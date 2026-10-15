غوميز: «أخيراً فُزنا»

وصف البرتغالي جوزيه غوميز، مدرب الخليج، الانتصار على الفيحاء بأنه فوز بالغ الأهمية، مؤكداً أن النقاط الثلاث ستنعكس إيجاباً على أجواء الفريق، بعد نجاح لاعبيه في استثمار الفرص خلال الشوط الثاني وحصد انتصار طال انتظاره.

وقال غوميز، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «أخيراً فزنا كما يقال، كان فوزاً مهماً، استغللنا الفرص بشكل جيد في الشوط الثاني، وحالفنا التوفيق، وحصدنا نقاطاً مهمة جداً سيكون لها أثر إيجابي، وستخلق الأجواء التي نريدها فعلاً».

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن أهمية الفوز أمام منافس مباشر، وما إذا كانت نقاط المباراة تعادل ست نقاط، أوضح المدرب البرتغالي أن الانتصار يحمل قيمة معنوية مضاعفة، كونه يمنح الخليج دفعة مهمة في المرحلة المقبلة.

وقال غوميز: «أوافقك الرأي، هذه المباراة يمكن أن تمثل ذلك العدد من النقاط معنوياً، أهميتها بالغة، وبين الشوطين طلبت من اللاعبين الضغط أكثر والسعي للظفر بالفوز الأول».

وأضاف أن لاعبيه استجابوا للتوجيهات، وقدموا كل ما لديهم من أجل تحقيق الانتصار، مشيداً بالروح القتالية التي ظهروا بها في الشوط الثاني.

واختتم مدرب الخليج حديثه قائلاً: «لاعبونا قاتلوا واجتهدوا وقدموا كل ما لديهم، وأهنئهم على ما تحقق من نتيجة»