دونوفان يقترب من العودة أمام الخلود... والبوق يدخل حسابات أبهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5330836-%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%A8%D9%87%D8%A7
دونوفان يقترب من العودة أمام الخلود... والبوق يدخل حسابات أبها
دونوفان ليون (نادي أبها)
بات الحارس الفرنسي دونوفان ليون قريباً من العودة إلى حماية مرمى فريق أبها أمام الخلود، الاثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين، بعد غيابه عن مواجهة القادسية الأخيرة، التي خسرها فريقه بنتيجة 2-1.
وخاض ليون 7 مباريات في الدوري هذا الموسم، بإجمالي 630 دقيقة، استقبل خلالها 13 هدفاً، فيما خرج بشباك نظيفة في مباراة واحدة.
وفي المقابل، قدم الحارس عبد الرحمن البوق مؤشرات إيجابية في ظهوره الأول هذا الموسم أمام القادسية، بعدما تصدى لركلة جزاء نفذها المهاجم الإيطالي ماتيو ريتيغي في الدقيقة الخامسة، قبل أن تستقبل شباكه هدفين في المباراة التي انتهت بخسارة أبها.
ويمنح ظهور البوق الجهاز الفني خياراً إضافياً في مركز حراسة المرمى، في وقت يترقب فيه الفريق مدى جاهزية ليون، خصوصاً أن أبها استقبل 15 هدفاً خلال مبارياته الثماني، ما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه منظومته الدفاعية.
وتكتسب مواجهة الخلود أهمية كبيرة لأبها، الذي يتذيَّل جدول الترتيب برصيد نقطتين دون تحقيق أي انتصار، وسط ضغوط متزايدة لتصحيح المسار وإيقاف نزف النقاط، فيما تبقى مشاركة الحارس الفرنسي مرتبطة بجاهزيته والقرار النهائي للجهاز الفني.
أكد نيكلاس فولكروغ، مهاجم فريق فيردر بريمن الألماني لكرة القدم، أنه سئم من الجدل الدائر بشأن إمكانية استدعائه مجدداً إلى المنتخب الألماني.
«الشرق الأوسط» (بريمن )
اللاعبات السعوديات... معركة إثبات الذات في الدوري الممتازhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5330847-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2
اللاعبات السعوديات... معركة إثبات الذات في الدوري الممتاز
بين انتظار الفرصة وخطف مقعد في التشكيلة الأساسية تكتب اللاعبات السعوديات قصصهن (نادي النصر)
بين انتظار الفرصة وانتزاع مكان في التشكيلة الأساسية، تخوض اللاعبات السعوديات تحدياً متجدداً في الدوري السعودي الممتاز للسيدات؛ حيث لا يتوقف الطموح عند الوصول إلى الفريق الأول؛ بل يمتد إلى إثبات القدرة على المنافسة وترك بصمة داخل الملعب، بهدف يرجح كفة فريق، أو بتمريرة تفتح طريق الفوز، أو بتدخل دفاعي يحافظ على التقدم في اللحظات الحاسمة.
وفي نسخته الخامسة التي تجمع 8 أندية، تتيح المسابقة للَّاعبات السعوديات مساحة لاختبار قدراتهن في مستويات تنافسية مختلفة، بينما تبقى المحافظة على المكان في التشكيلة الأساسية تحدياً يتطلب الاستمرارية وتطوير الأداء واستثمار ثقة الجهاز الفني.
وقدمت البندري مبارك، لاعبة الهلال، نموذجاً لافتاً حين سجلت 4 أهداف أمام الأهلي في الجولة الثانية من الموسم الحالي، لتضع اسمها في واجهة المشهد بأداء هجومي بارز، يعكس أهمية استثمار الفرص والقدرة على الحسم أمام المرمى.
وفي النصر، تخطو بسمة الشنيفي مرحلة جديدة في مسيرتها، بعدما انتقلت من منافسات الناشئات إلى الفريق الأول، ونجحت في تسجيل هدفين أمام العلا في ختام الموسم الماضي، قبل دخول الموسم الجديد ضمن خيارات الفريق. وتمثل تجربتها أحد المسارات التي تسلكها المواهب الصاعدة للوصول إلى مستوى المنافسة في الفريق الأول؛ حيث تصبح القدرة على إثبات الذات عاملاً مهماً في مواصلة التقدم.
ولا يقتصر الحضور السعودي على هذين الاسمين؛ إذ تضم صفوف القادسية نورة البراهيم وسارا خالد، بينما تمثل مريم التميمي العلا، وصبا توفيق الاتحاد. وفي النصر، تحضر سارة الحمد، وشروق الهوساوي، ومباركة محمد، وليان يوسف، بينما يضم الهلال فاطمة منصور، وموضي عبد المحسن، وليلى علي، في مشهد تتوزع فيه أدوار اللاعبات بين بناء الهجمات ومساندة الزميلات واستعادة الكرة، والمساهمة في حسم المواجهات.
ويعتمد تثبيت الحضور في الفريق الأول على ما تقدمه اللاعبة من أداء متواصل، وقدرتها على التعامل مع متطلبات المباريات وتطوير جوانبها الفنية. فالحصول على فرصة للمشاركة يمثل خطوة أولى، بينما يتطلب الحفاظ عليها مستوى ثابتاً واستعداداً للتعامل مع اختلاف المنافسين وضغط النتائج وتعدد الخيارات داخل الفريق.
