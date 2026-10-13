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الرياضة رياضة سعودية

«النخبة الآسيوي»: الاتحاد يخسر أمام شباب الأهلي بثنائية

الكولومبي ريتشارد ريوس سجّل هدف الاتحاد الوحيد (نادي الاتحاد)
الكولومبي ريتشارد ريوس سجّل هدف الاتحاد الوحيد (نادي الاتحاد)
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«النخبة الآسيوي»: الاتحاد يخسر أمام شباب الأهلي بثنائية

الكولومبي ريتشارد ريوس سجّل هدف الاتحاد الوحيد (نادي الاتحاد)
الكولومبي ريتشارد ريوس سجّل هدف الاتحاد الوحيد (نادي الاتحاد)

واصل شباب الأهلي الإماراتي انطلاقته الناجحة في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم محققاً انتصاره الثاني توالياً، إذ تغلب 2-1 على مضيّفه الاتحاد السعودي الثلاثاء، في الجولة الثانية من مباريات مجموعة الغرب بمرحلة الدوري.

ويدين شباب الأهلي بفضل كبير في الفوز للاعبه سردار آزمون، الذي سجّل هدفين مبكرين، قبل أن يرد الاتحاد بهدف في الشوط الثاني، سجّله الكولومبي ريتشارد ريوس.

ورفع شباب الأهلي، الذي فاز في الجولة الأولى 1-صفر على تراكتور الإيراني، رصيده إلى 6 نقاط متساوياً في ذلك مع العين الإماراتي واستقلال طهران والهلال السعودي.

بينما تجمد رصيد الاتحاد عند نقطة واحدة حصدها بالتعادل في الجولة الأولى 1-1 مع الشمال القطري.

وحقق شباب الأهلي بداية قوية في المباراة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وافتتح التسجيل عندما انطلق جيليرمي بالا ببراعة على الجهة اليسرى وراوغ الدفاع داخل منطقة الجزاء ثم مرّر كرة عرضية إلى آزمون غير المراقب ليسكن الكرة في الشباك.

وتوقف اللعب في الدقيقة 15 إثر إصابة بالا، وشارك مكانه رضا غندي بور.

وبعدها بثوانٍ، عزّز آزمون تقدم الفريق الإماراتي إثر هجمة مرتدة سريعة، إذ تلقى تمريرة طولية من غندي بور، وانطلق ثم راوغ الحارس وصوب الكرة في المرمى.

بعدها كثّف الاتحاد ضغطه وصنع عدداً من الفرص خلال الشوط الأول، لكن افتقاد الدقة في اللمسة الأخيرة وتألق ماتيوس دونيلي حارس شباب الأهلي حالا دون اهتزاز الشباك.

وواصل الفريقان تبادل المحاولات الهجومية في الشوط الثاني حتى نجح الاتحاد في هز الشباك في الدقيقة 66 عن طريق ريوس الذي سدد كرة قوية من حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك في زاوية ضيقة.

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غالتييه: ضغط المباريات يدفعنا للمداورة في دوري أبطال الخليج للأندية

الفرنسي كريستوف غالتييه مدرب فريق نيوم (الشرق الأوسط)
الفرنسي كريستوف غالتييه مدرب فريق نيوم (الشرق الأوسط)
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غالتييه: ضغط المباريات يدفعنا للمداورة في دوري أبطال الخليج للأندية

الفرنسي كريستوف غالتييه مدرب فريق نيوم (الشرق الأوسط)
الفرنسي كريستوف غالتييه مدرب فريق نيوم (الشرق الأوسط)

أبدى الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب فريق نيوم، رضاه عن النتيجة التي حققها فريقه أمام شعب حضرموت اليمني، في افتتاح مشواره بمنافسات دوري أبطال الخليج للأندية، مؤكداً أهمية تحقيق الفوز في بداية المشاركة الخارجية، خصوصاً في ظل وجود 3 فرق أخرى في المجموعة، وضغط المباريات الذي يفرض على الجهاز الفني الاستعانة بأكبر عدد ممكن من اللاعبين.

وقال غالتييه، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة، إنه راضٍ جداً عن النتيجة، موضحاً أن الجهاز الفني أجرى عدة تغييرات على التشكيلة الأساسية بسبب ضغط المباريات، ومع ذلك قدّم الفريق مباراة جيدة.

وأشار المدرب الفرنسي إلى أن تسجيل هدفين مبكرين أسهم في تسهيل مهمة فريقه، ومنحه الأفضلية في السيطرة والاستحواذ على الكرة خلال فترات مختلفة من المواجهة.

