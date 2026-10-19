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الجزائري حمزة سرار مدرباً لمنتخب السعودية للشباب

المدرب الجزائري حمزة سرار (نادي الجزيرة)
المدرب الجزائري حمزة سرار (نادي الجزيرة)
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الجزائري حمزة سرار مدرباً لمنتخب السعودية للشباب

المدرب الجزائري حمزة سرار (نادي الجزيرة)
المدرب الجزائري حمزة سرار (نادي الجزيرة)

تعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم مع المدرب الجزائري حمزة سرار لتولي قيادة الجهاز الفني لمنتخبي الشباب تحت 18 وتحت 20 عاماً، وذلك في إطار خطط التطوير وإعادة الهيكلة الفنية التي يقودها المدير الفني للاتحاد مات كروكر بهدف بناء استراتيجية متكاملة للفئات السنية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الاتحاد المستمرة لاستقطاب كفاءات تدريبية قادرة على تطوير المواهب الواعدة، وصقل مهارات الجيل المقبل، وتجهيز المنتخبات السنية بالشكل الأمثل للاستحقاقات القارية والعالمية المقبلة.

ويملك سرار مسيرة تدريبية متنوعة؛ حيث بدأت محطاته المبكرة مع الفئات السنية للمنتخب الجزائري، شملت تدريب منتخب تحت 18 عاماً (2010 - 2011)، والعمل مساعداً لمدرب منتخب الجزائر تحت 20 عاماً، بالإضافة إلى عمله مديراً فنياً في الاتحاد الجزائري (2012 - 2013).

انتقل بعد ذلك لتجربة إنجليزية مع نادي تشارلتون أثلتيك، حيث عمل مساعداً لمدرب فريق تحت 21 عاماً (2015–2022) قبل أن يتولى الإدارة الفنية للفريق نفسه (2022–2023).

وتلا ذلك الانتقال إلى العمل مديراً تقنياً في نادي الجزيرة الإماراتي (2023 – 2025)، ثم تولى مهام مدرب فريق الرديف تحت 23 عاماً ومساعداً للمدرب للفريق الأول، إلى جانب خوضه تجربة مؤقتة مدرباً مؤقتاً للفريق الأول في أواخر عام 2025.

سرار لعب دوراً بارزاً في استدعاء النجم رياض محرز للمنتخب الجزائري؛ إذ كان يتابع اللاعب عن قرب خلال فترته مع نادي لوهافر الفرنسي، وأُعجِب بإمكاناته الفنية، ليقوم إثر ذلك بالتواصل مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم؛ ما أدى في النهاية إلى استدعاء محرز لارتداء قميص «الخضر»، والمشاركة في نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل.

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دودا: الاتحاد يملك الجودة… وسنقاتل لحصد النقاط الثلاث

السلوفاكي أوندري دودا لاعب فريق الاتفاق (حساب اللاعب)
السلوفاكي أوندري دودا لاعب فريق الاتفاق (حساب اللاعب)
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دودا: الاتحاد يملك الجودة… وسنقاتل لحصد النقاط الثلاث

السلوفاكي أوندري دودا لاعب فريق الاتفاق (حساب اللاعب)
السلوفاكي أوندري دودا لاعب فريق الاتفاق (حساب اللاعب)

أكد السلوفاكي أوندري دودا، لاعب فريق الاتفاق، جاهزية النواخذة لمواجهة الاتحاد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين، مؤكداً أن لعب فارس الدهناء بين جماهيره يمثل أفضلية يسعى الفريق لاستغلالها لخطف النقاط الثلاث.

وقال دودا في تصريحاته لوسائل الإعلام قبل اللقاء: «التحضير لمواجهة الاتحاد مثل الإعداد لأي مباراة أخرى؛ نخوض حالياً مباريات متتالية؛ لذا علينا التركيز على الاستشفاء والتعافي حتى يوم الغد وما زال أمامنا يوم إضافي لنستعد بأفضل شكل ممكن، وسندخل المباراة بهدف حصد النقاط الثلاث كاملة».

وأضاف: «بالتأكيد الاتحاد نادٍ كبير، وهذه مباراة مهمة وذات طابع خاص وتاريخي للجماهير ولنا كلاعبين، لكنها في النهاية تظل مباراة كبقية المباريات؛ سنلعب على ملعبنا وبين جماهيرنا وهو ما يمثل أفضلية بلا شك، وأتمنى أن يقدم الجميع أقصى ما لديهم لنحقق النجاح المنشود».

وتابع: «الجهاز الفني بقيادة المدرب وضع الخطة المناسبة والتحضيرات اللازمة للمباراة، وعلينا نحن اللاعبين تنفيذ تلك التعليمات، ففي نهاية المطاف المدرب لا يملك أن يلعب نيابة عنا فوق أرضية الملعب، وعلينا اتخاذ القرارات الصحيحة في المواقف المختلفة».

وأفاد: «يجب أن نكون فريقاً قوياً ومسؤولاً وأن نحافظ على تركيزنا طوال دقائق اللقاء، فالحسم يتم فوق المستطيل الأخضر وهو الأهم. الاتحاد يمتلك الجودة ونحن كذلك، وفي الدوري السعودي كل مباراة تكون صعبة لأن أي فريق قادر على الفوز على أي منافس».

