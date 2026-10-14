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الرياضة رياضة سعودية

لارسون لـ«الشرق الأوسط»: الاتفاق تاريخ... سنعيد أمجاده

لارسون لحظة تسجيله الهدف في مرمى كاظمة (تصوير: عيسى الدبيسي)
لارسون لحظة تسجيله الهدف في مرمى كاظمة (تصوير: عيسى الدبيسي)
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لارسون لـ«الشرق الأوسط»: الاتفاق تاريخ... سنعيد أمجاده

لارسون لحظة تسجيله الهدف في مرمى كاظمة (تصوير: عيسى الدبيسي)
لارسون لحظة تسجيله الهدف في مرمى كاظمة (تصوير: عيسى الدبيسي)

أكد السويدي جوردان لارسون، لاعب الاتفاق السعودي، أن فريقه استحق الانتصار على كاظمة الكويتي في دوري أبطال الخليج للأندية، مشيراً إلى أن الفرص العديدة التي صنعها الفريق كانت كفيلة بتحقيق نتيجة أكبر، لولا غياب التركيز في بعض اللحظات.

وقال لارسون في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب المواجهة: «سيطرنا على المباراة وصنعنا فرصاً عديدة، وكان بإمكاننا تسجيل أكثر من هدفين، لكننا افتقدنا التركيز في بعض اللحظات».

وأضاف: «الأهم بالنسبة إلينا هو تحقيق الانتصار، وأعتقد أن الأهداف ستأتي مع استمرارنا في صناعة الفرص والوصول إلى مرمى المنافسين».

وعن طموحاته مع الاتفاق في البطولة الخليجية، أكد لارسون اعتزازه بتمثيل النادي، مشيراً إلى معرفته بتاريخه وإنجازاته على المستوى الخليجي.

وقال: «أعرف التاريخ الكبير للاتفاق في هذه البطولة، وأنا فخور بارتداء قميصه، وأطمح إلى المساهمة في تحقيق تطلعات النادي وإعادة أمجاده».

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الرياضة رياضة سعودية

«كأس الاتحاد السعودي للسيدات» تنطلق الخميس

الهلال والنصر يدشنان المشوار في البطولة بدءاً من نوفمبر (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
الهلال والنصر يدشنان المشوار في البطولة بدءاً من نوفمبر (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
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«كأس الاتحاد السعودي للسيدات» تنطلق الخميس

الهلال والنصر يدشنان المشوار في البطولة بدءاً من نوفمبر (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
الهلال والنصر يدشنان المشوار في البطولة بدءاً من نوفمبر (الاتحاد السعودي لكرة القدم)

تفتح الخميس منافسات «كأس الاتحاد السعودي للسيدات» بمواجهتين في القطيف وجدة، وذلك ضمن مرحلة دور الـ16 التي تتوزع مبارياتها على مدار شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني).

ويجمع لقاء الافتتاح الترجي وشعلة الشرقية على ملعب نادي الترجي في القطيف فيما يلتقي القنفذة والأهلي على ملعب نادي جدة في ثاني مواجهات اليوم الأول.

وتتواصل المنافسات الجمعة إلى مواجهة نجمة جدة ونيوم على ملعب نادي جدة قبل أن يستضيف الاتحاد نظيره الحجاز السبت على ملعبه في جدة لتكتمل الدفعة الأولى من مواجهات الدور.

وبين انطلاقة أكتوبر واستكمال المنافسات في نوفمبر يمتد انتظار بقية الفرق التي تدخل سباق التأهل يوم الجمعة 13 نوفمبر عبر أربع مواجهات تستضيفها الخبر والقطيف والرياض والمدينة المنورة.

ويواجه القادسية فريق اليرموك على ملعبه في الخبر بالتزامن مع لقاء اتحاد النسور والهلال على ملعب نادي الترجي في القطيف.

وفي الرياض يستقبل النصر نظيره الشمس على ملعب نادي النصر فيما يلتقي العلا والهمة على ملعب نادي أحد في المدينة المنورة في آخر مواجهات الدور وفق الجدول المعلن.

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كرة القدم للسيدات السعودية
الرياضة رياضة سعودية

يونس البحراوي: أهدي الفوز الآسيوي لجماهير التعاون

البحراوي محتفلاً بالهدف (نادي التعاون)
البحراوي محتفلاً بالهدف (نادي التعاون)
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يونس البحراوي: أهدي الفوز الآسيوي لجماهير التعاون

البحراوي محتفلاً بالهدف (نادي التعاون)
البحراوي محتفلاً بالهدف (نادي التعاون)

عبّر المغربي يونس البحراوي، لاعب التعاون، عن سعادته بالانتصار الذي حققه فريقه أمام الريان القطري ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2، موجهاً التهنئة لزملائه، ومهدياً الفوز إلى جماهير التعاون ورئيس النادي، في إشارة إلى أهمية المساندة التي يحظى بها الفريق في هذه المرحلة.

وأكد البحراوي أن الانتصار القاري يمثل دفعة معنوية للاعبين، معرباً عن أمله في أن ينعكس هذا الفوز إيجابياً على مسيرة الفريق في منافسات الدوري السعودي، وأن يتمكن التعاون من استعادة نغمة الانتصارات محلياً خلال المرحلة المقبلة.

وقال البحراوي: «أهدي الفوز للجماهير وللرئيس، وأهنئ اللاعبين على هذا الانتصار، وبإذن الله نعود للانتصارات في الدوري».

وتطرق لاعب التعاون إلى مرونته في أداء الأدوار الهجومية، مؤكداً استعداده للمشاركة في أكثر من مركز، سواء في مركز الجناح أو رأس الحربة، مشدداً على أن مصلحة الفريق تبقى الأولوية بالنسبة إليه، وأن جودة المجموعة والانسجام بين اللاعبين يساعدان أي لاعب على تقديم أفضل ما لديه.

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دوري أبطال آسيا السعودية
الرياضة رياضة سعودية

«أبطال الخليج»: الاتفاق يسجل انطلاقة مثالية بثنائية في كاظمة

فرحة اتفاقية بالهدف الأول (تصوير: عيسى الدبيسي)
فرحة اتفاقية بالهدف الأول (تصوير: عيسى الدبيسي)
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«أبطال الخليج»: الاتفاق يسجل انطلاقة مثالية بثنائية في كاظمة

فرحة اتفاقية بالهدف الأول (تصوير: عيسى الدبيسي)
فرحة اتفاقية بالهدف الأول (تصوير: عيسى الدبيسي)

افتتح الاتفاق مشواره في «دوري أبطال الخليج» بفوز مقنع على كاظمة الكويتي 2 - 0، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

سجّل للاتفاق أوندري دودا عند الدقيقة 27، ثم أكّد جوردان لارسون الفوز عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وبذلك، أضاف الاتفاق أول نقاط إلى رصيده في البطولة، مسجلاً بداية مثالية نحو أول لقب خارجي له منذ سنوات.

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