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الرياضة رياضة سعودية

الخليج يقلب الطاولة على الفتح بثلاثية مثيرة في الدوري السعودي

رفع الخليج رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر (نادي الخليج)
رفع الخليج رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر (نادي الخليج)
TT
TT

الخليج يقلب الطاولة على الفتح بثلاثية مثيرة في الدوري السعودي

رفع الخليج رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر (نادي الخليج)
رفع الخليج رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر (نادي الخليج)

حقق الخليج انتصاراً مثيراً على ضيفه الفتح بنتيجة 3 - 2، الأحد، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز ثمين بتسجيل 3 أهداف في الدقائق الأخيرة من المواجهة. وافتتح الفتح التسجيل في الدقيقة 33 عن طريق لوكاس هاراسلين، الذي استغل تمريرة عرضية من مراد باتنا، ليسدد كرة أرضية قوية بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء، استقرت في الشباك. وعزز ولفريد كانجا تقدم الفتح في الدقيقة 60، بعدما ارتقى لكرة من ركلة ركنية، وحوّلها برأسية قوية إلى داخل المرمى، ليضع فريقه في موقع مريح قبل نصف الساعة الأخير. لكن الخليج انتفض في الدقائق الأخيرة، وبدأ رحلة العودة عند الدقيقة 78، عندما قلص موسى بارو الفارق بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، إثر هجمة سريعة ومنظّمة. وواصل الخليج ضغطه بحثاً عن التعادل، حتى نجح جوشوا كينغ في إدراكه عند الدقيقة 84، بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء، ليعيد المواجهة إلى نقطة البداية. وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، أكمل عمر ماسكاريل العودة المثيرة، بتسجيل هدف الفوز الثالث عبر تسديدة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، مستغلاً كرة مرتدة من أحد لاعبي الفتح، ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة. ورفع الخليج رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الفتح عند 6 نقاط في المركز السادس عشر، بعدما فشل في البناء على انتصاره الأول هذا الموسم، الذي حققه في الجولة الماضية، وفرّط في تقدمه بهدفين خلال الدقائق الأخيرة.

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السلامي: هفوات اللاعبين غير مقبولة

المغربي جمال السلامي (نادي الفتح)
المغربي جمال السلامي (نادي الفتح)
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السلامي: هفوات اللاعبين غير مقبولة

المغربي جمال السلامي (نادي الفتح)
المغربي جمال السلامي (نادي الفتح)

أقر المغربي جمال السلامي، مدرب الفتح، بحاجة فريقه إلى دكة بدلاء قوية، مشيراً إلى أنه لا يزال يعمل على تصحيح الأخطاء الفنية وإيجاد التوليفة المناسبة، وذلك عقب تعادل فريقه أمام الخليج، بعدما تقدم بهدفين قبل أن يستقبل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع.

وقال السلامي، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «قدمنا أداءً مميزاً وتقدمنا بهدفين، لكن نتيجة 2-0 عادة ما تكون ملغومة، إذ حاول الخليج العودة وقاتل من أجل تعديل النتيجة، ونجح في التسجيل».

وأضاف: «كان بإمكاننا القبول بالتعادل بالنظر إلى ظروف المباراة والإرهاق الذي ظهر على لاعبينا، لكن المفارقة أننا سجلنا هدف الفوز في الوقت بدل الضائع خلال مباراتنا السابقة، واليوم استقبلنا هدفاً في التوقيت نفسه».

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن التغييرات التي أجراها خلال المباراة، وما إذا كانت قد أسهمت في منح الخليج الأفضلية، أوضح السلامي أنه حاول تنشيط صفوف فريقه، لكن المنافس استفاد من امتلاكه عناصر قادرة على صناعة الفارق.

وقال: «أجريت تغييرات عديدة بهدف تنشيط الفريق، وفي الفترة التي تراجع فيها أداؤنا، كان لدى الخليج عدد من اللاعبين الذين يمتلكون قدرات فنية مميزة، ونجحوا في تغيير نتيجة المباراة».

وتابع: «لا أزال أعمل على تصحيح الأخطاء وإيجاد التوليفة المناسبة للفريق، ونحن بحاجة أيضاً إلى دكة بدلاء قوية».

وعن عدم منح عبدالرحمن الخيبري فرصة المشاركة، أشار مدرب الفتح إلى وجود ملاحظات على أداء اللاعب، مؤكداً أن اختياراته الفنية ترتبط بمدى جاهزية العناصر التي يراها مناسبة لخوض المباريات.

وأوضح: «في الحقيقة، كانت هناك أكثر من هفوة من اللاعب، وهذا أمر غير مقبول، وعلينا العمل على تطوير أداء الفريق، وقد أشركت اللاعبين الذين أرى أنهم الأنسب للمباراة».

