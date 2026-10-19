بوسيتش: البريكان لاعب جماعي… وسعيد بترشيحه لأفضل لاعب آسيوي

أبدى البرازيلي هوغو مورا، لاعب الفيحاء، سعادته بتسجيل هدف في شباك الأهلي، رغم خسارة فريقه بنتيجة 3 - 2، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين، مؤكداً أن الفرحة الشخصية لا تكتمل في ظل غياب الانتصار.

وقال مورا، في حديثه لممثلي وسائل الإعلام عقب المباراة: «أنا سعيد بالهدف، لكنني لست سعيداً بالنتيجة. نعلم أننا بحاجة إلى تحسين أدائنا، وزيادة تركيزنا خلال المباريات، حتى نعود إلى تحقيق الانتصارات وحصد النقاط».

️ | البرازيلي هوغو مورا، لاعب الفيحاء لوسائل الإعلام:- أهدي هذا الهدف إلى والدي. رؤيته سعيداً في المدرجات تعني لي الكثير، فسعادته هي سعادتي. #الفيحاء_الأهلي | #الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/Tpnat9twVw — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 19, 2026

وأشار اللاعب البرازيلي إلى تأثير الغيابات في صفوف الفيحاء، موضحاً أن الفريق يفتقد 6 لاعبين مؤثرين، لكنه أشاد في الوقت نفسه بالمستوى الذي قدمه زملاؤه خلال المواجهة.

وأضاف: «لدينا 6 لاعبين غائبين يشكلون فارقاً كبيراً، لكنني أعتقد أن من شاركوا في المباراة أدوا المطلوب منهم. نعرف أن الدوري صعب، ولا يمكننا الاستمرار في فقدان النقاط، وعلينا إخراج الفيحاء من وضعه الحالي بأسرع وقت ممكن».

وعن هدفه في مرمى الأهلي، قال: «الأمور تحدث بسرعة كبيرة خلال المباراة، ويجب على اللاعب اتخاذ قراره في لحظات. شعرت بأن الفرصة مناسبة للتسديد، وأنا أثق بقدرتي على التسديد الجيد؛ لذلك قررت المحاولة، وكنت موفقاً في تسجيل الهدف».

وتحدث مورا عن فرحة والده الذي كان حاضراً في المدرجات، قائلاً: «والدي شخص رائع، وأنا مدين له بالكثير في مسيرتي الكروية. أمرُّ بفترة تأقلم صعبة بعض الشيء، خصوصاً مع ابتعادي عن زوجتي وأطفالي، لكنه موجود هنا، ويقدم لي كل الدعم».

وأضاف: «أهدي هذا الهدف إلى والدي. رؤيته سعيداً في المدرجات تعني لي الكثير، فسعادته هي سعادتي».

وفي رده على سؤال بشأن تأثير فترة التوقف في نتائج الفيحاء، بعد تعرض الفريق لخسارتين متتاليتين، رفض مورا ربط التعثرات بالتوقف، معتبراً أن السؤال يحمل افتراضاً غير دقيق.

وقال: «عليّ أن أكون حذراً في إجابتي. لا يوجد شيء مختلف، فنحن نعمل بصورة جيدة، لكن النتائج لا تأتي. أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة اليوم، ولا أرى أن فترة التوقف هي السبب».

واختتم حديثه قائلاً: «أكرر أننا نفتقد 6 لاعبين مهمين، لكن ذلك لا يعني أن نخفض رؤوسنا. علينا مواصلة العمل، والعودة إلى حصد النقاط؛ لأن الفيحاء سيعود إلى مكانه الذي يستحقه».