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بوسيتش: البريكان لاعب جماعي… وسعيد بترشيحه لأفضل لاعب آسيوي

الأهلي انتصر على الفيحاء وفراس البريكان وضع بصمته بهدف (نادي الأهلي)
الأهلي انتصر على الفيحاء وفراس البريكان وضع بصمته بهدف (نادي الأهلي)
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بوسيتش: البريكان لاعب جماعي… وسعيد بترشيحه لأفضل لاعب آسيوي

الأهلي انتصر على الفيحاء وفراس البريكان وضع بصمته بهدف (نادي الأهلي)
الأهلي انتصر على الفيحاء وفراس البريكان وضع بصمته بهدف (نادي الأهلي)

أعرب الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، عن سعادته بوجود فراس البريكان ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في آسيا، مشيداً بالمستويات التي قدمها اللاعب مع المنتخب السعودي، إلى جانب شخصيته وعقليته الاحترافية.

وقال بوسيتش، خلال حديثه لممثلي وسائل الإعلام، رداً على سؤال بشأن ترشيح البريكان للجائزة: «أنا سعيد جداً من أجله إذا كان الأمر كذلك. لقد قدم بطولة رائعة مع المنتخب الوطني، وأعرف فراس جيداً، فهو شخص رائع أيضاً».

وأضاف: «الأمر لا يتعلق فقط بأداء اللاعب داخل الملعب، بل بعقليته وشخصيته كذلك، وهذا ما يظهره لنا كل يوم. إنه لاعب يعمل بروح الفريق، وأنا سعيد جداً من أجله».

وعندما سُئل عن اختياره بين فراس البريكان وسالم الدوسري، أجاب بوسيتش: «أنا أختار دائماً لاعبي فريقي».

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بوندارينكو: عُدت من الفترة الصعبة... وأسعى لمواصلة التسجيل مع الأهلي

الأوكراني أرتيم بوندارينكو لاعب الأهلي (النادي الأهلي)
الأوكراني أرتيم بوندارينكو لاعب الأهلي (النادي الأهلي)
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بوندارينكو: عُدت من الفترة الصعبة... وأسعى لمواصلة التسجيل مع الأهلي

الأوكراني أرتيم بوندارينكو لاعب الأهلي (النادي الأهلي)
الأوكراني أرتيم بوندارينكو لاعب الأهلي (النادي الأهلي)

أكد الأوكراني أرتيم بوندارينكو، لاعب الأهلي، سعادته بالعودة إلى التسجيل والمساهمة مع فريقه في حصد ثلاث نقاط ثمينة، مشيراً إلى أن الفترة الماضية كانت صعبة بالنسبة له على الصعيد الشخصي، لكنه نجح في تجاوز الضغوط بدعم الجماهير ومساندة المحيطين به.

وقال بوندارينكو: «كان التسجيل مهماً جداً بالنسبة لي، وأود أن أشكر كل من ساندني خلال الفترة الصعبة التي مررت بها. أنا سعيد جداً اليوم بمساعدة الفريق على حصد ثلاث نقاط لم تكن سهلة».

وعن الضغوط التي واجهها خلال الفترة الماضية، أوضح اللاعب الأوكراني أنه شعر بضغط داخلي نتيجة الظروف الصعبة التي مر بها، مضيفاً: «بكل تأكيد، كنت أشعر بالضغط، لكن كرة القدم تتعلق بكيفية العودة بعد المواقف الصعبة. أنا اليوم سعيد أكثر من الجماهير، وأشكرهم على دعمهم، وأشعر بأنني أسعد شخص اليوم».

وحول إمكانية أن يمثل هذا الهدف نقطة انطلاق جديدة له مع الأهلي، شدد بوندارينكو على أهمية التعامل مع كل مباراة بصورة مستقلة، وقال: «هدفي دائماً هو التفكير في كل مباراة على حدة، ومساعدة الفريق، لكن الغد يوم جديد. أطمح إلى مواصلة مساعدة الفريق والتسجيل، وسنركز على المباراة المقبلة».

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مورا: سعيد بهدفي أمام الأهلي… وحزين لخسارة الفيحاء

البرازيلي هوغو مورا لاعب الفيحاء (نادي الفيحاء)
البرازيلي هوغو مورا لاعب الفيحاء (نادي الفيحاء)
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مورا: سعيد بهدفي أمام الأهلي… وحزين لخسارة الفيحاء

البرازيلي هوغو مورا لاعب الفيحاء (نادي الفيحاء)
البرازيلي هوغو مورا لاعب الفيحاء (نادي الفيحاء)

أبدى البرازيلي هوغو مورا، لاعب الفيحاء، سعادته بتسجيل هدف في شباك الأهلي، رغم خسارة فريقه بنتيجة 3 - 2، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين، مؤكداً أن الفرحة الشخصية لا تكتمل في ظل غياب الانتصار.

وقال مورا، في حديثه لممثلي وسائل الإعلام عقب المباراة: «أنا سعيد بالهدف، لكنني لست سعيداً بالنتيجة. نعلم أننا بحاجة إلى تحسين أدائنا، وزيادة تركيزنا خلال المباريات، حتى نعود إلى تحقيق الانتصارات وحصد النقاط».

وأشار اللاعب البرازيلي إلى تأثير الغيابات في صفوف الفيحاء، موضحاً أن الفريق يفتقد 6 لاعبين مؤثرين، لكنه أشاد في الوقت نفسه بالمستوى الذي قدمه زملاؤه خلال المواجهة.