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رياضة سعودية الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الخليج يقلب الطاولة على الفتح بثلاثية مثيرة في الدوري السعودي

رفع الخليج رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر (نادي الخليج)
رفع الخليج رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر (نادي الخليج)
TT
TT

الخليج يقلب الطاولة على الفتح بثلاثية مثيرة في الدوري السعودي

رفع الخليج رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر (نادي الخليج)
رفع الخليج رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر (نادي الخليج)

حقق الخليج انتصاراً مثيراً على ضيفه الفتح بنتيجة 3 - 2، الأحد، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز ثمين بتسجيل 3 أهداف في الدقائق الأخيرة من المواجهة. وافتتح الفتح التسجيل في الدقيقة 33 عن طريق لوكاس هاراسلين، الذي استغل تمريرة عرضية من مراد باتنا، ليسدد كرة أرضية قوية بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء، استقرت في الشباك. وعزز ولفريد كانجا تقدم الفتح في الدقيقة 60، بعدما ارتقى لكرة من ركلة ركنية، وحوّلها برأسية قوية إلى داخل المرمى، ليضع فريقه في موقع مريح قبل نصف الساعة الأخير. لكن الخليج انتفض في الدقائق الأخيرة، وبدأ رحلة العودة عند الدقيقة 78، عندما قلص موسى بارو الفارق بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، إثر هجمة سريعة ومنظّمة. وواصل الخليج ضغطه بحثاً عن التعادل، حتى نجح جوشوا كينغ في إدراكه عند الدقيقة 84، بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء، ليعيد المواجهة إلى نقطة البداية. وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، أكمل عمر ماسكاريل العودة المثيرة، بتسجيل هدف الفوز الثالث عبر تسديدة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، مستغلاً كرة مرتدة من أحد لاعبي الفتح، ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة. ورفع الخليج رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الفتح عند 6 نقاط في المركز السادس عشر، بعدما فشل في البناء على انتصاره الأول هذا الموسم، الذي حققه في الجولة الماضية، وفرّط في تقدمه بهدفين خلال الدقائق الأخيرة.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

إنزاغي: سالم الدوسري جاهز... ومشاركته أمام الحزم تُحسم اليوم

الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال (الشرق الأوسط)
الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال (الشرق الأوسط)
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إنزاغي: سالم الدوسري جاهز... ومشاركته أمام الحزم تُحسم اليوم

الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال (الشرق الأوسط)
الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال (الشرق الأوسط)

أكد الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال السعودي، جاهزية فريقه لمواجهة الحزم، في الجولة الـ10 بالدوري السعودي، مشيراً إلى أن التحضيرات للمباراة استمرت 3 أيام، وسط سعي الجهاز الفني إلى تطوير الجوانب الفنية وتعزيز الخيارات الهجومية، في وقت لم يحسم فيه المدرب موقف سالم الدوسري من المشاركة؛ على أن يتحدد ذلك بعد تدريب اليوم.

وقال إنزاغي في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «الحزم فريق مميز، وقدم أداءً كبيراً في مباراته الأخيرة رغم الخسارة»، مشدداً على «أهمية الاستعداد لكل مواجهة، والعمل على تطوير أداء الفريق من مباراة إلى أخرى». وتطرق المدرب الإيطالي إلى تعدد الخيارات الهجومية في الهلال، في ظل امتلاك 6 لاعبين سجل كل منهم أكثر من 3 أهداف، موضحاً أن «الفريق يملك أدوات متنوعة للوصول إلى الشباك، سواء من خلال المهاجمين ولاعبي خط الوسط».

وأوضح: «نملك كثيراً من الأدوات لإحراز الأهداف، سواء عبر المهاجمين ولاعبي الوسط، ونعمل لجعل الجميع قادراً على تسجيل الأهداف»، مؤكداً أن الجهاز الفني يسعى إلى الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتعزيز الفاعلية الهجومية للفريق. وأشار إنزاغي إلى أن الهلال يمتلك خيارات متعددة لتنفيذ الكرات الثابتة، مبيناً أن البرتغالي روبن نيفيز أحد اللاعبين المكلفين تنفيذها، في دلالة على تنوع الحلول التي يعتمد عليها الفريق في المواقف الهجومية المختلفة.

وأكد مدرب الهلال وجود كثير من الجوانب الإيجابية في أداء الفريق، قائلاً إن العمل مستمر بصورة يومية من أجل التطور وتلبية تطلعات الجماهير، مع التركيز على التحضير لكل مباراة والنهوض بالجوانب الفنية.

وبشأن موقف سالم الدوسري، أوضح إنزاغي أن اللاعب كان جاهزاً في المرة السابقة، قبل أن يتعرض لإصابة أبعدته عن مواجهتي الاتحاد والسد، مشيراً إلى أن سالم وبقية لاعبي الفريق يتمتعون حالياً بجاهزية عالية، «على أن يتحدد موقفه من المشاركة أمام الحزم عقب تدريب اليوم».

ولفت المدرب الإيطالي إلى أن «توزيع الأدوار والمراكز الهجومية سيخضع للتقييم من مباراة إلى أخرى، في ظل وجود أسماء متعددة قادرة على تقديم الإضافة، من بينها سالم الدوسري والهولندي سامرفيل والبرازيلي مارتينيلي». وأضاف أن الهلال يمتلك «خيارات مميزة أخرى، من بينها سلطان مندش، ونواف الحبشي»، مؤكداً أن الجهاز الفني سيعمل على «تدوير اللاعبين خلال المباريات، بما يتيح الاستفادة من إمكاناتهم وفقاً لمتطلبات كل مواجهة».

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