الصاعدي: التعاون بدأ يعود إلى مستواه الطبيعي... نحتاج جماهيرنا

أكد محمد الصاعدي، لاعب التعاون، أن فريقه يعمل بكل جدية لاستعادة مستوياته المعهودة والعودة إلى مكانته الطبيعية، مشدداً على حاجة اللاعبين إلى مساندة الجماهير خلال المرحلة الحالية، في ظل سعي الفريق إلى تجاوز سلسلة النتائج السلبية التي لازمته منذ بداية الموسم.

️ | محمد الصاعدي لاعب #التعاون لوسائل الإعلام:- في كل مباراة نحاول تقديم كل ما لدينا لأجل الثلاث نقاط، وكرة القدم توفيق.- نعمل في التمارين لأجل عودة التعاون إلى مكانه الطبيعي، ونحتاج جماهيرنا أكثر من أي وقت مضى.#الدرعية_التعاون | #الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/Eam8LqQjqo — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 17, 2026

وقال الصاعدي، في حديث لممثلي وسائل الإعلام عقب مواجهة الدرعية ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين: «سبق أن قلت إننا نحاول في كل مباراة تقديم كل ما لدينا، ونعطي مائة في المائة، بل مليوناً في المائة، من أجل تحقيق النتيجة التي نطمح إليها، لكن كرة القدم تحتمل الفوز والخسارة والتعادل».

وأضاف: «نحن نعود تدريجياً إلى مستوانا ومكانتنا الطبيعية، التي تتطلع جماهيرنا إلى رؤيتنا فيها، وسنواصل العمل من أجل أن يظهر التعاون بالصورة التي ترضي أنصاره».

ووجّه الصاعدي رسالة إلى جماهير التعاون، قائلاً: «نحتاج إليكم أكثر من أي وقت مضى، ونعمل بجدية في التدريبات وفي كل التفاصيل من أجل إعادة التعاون إلى مكانته الطبيعية. نحتاج إلى دعمكم ومساندتكم بنسبة مائة في المائة».