وأضاف: «لدينا 6 لاعبين غائبين يشكلون فارقاً كبيراً، لكنني أعتقد أن من شاركوا في المباراة أدوا المطلوب منهم. نعرف أن الدوري صعب، ولا يمكننا الاستمرار في فقدان النقاط، وعلينا إخراج الفيحاء من وضعه الحالي بأسرع وقت ممكن».

وعن هدفه في مرمى الأهلي، قال: «الأمور تحدث بسرعة كبيرة خلال المباراة، ويجب على اللاعب اتخاذ قراره في لحظات. شعرت بأن الفرصة مناسبة للتسديد، وأنا أثق بقدرتي على التسديد الجيد؛ لذلك قررت المحاولة، وكنت موفقاً في تسجيل الهدف».

وتحدث مورا عن فرحة والده الذي كان حاضراً في المدرجات، قائلاً: «والدي شخص رائع، وأنا مدين له بالكثير في مسيرتي الكروية. أمرُّ بفترة تأقلم صعبة بعض الشيء، خصوصاً مع ابتعادي عن زوجتي وأطفالي، لكنه موجود هنا، ويقدم لي كل الدعم».

وأضاف: «أهدي هذا الهدف إلى والدي. رؤيته سعيداً في المدرجات تعني لي الكثير، فسعادته هي سعادتي».

وفي رده على سؤال بشأن تأثير فترة التوقف في نتائج الفيحاء، بعد تعرض الفريق لخسارتين متتاليتين، رفض مورا ربط التعثرات بالتوقف، معتبراً أن السؤال يحمل افتراضاً غير دقيق.

وقال: «عليّ أن أكون حذراً في إجابتي. لا يوجد شيء مختلف، فنحن نعمل بصورة جيدة، لكن النتائج لا تأتي. أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة اليوم، ولا أرى أن فترة التوقف هي السبب».

واختتم حديثه قائلاً: «أكرر أننا نفتقد 6 لاعبين مهمين، لكن ذلك لا يعني أن نخفض رؤوسنا. علينا مواصلة العمل، والعودة إلى حصد النقاط؛ لأن الفيحاء سيعود إلى مكانه الذي يستحقه».

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الرياضة رياضة سعودية

نادي نيوم يعين هاشم داغستاني رئيساً تنفيذياً

هاشم داغستاني رئيساً تنفيذياً لنادي نيوم (الشرق الأوسط)
هاشم داغستاني رئيساً تنفيذياً لنادي نيوم (الشرق الأوسط)
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نادي نيوم يعين هاشم داغستاني رئيساً تنفيذياً

هاشم داغستاني رئيساً تنفيذياً لنادي نيوم (الشرق الأوسط)
هاشم داغستاني رئيساً تنفيذياً لنادي نيوم (الشرق الأوسط)

أصدر نادي نيوم اليوم الاثنين قراراً بتعيين هاشم داغستاني رئيساً تنفيذياً للنادي، في خطوة تأتي ضمن مساعي النادي لمواصلة تطوير منظومته الإدارية وتعزيز قدراته المؤسسية، بما يواكب تطلعاته وطموحاته خلال المرحلة المقبلة.

ويمتلك داغستاني خبرات قيادية وتنفيذية متنوعة تمتد عبر قطاعات الرياضة والاستراتيجية والتطوير المؤسسي، حيث شغل عدداً من المناصب القيادية، من أبرزها منصب نائب الرئيس والمؤسس المشارك لأكاديمية مهد الرياضية، ونائب المدير العام لمعهد إعداد القادة وعضو مجلس إدارته، كما سبق له تولي منصب المدير العام لتفعيل المجتمع في الاتحاد السعودي للرياضة للجميع.

وشارك داغستاني كذلك في تأسيس الاتحاد السعودي للتجديف، وشغل عضوية مجلس إدارته، إلى جانب خبراته في مجالات الاستشارات والاستراتيجية والتحول المؤسسي في القطاع الرياضي، حيث عمل شريكاً في شركة «بي دبيلو سي» الشرق الأوسط، فضلاً عن مشاركته في العديد من المبادرات والمشروعات المتخصصة في ريادة الأعمال والتنمية والابتكار.

وعلى الصعيد الأكاديمي، يحمل داغستاني درجة الماجستير في التعليم من جامعة هارفارد العريقة، ودرجة الماجستير في الابتكار وريادة الأعمال من كلية إتش إي سي باريس، إضافة إلى درجة الماجستير في ريادة الأعمال التقنية من جامعة نورث إيسترن الأميركية.

كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في الإدارة الرياضية من معهد يوهان كرويف، وتخرج من برنامج القيادة التنفيذية «لييد» التابع لكلية الدراسات العليا لإدارة الأعمال بجامعة ستانفورد.

ويأتي قرار تعيين داغستاني امتداداً لنهج نادي نيوم في استقطاب الكفاءات الوطنية ذات الخبرات القيادية المتنوعة، بما يدعم بناء منظومة رياضية وإدارية متكاملة، ويرسخ أسس الحوكمة والتميز المؤسسي والاستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات النادي وطموحاته على المستويين المحلي والدولي.

ويتطلع مجلس الإدارة، من خلال القيادة التنفيذية الجديدة، إلى مواصلة مسيرة تطوير النادي وتعزيز قدراته المؤسسية والتنافسية، وبناء نموذج رياضي حديث يتسق مع طموحات نيوم.

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