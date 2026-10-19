الأنصاري: لعبنا 85 دقيقة بصورة جيدة… لكن الأهلي استغل أخطاءنا

أكد فهد الأنصاري، المدير التنفيذي لنادي الفيحاء، أن فريقه قدم أداءً جيداً رغم خسارته أمام الأهلي بنتيجة 3 - 2، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أن الأخطاء في التفاصيل الصغيرة، خصوصاً الكرات الثابتة، أسهمت في خسارة المباراة.

واستهل الأنصاري حديثه لممثلي وسائل الإعلام بالدعاء للمملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها والمقيمين على أرضها، سائلاً الله الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظ جنود الوطن.

وعن خسارة الفيحاء مباراتين متتاليتين بعد فترة التوقف، قال: «أعتقد أن أداءنا اليوم كان أفضل من المباراة السابقة. في مواجهة الخليج قدمنا شوطاً أول ممتازاً، لكن مستوانا تراجع في الشوط الثاني، بينما لعبنا اليوم نحو 80 إلى 85 دقيقة بصورة جيدة جداً».

وأضاف: «بالتأكيد هناك أخطاء، وهذه كرة القدم. استقبلنا أهدافاً من كرات ثابتة، وعندما تواجه فريقاً مثل الأهلي فإنه يستفيد من أدق التفاصيل. سنعمل على تصحيح هذه الأخطاء خلال الفترة المقبلة».

وأشاد الأنصاري بما قدمه لاعبو الفيحاء أمام الأهلي، قائلاً: «أشكر اللاعبين على الروح العالية التي أظهروها، وعلى التنظيم المميز داخل الملعب، ونأمل أن نظهر بصورة أفضل في المباراة المقبلة».

️ | فهد الأنصاري المدير التنفيذي لنادي الفيحاء لممثلي وسائل الإعلام:- عندما تواجه فريقاً مثل الأهلي، فإن التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق. أما مباراة الخليج فكانت حالة استثنائية؛ إذ قدمنا شوطاً أول ممتازاً، قبل أن يتغير الأداء تماماً في الشوط الثاني#الفيحاء_الأهلي pic.twitter.com/qliRagVdJp — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 19, 2026

وعن كثرة الإصابات التي يعاني منها الفريق، أوضح أن ضغط المباريات عقب فترة التوقف الدولي يمثل أحد الأسباب المحتملة، خصوصاً أن عدداً من اللاعبين المصابين كانوا مع منتخباتهم الوطنية.

وقال: «الإصابات واردة في كرة القدم، واللاعبون يواجهون ضغطاً في المباريات، خصوصاً بعد التوقف الدولي. معظم المصابين كانوا مع منتخباتهم، ثم عادوا إلى ضغط المنافسات، وأعتقد أن هذا أحد الأسباب الرئيسية للإصابات».

وتابع: «صحيح أننا نفتقد عدداً من اللاعبين، لكن من شاركوا مكان المصابين قدموا مستويات ممتازة. نحن نعتمد على المجموعة كاملة، وليس على لاعب أو لاعبين بعينهما».

وفيما يتعلق بتراجع نتائج الفيحاء، أكد الأنصاري أن الفريق لا يزال يحتفظ بهويته الفنية رغم التعثرات الأخيرة. وقال: «عندما تواجه فريقاً مثل الأهلي، فإن التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق. أما مباراة الخليج فكانت حالة استثنائية؛ إذ قدمنا شوطاً أول ممتازاً، قبل أن يتغير الأداء تماماً في الشوط الثاني».

وأضاف: «هناك ظروف تتعلق بالإصابات والأجواء، لكن عندما أنظر إلى الفريق أرى أن لديه هوية وشكلاً واضحين داخل الملعب. نعم، نحتاج إلى انتصار نبني عليه، ونتمنى أن يتحقق في الجولات المقبلة».

وعن مواجهتي الحزم والفيصلي المقبلتين، قال الأنصاري: «نطمح إلى الفوز في المباراتين. ما قدمه الفريق اليوم كان مختلفاً تماماً عن أدائه في الشوط الثاني أمام الخليج، ونسعى إلى البناء على هذا المستوى في المباريات المقبلة».