وفي ردّه على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن إشراك عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا بانتظام في الدوري السعودي للمحترفين، وإمكانية اعتماد سياسة المداورة خلال منافسات دوري أبطال الخليج للأندية، أكّد غالتييه أن الجهاز الفني سيمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من العناصر.

وأوضح أن ضغط المباريات، إلى جانب لوائح البطولة التي تتيح لكل فريق تسجيل 35 لاعباً، يمنح الجهاز الفني مساحة للاستفادة من خياراته البشرية وتوزيع دقائق اللعب بين اللاعبين، بما يساعد على التعامل مع متطلبات المنافسة.

وتطرق غالتييه إلى غياب لاعبَين مهمين عن التشكيلة الأساسية، هما علاء آل حجي وأمادو كوني، بسبب الإصابة، مؤكداً ثقته في بقية عناصر الفريق وقدرتهم على تقديم الإضافة المطلوبة.

وأضاف أن اللاعبين يقدمون مستويات مميزة خلال الحصص التدريبية، مشيراً إلى أن الجهاز الفني ينتظر عودة الثنائي المصاب، مع استمرار ثقته في جميع لاعبي خط الوسط وبقية مراكز الفريق.

وشدّد المدرب الفرنسي على أهمية الاستفادة من عمق التشكيلة خلال البطولة الخليجية، في ظل ازدحام جدول المباريات، والسعي إلى الحفاظ على جاهزية اللاعبين ومواصلة المنافسة على أكثر من جبهة.

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مارتينيلي لـ«الشرق الأوسط»: الجناح الأيسر مركزي المفضل... وجاهز للعب في أي موقع هجومي

البرازيلي غابرييل مارتينيلي لاعب فريق الهلال (حساب اللاعب)
البرازيلي غابرييل مارتينيلي لاعب فريق الهلال (حساب اللاعب)
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مارتينيلي لـ«الشرق الأوسط»: الجناح الأيسر مركزي المفضل... وجاهز للعب في أي موقع هجومي

البرازيلي غابرييل مارتينيلي لاعب فريق الهلال (حساب اللاعب)
البرازيلي غابرييل مارتينيلي لاعب فريق الهلال (حساب اللاعب)

أعرب البرازيلي غابرييل مارتينيلي، لاعب فريق الهلال، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه خارج أرضه، مؤكداً أن الأداء الذي قدمه اللاعبون في الشوط الثاني كان حاسماً في التفوق على المنافس وحصد النقاط الثلاث.

وقال مارتينيلي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «كانت مباراة صعبة للغاية، خصوصاً في بدايتها، إذ واجهنا منافساً قوياً بدأ اللقاء بصورة جيدة جداً، غير أننا ظهرنا بمستوى أفضل بكثير في الشوط الثاني، وأعتقد أننا استحققنا الحصول على النقاط الثلاث».

وعن مشاركته في مركز الجناح الأيسر، أوضح النجم البرازيلي: «لطالما قلت إن الجناح الأيسر هو مركزي المفضل، غير أنني أستطيع اللعب أيضاً مهاجماً صريحاً أو جناحاً أيمن، وبغض النظر عن المركز الذي أشارك فيه، سأبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق وتحقيق الانتصارات».

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نادي الهلال دوري أبطال آسيا السعودية
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رابطة الدوري السعودي تؤجل قمة النصر والأهلي إلى 6 مارس المقبل

(رابطة الدوري السعودي)
(رابطة الدوري السعودي)
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رابطة الدوري السعودي تؤجل قمة النصر والأهلي إلى 6 مارس المقبل

(رابطة الدوري السعودي)
(رابطة الدوري السعودي)

كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الثلاثاء، عن تعديلات جديدة على مواعيد 3 مباريات ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، وذلك لاعتبارات لوجستية، ومراعاة الحد الأدنى لفترات الراحة بين المباريات.

وبموجب التعديلات، تقرر إقامة مواجهتي الرياض والهلال، والاتحاد والشباب، يوم السبت 19 ديسمبر (كانون الأول) 2026، فيما تقام مواجهة الأهلي والنصر يوم السبت 6 مارس (آذار) 2027.

وأكدت الرابطة استمرار بقية مباريات الجولة التاسعة وفق مواعيدها المعتمدة سابقاً، دون إجراء أي تغييرات عليها.

وتأتي هذه التعديلات ضمن الإجراءات التنظيمية المعتمدة لإدارة جدول المسابقة، بما يراعي ارتباطات الفرق المختلفة والاعتبارات اللوجستية والتشغيلية اللازمة لإقامة المباريات، إلى جانب ضمان الحد الأدنى من فترات الراحة بين المواجهات.

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