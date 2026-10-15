رئيس نادي الخليج لـ«الشرق الأوسط»: حققنا الفوز أمام فريق مُنظم

أكد المهندس أحمد خريدة، رئيس نادي الخليج، أن الفوز على الفيحاء يمثل محطة مهمة للفريق، في ظل الغيابات المتواصلة التي أثرت على جاهزيته خلال الفترة الماضية، مشيداً في الوقت ذاته بالمستوى الذي قدمه المنافس والتنظيم الذي ظهر به خلال المواجهة.
️| المهندس أحمد خريدة رئيس نادي #الخليج في حديثه لـ«الشرق الأوسط»:-الحمد لله رب العالمين، أبارك للجماهير الفوز ولجميع أفراد الفريق وأعضاء الجهاز الفني، وهارد لك لإخواننا في الفيحاء، و أعتقد أن الفريق رغم الغيابات المتواصل إذ شهدنا اليوم وجود ثلاثة غيابات غير الغيابات السابقة... pic.twitter.com/J9nWtlGb27
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 15, 2026
وقال في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: «أبارك لجماهيرنا الفوز، ولجميع أعضاء الفريق وكافة فريق العمل، وأقدم التهنئة لفريق الفيحاء على المستوى الذي قدموه في المباراة، لديهم فريق جميل، وقدموا مواجهة جيدة، لكن الحمد لله أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالفوز».
وأضاف رئيس الخليج: «أعتقد أن الفريق، رغم الغيابات المتواصلة، نجح في تجاوز الصعوبات وتحقيق الانتصار. شهدنا اليوم ثلاثة غيابات إضافية، إلى جانب الغيابات السابقة، فضلاً عن وجود لاعبين متعافين بشكل جزئي، لكن الفريق تمكن، رغم كل هذه الظروف، من الظفر بالفوز أمام فريق منظم جداً».