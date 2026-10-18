دونوفان يقترب من العودة أمام الخلود... والبوق يدخل حسابات أبها

بين انتظار الفرصة وانتزاع مكان في التشكيلة الأساسية، تخوض اللاعبات السعوديات تحدياً متجدداً في الدوري السعودي الممتاز للسيدات؛ حيث لا يتوقف الطموح عند الوصول إلى الفريق الأول؛ بل يمتد إلى إثبات القدرة على المنافسة وترك بصمة داخل الملعب، بهدف يرجح كفة فريق، أو بتمريرة تفتح طريق الفوز، أو بتدخل دفاعي يحافظ على التقدم في اللحظات الحاسمة.

وفي نسخته الخامسة التي تجمع 8 أندية، تتيح المسابقة للَّاعبات السعوديات مساحة لاختبار قدراتهن في مستويات تنافسية مختلفة، بينما تبقى المحافظة على المكان في التشكيلة الأساسية تحدياً يتطلب الاستمرارية وتطوير الأداء واستثمار ثقة الجهاز الفني.

البندري مبارك (نادي الهلال)

وقدمت البندري مبارك، لاعبة الهلال، نموذجاً لافتاً حين سجلت 4 أهداف أمام الأهلي في الجولة الثانية من الموسم الحالي، لتضع اسمها في واجهة المشهد بأداء هجومي بارز، يعكس أهمية استثمار الفرص والقدرة على الحسم أمام المرمى.

وفي النصر، تخطو بسمة الشنيفي مرحلة جديدة في مسيرتها، بعدما انتقلت من منافسات الناشئات إلى الفريق الأول، ونجحت في تسجيل هدفين أمام العلا في ختام الموسم الماضي، قبل دخول الموسم الجديد ضمن خيارات الفريق. وتمثل تجربتها أحد المسارات التي تسلكها المواهب الصاعدة للوصول إلى مستوى المنافسة في الفريق الأول؛ حيث تصبح القدرة على إثبات الذات عاملاً مهماً في مواصلة التقدم.

تضم صفوف القادسية نورة البراهيم وسارا خالد (نادي القادسية)

ولا يقتصر الحضور السعودي على هذين الاسمين؛ إذ تضم صفوف القادسية نورة البراهيم وسارا خالد، بينما تمثل مريم التميمي العلا، وصبا توفيق الاتحاد. وفي النصر، تحضر سارة الحمد، وشروق الهوساوي، ومباركة محمد، وليان يوسف، بينما يضم الهلال فاطمة منصور، وموضي عبد المحسن، وليلى علي، في مشهد تتوزع فيه أدوار اللاعبات بين بناء الهجمات ومساندة الزميلات واستعادة الكرة، والمساهمة في حسم المواجهات.

يعتمد تثبيت الحضور في الفريق الأول على ما تقدمه اللاعبة من أداء متواصل (نادي الاتحاد)

ويعتمد تثبيت الحضور في الفريق الأول على ما تقدمه اللاعبة من أداء متواصل، وقدرتها على التعامل مع متطلبات المباريات وتطوير جوانبها الفنية. فالحصول على فرصة للمشاركة يمثل خطوة أولى، بينما يتطلب الحفاظ عليها مستوى ثابتاً واستعداداً للتعامل مع اختلاف المنافسين وضغط النتائج وتعدد الخيارات داخل الفريق.

تتباين أهداف اللاعبات بين البحث عن فرصة للمشاركة وتثبيت الأقدام في التشكيلة الأساسية (نادي الأهلي)

ويمتد أثر المنافسة المحلية إلى المنتخب السعودي الذي ضم معسكره الأخير في الدوحة عدداً من الأسماء التي تنشط في الدوري، لتنتقل اللاعبات من التنافس على المراكز داخل أنديتهن إلى اختبار قدراتهن ضمن مجموعة تمثل المنتخب. ويمنح هذا المسار الخبرة المكتسبة في المسابقة المحلية أهمية إضافية، في ظل تطلع اللاعبات إلى توسيع حضورهن على المستوى الدولي.

ومع توالي الجولات، تتباين أهداف اللاعبات بين البحث عن فرصة للمشاركة، وتثبيت الأقدام في التشكيلة الأساسية، وتعزيز التأثير في نتائج الفرق. ولكن القاسم المشترك بين هذه المسارات يبقى القدرة على تحويل الفرصة إلى حضور مستمر داخل الملعب، بما يفتح المجال أمام مزيد من اللاعبات السعوديات للمنافسة، وترك أثرهن في مسيرة كرة القدم النسائية.