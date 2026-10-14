لارسون لـ«الشرق الأوسط»: الاتفاق تاريخ... سنعيد أمجاده

أكد السويدي جوردان لارسون، لاعب الاتفاق السعودي، أن فريقه استحق الانتصار على كاظمة الكويتي في دوري أبطال الخليج للأندية، مشيراً إلى أن الفرص العديدة التي صنعها الفريق كانت كفيلة بتحقيق نتيجة أكبر، لولا غياب التركيز في بعض اللحظات.

وقال لارسون في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب المواجهة: «سيطرنا على المباراة وصنعنا فرصاً عديدة، وكان بإمكاننا تسجيل أكثر من هدفين، لكننا افتقدنا التركيز في بعض اللحظات».

️ | جوردان لارسون، لاعب #الاتفاق، لـ«الشرق الأوسط»:«سيطرنا على المباراة وصنعنا فرصاً عديدة، وكان بإمكاننا تسجيل أكثر من هدفين. افتقدنا التركيز في بعض اللحظات، لكن الأهم تحقيق الانتصار، والأهداف ستأتي مع استمرار صناعة الفرص».وعن تاريخ الاتفاق خليجياً:«أعرف تاريخ النادي... pic.twitter.com/BzaKcB4eBF — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 14, 2026

وأضاف: «الأهم بالنسبة إلينا هو تحقيق الانتصار، وأعتقد أن الأهداف ستأتي مع استمرارنا في صناعة الفرص والوصول إلى مرمى المنافسين».

وعن طموحاته مع الاتفاق في البطولة الخليجية، أكد لارسون اعتزازه بتمثيل النادي، مشيراً إلى معرفته بتاريخه وإنجازاته على المستوى الخليجي.

وقال: «أعرف التاريخ الكبير للاتفاق في هذه البطولة، وأنا فخور بارتداء قميصه، وأطمح إلى المساهمة في تحقيق تطلعات النادي وإعادة أمجاده».