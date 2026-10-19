الجزائري حمزة سرار مدرباً لمنتخب السعودية للشباب

تعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم مع المدرب الجزائري حمزة سرار لتولي قيادة الجهاز الفني لمنتخبي الشباب تحت 18 وتحت 20 عاماً، وذلك في إطار خطط التطوير وإعادة الهيكلة الفنية التي يقودها المدير الفني للاتحاد مات كروكر بهدف بناء استراتيجية متكاملة للفئات السنية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الاتحاد المستمرة لاستقطاب كفاءات تدريبية قادرة على تطوير المواهب الواعدة، وصقل مهارات الجيل المقبل، وتجهيز المنتخبات السنية بالشكل الأمثل للاستحقاقات القارية والعالمية المقبلة.

ويملك سرار مسيرة تدريبية متنوعة؛ حيث بدأت محطاته المبكرة مع الفئات السنية للمنتخب الجزائري، شملت تدريب منتخب تحت 18 عاماً (2010 - 2011)، والعمل مساعداً لمدرب منتخب الجزائر تحت 20 عاماً، بالإضافة إلى عمله مديراً فنياً في الاتحاد الجزائري (2012 - 2013).

انتقل بعد ذلك لتجربة إنجليزية مع نادي تشارلتون أثلتيك، حيث عمل مساعداً لمدرب فريق تحت 21 عاماً (2015–2022) قبل أن يتولى الإدارة الفنية للفريق نفسه (2022–2023).

وتلا ذلك الانتقال إلى العمل مديراً تقنياً في نادي الجزيرة الإماراتي (2023 – 2025)، ثم تولى مهام مدرب فريق الرديف تحت 23 عاماً ومساعداً للمدرب للفريق الأول، إلى جانب خوضه تجربة مؤقتة مدرباً مؤقتاً للفريق الأول في أواخر عام 2025.

سرار لعب دوراً بارزاً في استدعاء النجم رياض محرز للمنتخب الجزائري؛ إذ كان يتابع اللاعب عن قرب خلال فترته مع نادي لوهافر الفرنسي، وأُعجِب بإمكاناته الفنية، ليقوم إثر ذلك بالتواصل مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم؛ ما أدى في النهاية إلى استدعاء محرز لارتداء قميص «الخضر»، والمشاركة في نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل.