حقق الخليج انتصاراً مثيراً على ضيفه الفتح بنتيجة 3 - 2، الأحد، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز ثمين بتسجيل 3 أهداف في الدقائق الأخيرة من المواجهة. وافتتح الفتح التسجيل في الدقيقة 33 عن طريق لوكاس هاراسلين، الذي استغل تمريرة عرضية من مراد باتنا، ليسدد كرة أرضية قوية بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء، استقرت في الشباك. وعزز ولفريد كانجا تقدم الفتح في الدقيقة 60، بعدما ارتقى لكرة من ركلة ركنية، وحوّلها برأسية قوية إلى داخل المرمى، ليضع فريقه في موقع مريح قبل نصف الساعة الأخير. لكن الخليج انتفض في الدقائق الأخيرة، وبدأ رحلة العودة عند الدقيقة 78، عندما قلص موسى بارو الفارق بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، إثر هجمة سريعة ومنظّمة. وواصل الخليج ضغطه بحثاً عن التعادل، حتى نجح جوشوا كينغ في إدراكه عند الدقيقة 84، بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء، ليعيد المواجهة إلى نقطة البداية. وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، أكمل عمر ماسكاريل العودة المثيرة، بتسجيل هدف الفوز الثالث عبر تسديدة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، مستغلاً كرة مرتدة من أحد لاعبي الفتح، ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة. ورفع الخليج رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الفتح عند 6 نقاط في المركز السادس عشر، بعدما فشل في البناء على انتصاره الأول هذا الموسم، الذي حققه في الجولة الماضية، وفرّط في تقدمه بهدفين خلال الدقائق الأخيرة.
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9:46 دقيقه
الخليج يقلب الطاولة على الفتح بثلاثية مثيرة في الدوري السعودي https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5330957-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%8A%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
الخليج يقلب الطاولة على الفتح بثلاثية مثيرة في الدوري السعودي
الخليج يقلب الطاولة على الفتح بثلاثية مثيرة في الدوري السعودي
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