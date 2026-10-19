زياد الغامدي: مواجهات الاتحاد لها طابع خاص وجاهزون للتحدي

أعرب زياد الغامدي، لاعب فريق الاتفاق، عن حماسه للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الاتحاد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال الغامدي في تصريحاته لوسائل الإعلام قبل اللقاء: «نحن جاهزون للمباراة، وكل مواجهة نمنحها حقها الكامل من التحضير والعمل، والقادم أفضل بإذن الله».

وأضاف: «نظراً لأن الاتحاد نادٍ كبير، فدائماً ما تكون مبارياته ذات طابع خاص، وتتسم بالحماسة الكبيرة، وإن شاء الله نقدم ما يعكس طموحاتنا».

وعن السر وراء تميز الاتفاق بالبدنية العالية والقتال حتى الدقائق الأخيرة من عمر المباريات، أوضح الغامدي: «الحمد لله نحن نعمل بشكل مكثف على الجانب اللياقي، ومثلما يعلم الجميع فإن المدرب يطالبنا دائماً بأداء المباراة كاملة على مدار 90 دقيقة وإعطائها حقها دون أي تهاون».

️| زياد الغامدي لاعب #الاتفاق لوسائل الإعلام قبل مواجهة #الاتحاد:- مباريات الاتفاق والاتحاد دائماً تكون كبيرة ولها حماسة نظراً لحجم المنافس. ونحن جاهزون لهذه المواجهة. pic.twitter.com/ZcDrDXKgGG — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 19, 2026

وحول الفارق بين أداء الفريق مقارنة بالموسم الماضي، أفاد: «لم يتغير شيء كثير، ففي نهاية المطاف لكل مدرب تكتيكه الخاص واستراتيجيته التي يعمل بها، والحمد لله نسير بخطى ثابتة».

واختتم زياد الغامدي تصريحاته بتوجيه رسالة لجماهير الاتفاق قائلاً: «ننتظر حضوركم ودعمكم المستمر في مباراة الغد على ملعبنا، وبإذن الله نكون عند حسن ظنكم».