ورداً على سؤال حول امتلاك الاتحاد فترة راحة أكبر من الاتفاق، علّق اللاعب: «أحياناً يكون ذلك ميزة للخصم وأحياناً لا؛ فنحن نعيش نسق المباريات المتلاحقة وجاهزون بدنياً، بينما هم انتظروا أسبوعاً كاملاً للمباراة، وبالتأكيد هم متعطشون للعب. نحن في نسق اللعب المرتفع، وربما يكون ذلك ميزة أو لا؛ لكننا نملك الجوع للانتصار، ولدينا العديد من اللاعبين القادرين على مساعدة الفريق؛ ولذلك أتوقع أن يكون هناك بعض التدوير».

واختتم دودا تصريحاته بتوجيه رسالة لجماهير فارس الدهناء، قائلاً: «ادعمونا طوال فترات المباراة كما هي العادة طوال الموسم، وأتمنى أن ننجح في إهدائهم ما يتمنونه في هذه المواجهة؛ وسنقاتل بكل طاقتنا ونبذل قصارى جهدنا لنحقق النتيجة الإيجابية التي نرجوها».

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الدوري السعودي السعودية
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زياد الغامدي: مواجهات الاتحاد لها طابع خاص وجاهزون للتحدي

زياد الغامدي لاعب فريق الاتفاق (الشرق الأوسط)
زياد الغامدي لاعب فريق الاتفاق (الشرق الأوسط)
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زياد الغامدي: مواجهات الاتحاد لها طابع خاص وجاهزون للتحدي

زياد الغامدي لاعب فريق الاتفاق (الشرق الأوسط)
زياد الغامدي لاعب فريق الاتفاق (الشرق الأوسط)

أعرب زياد الغامدي، لاعب فريق الاتفاق، عن حماسه للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الاتحاد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال الغامدي في تصريحاته لوسائل الإعلام قبل اللقاء: «نحن جاهزون للمباراة، وكل مواجهة نمنحها حقها الكامل من التحضير والعمل، والقادم أفضل بإذن الله».

وأضاف: «نظراً لأن الاتحاد نادٍ كبير، فدائماً ما تكون مبارياته ذات طابع خاص، وتتسم بالحماسة الكبيرة، وإن شاء الله نقدم ما يعكس طموحاتنا».

وعن السر وراء تميز الاتفاق بالبدنية العالية والقتال حتى الدقائق الأخيرة من عمر المباريات، أوضح الغامدي: «الحمد لله نحن نعمل بشكل مكثف على الجانب اللياقي، ومثلما يعلم الجميع فإن المدرب يطالبنا دائماً بأداء المباراة كاملة على مدار 90 دقيقة وإعطائها حقها دون أي تهاون».

وحول الفارق بين أداء الفريق مقارنة بالموسم الماضي، أفاد: «لم يتغير شيء كثير، ففي نهاية المطاف لكل مدرب تكتيكه الخاص واستراتيجيته التي يعمل بها، والحمد لله نسير بخطى ثابتة».

واختتم زياد الغامدي تصريحاته بتوجيه رسالة لجماهير الاتفاق قائلاً: «ننتظر حضوركم ودعمكم المستمر في مباراة الغد على ملعبنا، وبإذن الله نكون عند حسن ظنكم».

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الدوري السعودي السعودية
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نورة العذل تكشف عن مسيرة جديدة مع نادي نيوم

نورة العذل (حسابها في «إنستغرام»)
نورة العذل (حسابها في «إنستغرام»)
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نورة العذل تكشف عن مسيرة جديدة مع نادي نيوم

نورة العذل (حسابها في «إنستغرام»)
نورة العذل (حسابها في «إنستغرام»)

أعلنت حارسة المرمى السعودية نورة العذل عن انتقالها من النصر إلى نيوم عبر حسابها على «إنستغرام» لتبدأ محطة جديدة في مسيرتها الكروية.

وكانت العذل قد انضمت إلى النصر في أغسطس (آب) 2025 قادمة من الرياض، بعقد يمتد حتى 2027، ووقعت حينها خلال معسكر الفريق في مدينة ماربيا الإسبانية.

وتجمع مسيرة الحارسة السعودية بين الملاعب العشبية وكرة الصالات؛ إذ سبق لها تمثيل القادسية في منافسات الصالات والمساهمة في حصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية في النسخة الثانية من البطولة السعودية للسيدات عام 2024.

وشهد العام نفسه استدعاءها إلى المنتخب السعودي للسيدات لكرة الصالات للمشاركة في معسكره الإعدادي بمدينة سراييفو في البوسنة والهرسك خلال يونيو (حزيران) الماضي.

وبدأت العذل مشاركاتها مع نيوم، وظهرت في مواجهة نجمة جدة ضمن دور الـ16 من كأس الاتحاد السعودي للسيدات للموسم الحالي، التي شهدت تأهل فريقها إلى ربع النهائي.

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