غوميز: الأهلي يملك الجودة والإمكانات... وأفضل «كينغ» ورقة رابحة

أكد البرتغالي جوزيه غوميز، مدرب الخليج، أن فريقه تنتظره مباراة صعبة أمام الأهلي في جدة؛ ما يتطلب منه دراسة نقاط القوة والضعف لدى المنافس قبل هذه المواجهة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر النادي بمدينة سيهات.

وأضاف: «علينا دراسة نقاط القوة والضعف في الأهلي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية. المباراة صعبة، والأهلي يملك الجودة والإمكانات».

وعن ضغط المباريات في الدوري، حيث خاض الخليج، الأحد، مباراة في الأحساء، ويخوض، الخميس، مباراة ضد الأهلي، قال: «ضغط المباريات ليس خياري، هذه الجدولة للجميع؛ ولذا يجب علينا أن نعمل على كل الخيارات المتاحة لنا من اللاعبين، وتوزيع الجهد والتدوير بينهم، من أجل عدم التراجع في النتائج جراء الضغوط، في حال التركيز على مجموعة من الأسماء بشكل دائم».

️ | جوزيه غوميز مدرب #الخليج قبل مواجهة الأهلي:- علينا دراسة نقاط القوة والضعف في الأهلي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية .. المباراة صعبة.- ضغط المباريات ليس خياري .. والمهاجم جوشوا كينغ لا يصلح أساسيا بل ورقة رابحة. #الأهلي_الخليج | #الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/yLO0NsllAP — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 20, 2026

وعن الأسباب التي تجعله غير مقتنع بإشراك اللاعب النرويجي جواشوا كينغ أساسياً، رغم أنه الهداف الأبرز في الفريق، وسجل أهدافاً مهمة، قال غوميز: «المهاجم جواشوا كينغ لا يصلح أساسياً، بل ورقة رابحة. لو أشركته في المباريات أساسياً، وخسرنا بهدف مثلاً، هل سيكون ذلك إيجابياً؟ نأخذ في الحسبان كل هذه الأمور ونحدد المناسب لصالح الفريق. جواشوا يمكن أن يسجل من كل فرصتين أو ثلاث هدفاً على الأقل، وهو مهاجم هداف، ولكن أشركه في الوقت الأنسب من المباريات».

وزاد بالقول: «أعمل على توزيع الجهد بين اللاعبين، والمنافسة في الدوري السعودي ارتفعت؛ ولذا من المهم أن نكون في كامل الجاهزية؛ لأن كل المباريات صعبة وتنافسية».