رودريغيز يقود الدرعية للفوز على الرياض في الدوري السعودي

حقق الدرعية فوزاً ثميناً على ضيفه الرياض بهدف دون رد، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويدين الدرعية بانتصاره إلى لاعبه الإسباني أوسكار رودريغيز، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13، ليمنح فريقه 3 نقاط جديدة في مشواره بالمسابقة.

ورفع الدرعية رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن، متأخراً بفارق الأهداف عن الاتفاق صاحب المركز السابع، وذلك قبل اكتمال مباريات الجولة.

في المقابل، تجمد رصيد الرياض عند 9 نقاط في المركز الثاني عشر، بعدما تلقى خسارته الرابعة، هذا الموسم.

ويحل الدرعية ضيفاً على الاتحاد، الجمعة، في مواجهة قوية ضمن الجولة الحادية عشرة، بينما يستضيف الرياض نظيره التعاون، السبت، في الجولة نفسها.