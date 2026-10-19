بوسيتش: البريكان لاعب جماعي… وسعيد بترشيحه لأفضل لاعب آسيوي

أعرب الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، عن سعادته بوجود فراس البريكان ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في آسيا، مشيداً بالمستويات التي قدمها اللاعب مع المنتخب السعودي، إلى جانب شخصيته وعقليته الاحترافية.
وقال بوسيتش، خلال حديثه لممثلي وسائل الإعلام، رداً على سؤال بشأن ترشيح البريكان للجائزة: «أنا سعيد جداً من أجله إذا كان الأمر كذلك. لقد قدم بطولة رائعة مع المنتخب الوطني، وأعرف فراس جيداً، فهو شخص رائع أيضاً».
️ | الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي لممثلي وسائل الإعلام:- أنا سعيد جداً من أجل فراس البريكان وترشحه لجائزة أفضل لاعب في آسيا، لقد قدم بطولة رائعة مع المنتخب الوطني، وأعرف فراس جيداً، فهو شخص رائع أيضاً. pic.twitter.com/Tfn8AfbLOM
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 19, 2026
وأضاف: «الأمر لا يتعلق فقط بأداء اللاعب داخل الملعب، بل بعقليته وشخصيته كذلك، وهذا ما يظهره لنا كل يوم. إنه لاعب يعمل بروح الفريق، وأنا سعيد جداً من أجله».
وعندما سُئل عن اختياره بين فراس البريكان وسالم الدوسري، أجاب بوسيتش: «أنا أختار دائماً لاعبي فريقي».