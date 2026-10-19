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الرياضة رياضة سعودية

دودا: الاتحاد يملك الجودة… وسنقاتل لحصد النقاط الثلاث

السلوفاكي أوندري دودا لاعب فريق الاتفاق (حساب اللاعب)
السلوفاكي أوندري دودا لاعب فريق الاتفاق (حساب اللاعب)
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دودا: الاتحاد يملك الجودة… وسنقاتل لحصد النقاط الثلاث

السلوفاكي أوندري دودا لاعب فريق الاتفاق (حساب اللاعب)
السلوفاكي أوندري دودا لاعب فريق الاتفاق (حساب اللاعب)

أكد السلوفاكي أوندري دودا، لاعب فريق الاتفاق، جاهزية النواخذة لمواجهة الاتحاد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين، مؤكداً أن لعب فارس الدهناء بين جماهيره يمثل أفضلية يسعى الفريق لاستغلالها لخطف النقاط الثلاث.

وقال دودا في تصريحاته لوسائل الإعلام قبل اللقاء: «التحضير لمواجهة الاتحاد مثل الإعداد لأي مباراة أخرى؛ نخوض حالياً مباريات متتالية؛ لذا علينا التركيز على الاستشفاء والتعافي حتى يوم الغد وما زال أمامنا يوم إضافي لنستعد بأفضل شكل ممكن، وسندخل المباراة بهدف حصد النقاط الثلاث كاملة».

وأضاف: «بالتأكيد الاتحاد نادٍ كبير، وهذه مباراة مهمة وذات طابع خاص وتاريخي للجماهير ولنا كلاعبين، لكنها في النهاية تظل مباراة كبقية المباريات؛ سنلعب على ملعبنا وبين جماهيرنا وهو ما يمثل أفضلية بلا شك، وأتمنى أن يقدم الجميع أقصى ما لديهم لنحقق النجاح المنشود».

وتابع: «الجهاز الفني بقيادة المدرب وضع الخطة المناسبة والتحضيرات اللازمة للمباراة، وعلينا نحن اللاعبين تنفيذ تلك التعليمات، ففي نهاية المطاف المدرب لا يملك أن يلعب نيابة عنا فوق أرضية الملعب، وعلينا اتخاذ القرارات الصحيحة في المواقف المختلفة».

وأفاد: «يجب أن نكون فريقاً قوياً ومسؤولاً وأن نحافظ على تركيزنا طوال دقائق اللقاء، فالحسم يتم فوق المستطيل الأخضر وهو الأهم. الاتحاد يمتلك الجودة ونحن كذلك، وفي الدوري السعودي كل مباراة تكون صعبة لأن أي فريق قادر على الفوز على أي منافس».

ورداً على سؤال حول امتلاك الاتحاد فترة راحة أكبر من الاتفاق، علّق اللاعب: «أحياناً يكون ذلك ميزة للخصم وأحياناً لا؛ فنحن نعيش نسق المباريات المتلاحقة وجاهزون بدنياً، بينما هم انتظروا أسبوعاً كاملاً للمباراة، وبالتأكيد هم متعطشون للعب. نحن في نسق اللعب المرتفع، وربما يكون ذلك ميزة أو لا؛ لكننا نملك الجوع للانتصار، ولدينا العديد من اللاعبين القادرين على مساعدة الفريق؛ ولذلك أتوقع أن يكون هناك بعض التدوير».

واختتم دودا تصريحاته بتوجيه رسالة لجماهير فارس الدهناء، قائلاً: «ادعمونا طوال فترات المباراة كما هي العادة طوال الموسم، وأتمنى أن ننجح في إهدائهم ما يتمنونه في هذه المواجهة؛ وسنقاتل بكل طاقتنا ونبذل قصارى جهدنا لنحقق النتيجة الإيجابية التي نرجوها».

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مدرب الأهلي: لم تكن مواجهة سهلة... الروح القتالية حسمتها

مارينو بوسيتش مدرب الأهلي (الشرق الأوسط)
مارينو بوسيتش مدرب الأهلي (الشرق الأوسط)
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مدرب الأهلي: لم تكن مواجهة سهلة... الروح القتالية حسمتها

مارينو بوسيتش مدرب الأهلي (الشرق الأوسط)
مارينو بوسيتش مدرب الأهلي (الشرق الأوسط)

​أكد مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، صعوبة المواجهة التي جمعت فريقه بالفيحاء خارج الديار، مشيراً إلى أن ظروف المباراة، بما في ذلك غياب بعض اللاعبين وطبيعة أرضية الملعب، زادت من التحديات التي واجهت فريقه، قبل أن ينجح في حصد الانتصار.

وقال بوسيتش خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة، إن المواجهة جاءت وفق التوقعات من حيث الصعوبة، موضحاً أن اللعب خارج الأرض، إلى جانب الغيابات وصعوبة الملعب، فرض على الأهلي التعامل مع ظروف استثنائية خلال اللقاء.

