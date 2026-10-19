آرثر باباس: متحمس لمواجهة الاتحاد... هذا مصير ديمبلي وميدران

قال آرثر باباس، مدرب فريق الاتفاق، إنه متحمس لرؤية فريقه مجدداً وهو يواجه الاتحاد، الثلاثاء، بعد أن حقق فوزاً مهماً على فريق نيوم خارج أرضه في تبوك، في الجولة السابقة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وبيّن المدرب الأسترالي، في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة الاتحاد، أنه يترقب أن يقدم فريقه عطاءً عالياً، ويفوز بالنقاط الثلاث في مباراة كبيرة بكل تأكيد.

وزاد بالقول: «لاعبونا يلعبون بروح قتالية في أرض الملعب، وتحقيق عدد من الانتصارات في ربع الساعة الأخير دليل على أن فريقنا يقاتل حتى النهاية».

️ | آرثر باباس مدرب الاتفاق في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة الاتحاد:- متحمس للمباراة، وفوزنا في آخر 15 دقيقة دليل قتالية فريقنا حتى النهاية#الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/jhvRRpn6K6 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 19, 2026

وعن جاهزية اللاعب موسى ديمبلي، بيّن أن اللاعب سيكون متاحاً بالنسبة له، بينما رد على سؤال «الشرق الأوسط» حول إمكانية مشاركة ألفارو ميدان بالقول إنه ليس جاهزاً، مشدداً على أنه يعتمد على بناء فريق وليس أسماء أفراد، وهذا ما يتم العمل عليه منذ التعاقد معه لقيادة الفريق، وهي خطة إدارية لبناء فريق كمجموعة.

وفيما يخص تقديم الفريق نتائج وأداء أفضل في المباريات خارج ملعبه، وهذا ما تؤكده أرقام الحصاد النقطي، قال آرثر باباس: «أرى أن الفريق يقدم في مبارياتنا على أرضنا أداءً أفضل من خارجها، وهو مقياس الأداء الفني؛ لأنه هو من يجلب الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية».

️ | آرثر باباس مدرب #الاتفاق في رده على سؤال الشرق الأوسط حول جاهزية اللاعب الإسباني الفارو ميدران:- ميدران لن يشارك.. ومنذ اليوم الأول عملت على صناعة فريق وليس أفراد#الاتفاق_الاتحاد | #الدوري_السعودي_للمحترفين https://t.co/xsWyMRkiql pic.twitter.com/k0Ax5R9JTk — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 19, 2026

ووجّه رسالة لجماهير الاتفاق قائلاً: «أريد أن أوجه لهم رسالة واحدة، وهي أن نكون فريقاً واحداً كجهاز فني وإداري ولاعبين وجماهير، وأن نراهم بكثافة في مواجهة الاتحاد، ليكون هناك دعم فعلي وتأكيد أننا نلعب على أرضنا، ونتمنى أن يكون حضورهم كبيراً».