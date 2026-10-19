دودا: الاتحاد يملك الجودة… وسنقاتل لحصد النقاط الثلاث

أكد السلوفاكي أوندري دودا، لاعب فريق الاتفاق، جاهزية النواخذة لمواجهة الاتحاد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين، مؤكداً أن لعب فارس الدهناء بين جماهيره يمثل أفضلية يسعى الفريق لاستغلالها لخطف النقاط الثلاث.

وقال دودا في تصريحاته لوسائل الإعلام قبل اللقاء: «التحضير لمواجهة الاتحاد مثل الإعداد لأي مباراة أخرى؛ نخوض حالياً مباريات متتالية؛ لذا علينا التركيز على الاستشفاء والتعافي حتى يوم الغد وما زال أمامنا يوم إضافي لنستعد بأفضل شكل ممكن، وسندخل المباراة بهدف حصد النقاط الثلاث كاملة».

وأضاف: «بالتأكيد الاتحاد نادٍ كبير، وهذه مباراة مهمة وذات طابع خاص وتاريخي للجماهير ولنا كلاعبين، لكنها في النهاية تظل مباراة كبقية المباريات؛ سنلعب على ملعبنا وبين جماهيرنا وهو ما يمثل أفضلية بلا شك، وأتمنى أن يقدم الجميع أقصى ما لديهم لنحقق النجاح المنشود».

وتابع: «الجهاز الفني بقيادة المدرب وضع الخطة المناسبة والتحضيرات اللازمة للمباراة، وعلينا نحن اللاعبين تنفيذ تلك التعليمات، ففي نهاية المطاف المدرب لا يملك أن يلعب نيابة عنا فوق أرضية الملعب، وعلينا اتخاذ القرارات الصحيحة في المواقف المختلفة».

وأفاد: «يجب أن نكون فريقاً قوياً ومسؤولاً وأن نحافظ على تركيزنا طوال دقائق اللقاء، فالحسم يتم فوق المستطيل الأخضر وهو الأهم. الاتحاد يمتلك الجودة ونحن كذلك، وفي الدوري السعودي كل مباراة تكون صعبة لأن أي فريق قادر على الفوز على أي منافس».

ورداً على سؤال حول امتلاك الاتحاد فترة راحة أكبر من الاتفاق، علّق اللاعب: «أحياناً يكون ذلك ميزة للخصم وأحياناً لا؛ فنحن نعيش نسق المباريات المتلاحقة وجاهزون بدنياً، بينما هم انتظروا أسبوعاً كاملاً للمباراة، وبالتأكيد هم متعطشون للعب. نحن في نسق اللعب المرتفع، وربما يكون ذلك ميزة أو لا؛ لكننا نملك الجوع للانتصار، ولدينا العديد من اللاعبين القادرين على مساعدة الفريق؛ ولذلك أتوقع أن يكون هناك بعض التدوير».

واختتم دودا تصريحاته بتوجيه رسالة لجماهير فارس الدهناء، قائلاً: «ادعمونا طوال فترات المباراة كما هي العادة طوال الموسم، وأتمنى أن ننجح في إهدائهم ما يتمنونه في هذه المواجهة؛ وسنقاتل بكل طاقتنا ونبذل قصارى جهدنا لنحقق النتيجة الإيجابية التي نرجوها».