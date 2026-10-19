جحفلي لـ«الشرق الأوسط»: الفيصلي بيتي وعائلتي

أكد محمد جحفلي، مدافع الفيصلي، أن التعادل أمام الشباب بنتيجة 2-2 يُعد نتيجة إيجابية لفريقه، خصوصاً أن المواجهة أقيمت خارج أرضه أمام منافس وصفه بالفريق الكبير، مشيراً إلى أن لاعبي الفيصلي نجحوا في العودة إلى المباراة بعد التأخر بهدفين.

وقال جحفلي، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب المباراة: «أعتقد أن التعادل عادل للفريقين. الشباب كان الأفضل في البداية، لكننا نجحنا في العودة إلى المباراة. وعندما تلعب خارج أرضك أمام فريق كبير مثل الشباب، فإن الخروج بنقطة يُعد نتيجة إيجابية».

️ | محمد جحفلي لاعب فريق #الفيصلي لـ«الشرق الأوسط» بعد التعادل أمام الشباب:- التعادل نقطة إيجابية خارج أرضنا أمام فريق كبير، والفيصلي بالنسبة لي بيتي وعائلتي. pic.twitter.com/RJhaVSpZHP — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 19, 2026

وعن أسباب انفعال مدرب الفيصلي جيوفاني في الدقائق الأخيرة، أوضح جحفلي أن المدرب كان يتطلع إلى مواصلة الضغط الهجومي وعدم الاكتفاء بالتعادل.

وقال: «أتوقع أن المدرب كان يريد منا عدم التراجع، والتقدم أكثر إلى الأمام لاستغلال عودتنا في النتيجة وتسجيل الهدف الثالث، لكن إصابة باسوغوغ أثرت علينا، واضطررنا إلى اللعب بنقص عددي بعد استنفاد التبديلات، ولذلك كان علينا التعامل مع الموقف بعقلانية، وهو ما دفعنا إلى التراجع».

وعن عودته إلى الفيصلي بعد تجربته مع الهلال، أكد ارتباطه الكبير بالنادي، وقال: «لا توجد أي رسالة. الجميع يعرف أنني بدأت مشواري مع الفيصلي، ثم انتقلت إلى الهلال، والآن عدت إلى بيتي».

وعندما سُئل عن طبيعة علاقته بالفيصلي، اختصر إجابته قائلاً: «الفيصلي عائلتي».