجاه المرمى، لكنه شدد على أهمية ترجمة هذه المحاولات إلى أهداف.

وأوضح دولاك أن فريقه واجه صعوبة في التقدم نحو مناطق المنافس خلال الربع الأول من المباراة، قبل أن يتحسن الأداء عقب توقف شرب المياه، لافتاً إلى أن الرياض نجح بعد ذلك في صناعة العديد من الفرص، لكنه لم يستثمرها بالشكل المطلوب.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

رودريغيز يقود الدرعية للفوز على الرياض في الدوري السعودي

يحل الدرعية ضيفاً على الاتحاد الجمعة في مواجهة قوية ضمن الجولة الحادية عشرة (نادي الدرعية)
يحل الدرعية ضيفاً على الاتحاد الجمعة في مواجهة قوية ضمن الجولة الحادية عشرة (نادي الدرعية)
TT
TT

رودريغيز يقود الدرعية للفوز على الرياض في الدوري السعودي

يحل الدرعية ضيفاً على الاتحاد الجمعة في مواجهة قوية ضمن الجولة الحادية عشرة (نادي الدرعية)
يحل الدرعية ضيفاً على الاتحاد الجمعة في مواجهة قوية ضمن الجولة الحادية عشرة (نادي الدرعية)

حقق الدرعية فوزاً ثميناً على ضيفه الرياض بهدف دون رد، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويدين الدرعية بانتصاره إلى لاعبه الإسباني أوسكار رودريغيز، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13، ليمنح فريقه 3 نقاط جديدة في مشواره بالمسابقة.

ورفع الدرعية رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن، متأخراً بفارق الأهداف عن الاتفاق صاحب المركز السابع، وذلك قبل اكتمال مباريات الجولة.

في المقابل، تجمد رصيد الرياض عند 9 نقاط في المركز الثاني عشر، بعدما تلقى خسارته الرابعة، هذا الموسم.

ويحل الدرعية ضيفاً على الاتحاد، الجمعة، في مواجهة قوية ضمن الجولة الحادية عشرة، بينما يستضيف الرياض نظيره التعاون، السبت، في الجولة نفسها.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الدوري السعودي: القادسية يخطف القمة قبل موقعة الهلال المرتقبة

رفع القادسية رصيده إلى 25 نقطة مستعيداً صدارة الترتيب بفارق نقطة عن الهلال (نادي القادسية)
رفع القادسية رصيده إلى 25 نقطة مستعيداً صدارة الترتيب بفارق نقطة عن الهلال (نادي القادسية)
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الدوري السعودي: القادسية يخطف القمة قبل موقعة الهلال المرتقبة

رفع القادسية رصيده إلى 25 نقطة مستعيداً صدارة الترتيب بفارق نقطة عن الهلال (نادي القادسية)
رفع القادسية رصيده إلى 25 نقطة مستعيداً صدارة الترتيب بفارق نقطة عن الهلال (نادي القادسية)

استعاد القادسية صدارة الدوري السعودي للمحترفين، بعدما انتزع فوزاً قاتلاً من مضيفه التعاون بهدف دون رد، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة.

وبينما كانت المباراة تتجه نحو التعادل السلبي، نجح الهولندي تيجاني رايندرز، لاعب مانشستر سيتي السابق، في خطف هدف الانتصار للقادسية في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

ورفع القادسية رصيده إلى 25 نقطة، مستعيداً صدارة الترتيب بفارق نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 24 نقطة، علماً بأن الأخير يملك مباراة مؤجلة أمام الرياض، مقررة في 19 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

في المقابل، واصل التعاون نتائجه المخيبة، بعدما تجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز السابع عشر، قبل الأخير، دون أن يحقق أي انتصار منذ انطلاق الموسم.

ويستعد القادسية لاستضافة الهلال، الجمعة، في قمة مرتقبة ضمن الجولة الحادية عشرة، فيما يواجه التعاون نظيره الرياض، السبت، بحثاً عن انتصاره الأول في المسابقة.

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