ويمتد أثر المنافسة المحلية إلى المنتخب السعودي الذي ضم معسكره الأخير في الدوحة عدداً من الأسماء التي تنشط في الدوري، لتنتقل اللاعبات من التنافس على المراكز داخل أنديتهن إلى اختبار قدراتهن ضمن مجموعة تمثل المنتخب. ويمنح هذا المسار الخبرة المكتسبة في المسابقة المحلية أهمية إضافية، في ظل تطلع اللاعبات إلى توسيع حضورهن على المستوى الدولي.
ومع توالي الجولات، تتباين أهداف اللاعبات بين البحث عن فرصة للمشاركة، وتثبيت الأقدام في التشكيلة الأساسية، وتعزيز التأثير في نتائج الفرق. ولكن القاسم المشترك بين هذه المسارات يبقى القدرة على تحويل الفرصة إلى حضور مستمر داخل الملعب، بما يفتح المجال أمام مزيد من اللاعبات السعوديات للمنافسة، وترك أثرهن في مسيرة كرة القدم النسائية.
دونوفان يقترب من العودة أمام الخلود... والبوق يدخل حسابات أبهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5330836-%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%A8%D9%87%D8%A7
دونوفان يقترب من العودة أمام الخلود... والبوق يدخل حسابات أبها
دونوفان ليون (نادي أبها)
بات الحارس الفرنسي دونوفان ليون قريباً من العودة إلى حماية مرمى فريق أبها أمام الخلود، الاثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين، بعد غيابه عن مواجهة القادسية الأخيرة، التي خسرها فريقه بنتيجة 2-1.
وخاض ليون 7 مباريات في الدوري هذا الموسم، بإجمالي 630 دقيقة، استقبل خلالها 13 هدفاً، فيما خرج بشباك نظيفة في مباراة واحدة.
وفي المقابل، قدم الحارس عبد الرحمن البوق مؤشرات إيجابية في ظهوره الأول هذا الموسم أمام القادسية، بعدما تصدى لركلة جزاء نفذها المهاجم الإيطالي ماتيو ريتيغي في الدقيقة الخامسة، قبل أن تستقبل شباكه هدفين في المباراة التي انتهت بخسارة أبها.
ويمنح ظهور البوق الجهاز الفني خياراً إضافياً في مركز حراسة المرمى، في وقت يترقب فيه الفريق مدى جاهزية ليون، خصوصاً أن أبها استقبل 15 هدفاً خلال مبارياته الثماني، ما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه منظومته الدفاعية.
وتكتسب مواجهة الخلود أهمية كبيرة لأبها، الذي يتذيَّل جدول الترتيب برصيد نقطتين دون تحقيق أي انتصار، وسط ضغوط متزايدة لتصحيح المسار وإيقاف نزف النقاط، فيما تبقى مشاركة الحارس الفرنسي مرتبطة بجاهزيته والقرار النهائي للجهاز الفني.
أولكساك: مواجهة النصر صعبة... ومشاركة فادا غير مؤكدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5330807-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A7%D9%83-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A9
أولكساك: مواجهة النصر صعبة... ومشاركة فادا غير مؤكدة
تيري أولكساك (الشرق الأوسط)
أكد تيري أولكساك، مساعد مدرب فريق نيوم، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام النصر، مشدداً على ضرورة التركيز وتصحيح الأخطاء، في ظلِّ قوة المنافس وضغط المباريات والإرهاق الذي يعاني منه اللاعبون، إلى جانب استمرار غياب عدد من عناصر الفريق بسبب الإصابات.
وقال أولكساك، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة، إن النصر فريق مميز، مشيراً إلى نتائجه في الموسم الحالي، حيث خاض 8 مباريات وحقَّق الفوز في 6 منها، فضلاً عن كونه بطل الموسم الماضي، الأمر الذي يفرض على نيوم الاستعداد بصورة جيدة وتقديم مستوى فني مميز.
وفيما يتعلق بالخطورة الهجومية للنصر، أشار أولكساك إلى ضرورة تحقيق التنظيم الدفاعي والتوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي، مع العمل على صناعة الفرص واستثمارها أمام المرمى، مؤكداً أهمية الانضباط والتركيز في مواجهة منافس يمتلك قوة هجومية واضحة.
وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن إمكانية مشاركة الأرجنتيني فالنتين فادا أمام النصر، أوضح أولكساك أن فرص ظهوره تبدو صعبة، على أن تتحدَّد إمكانية مشاركته بناءً على حالته الصحية عقب الحصة التدريبية المقبلة.
وأبدى مساعد مدرب نيوم انزعاجه من استمرار الإصابات التي تضرب صفوف الفريق، في ظلِّ غياب علاء آل حجي وأمادو كوني، مؤكداً أن هذه الظروف تزيد من صعوبة مهمة الجهاز الفني، الذي يسعى إلى التعامل مع الغيابات والإرهاق وتجهيز المجموعة بأفضل صورة ممكنة قبل المواجهة المرتقبة.