وأشاد مدرب الأهلي بالدور الذي قدمه اللاعب الأوكراني أرتيم في تحقيق الفوز وتسجيل الأهداف، مؤكداً أهمية الدعم الجماعي في مساعدة اللاعبين في تقديم أفضل مستوياتهم، وقال إن الانتصارات والإخفاقات مسؤولية الفريق بأكمله، مشيراً إلى أن أرتيم وجد المساندة المطلوبة من زملائه خلال المباراة.

وأضاف بوسيتش أن الشعور بالدعم من بقية اللاعبين يمثل عاملاً مهماً في مساعدة أرتيم في الظهور بصورة جيدة، وهو ما انعكس على أدائه ومساهمته في الانتصار، في إشارة إلى أهمية العمل الجماعي داخل الفريق.

وشدد المدرب على أن الروح القتالية كانت حاضرة لدى لاعبي الأهلي طوال المواجهة، في ظل رغبتهم في العودة بنتيجة إيجابية، لافتاً إلى أن الفريق ارتكب بعض الأخطاء خلال المباراة، لكنه أثنى على ردة فعل اللاعبين وإصرارهم على تجاوز الصعوبات وتحقيق الفوز.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

كاريلي: كنا قادرين على الفوز أمام الأهلي... وأستغرب ما حدث في الوقت بدل الضائع

البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الفيحاء (الشرق الأوسط)
البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الفيحاء (الشرق الأوسط)
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كاريلي: كنا قادرين على الفوز أمام الأهلي... وأستغرب ما حدث في الوقت بدل الضائع

البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الفيحاء (الشرق الأوسط)
البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الفيحاء (الشرق الأوسط)

أبدى البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفيحاء، رضاه عن الأداء الذي قدمه فريقه أمام الأهلي، رغم الخسارة بنتيجة 2 - 3، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، معرباً عن حزنه لخروج فريقه دون نقاط، ومثيراً تساؤلات بشأن الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. وقال كاريلي خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «أبارك للاعبين هذا الأداء الكبير الذي قدموه أمام الأهلي، وأنا كمدرب راضٍ عن الأداء وحزين على النتيجة». وأضاف مدرب الفيحاء أن فريقه كان قادراً على تحقيق الفوز، مشيراً إلى الفرص التي أهدرها لاعبوه خلال الشوط الأول، في وقت رأى فيه أن الأهلي لم يشكل خطورة كبيرة على مرمى فريقه خلال تلك الفترة.

وتطرق كاريلي إلى الجدل الذي صاحب هدف الأهلي الأول، الذي سجله الأوكراني أرتيم بوندارينكو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قائلاً إنه ناقش الحكم بشأن إضافة دقيقة أخرى إلى الوقت المحتسب بدلاً من الضائع. وأوضح مدرب الفيحاء: «ناقشت الحكم لماذا يضيف دقيقة بالوقت الضائع في ختام الشوط الأول، والتي أتى هدف الأهلي منها، وقال إنه أضاف دقيقة بالاتفاق مع الحكم الرابع، ونحن كجهاز فني لا نعلم بهذا، وأنا أستغرب ما حدث».

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الدوري السعودي: الأهلي ينجو من انتفاضة الفيحاء بثلاثية مثيرة

الاحتفال بتسجيل الهدف الثالث عبر اللاعب أرتيم (نادي الأهلي)
الاحتفال بتسجيل الهدف الثالث عبر اللاعب أرتيم (نادي الأهلي)
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الدوري السعودي: الأهلي ينجو من انتفاضة الفيحاء بثلاثية مثيرة

الاحتفال بتسجيل الهدف الثالث عبر اللاعب أرتيم (نادي الأهلي)
الاحتفال بتسجيل الهدف الثالث عبر اللاعب أرتيم (نادي الأهلي)

حقق الأهلي انتصاراً صعباً على مضيفه الفيحاء بنتيجة 3-2، الاثنين، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز ثمين بتسجيل هدف في الشوط الأول وهدفين خلال مجريات الشوط الثاني.

تقدم الفيحاء قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 45 عن طريق البرازيلي هوغـو مورا بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وضعها على يمين الحارس عبد الرحمن الصانبي. ولكن الأهلي لم يمنح لاعبي الفيحاء فرصة إكمال فرحتهم بعد هدف الفيحاء بدقيقتين عن طريق الأوكراني أرتيم برأسية بعد عرضية سعد بالعبيد وضعها على يمين موسكيرا حارس الفيحاء (47).

وفي الدقيقة 59 سجل فراس البريكان الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء، ولكن الإسباني جيسون ريميسيرو كان في الموعد وسجل هدف التعادل بعد خطأ من خارج منطقة الجزاء لعبها قوية على يمين الصانبي (66). وفي الدقيقة 70 يعود الأهلي للتقدم بالنتيجة عن طريق أرتيم الذي أحرز هدفه الشخصي الثاني في المباراة والثالث لفريقه.

ورفع الأهلي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر، بعدما خسر مواجهته الثانية على التوالي بعد مباراة الخليج الماضية.

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