أبطال آسيا للنخبة: النصر ينتصر على نيفتشي بثلاثية

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفاً في فوز النصر السعودي 3-1 على ضيفه نيفتشي الأوزبكي ضمن منافسات الجولة الثانية لمجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، يوم الاثنين.

وتنفس النصر الصعداء بهذا الفوز، بعدما تعرض لهزيمة ثقيلة من العين الإماراتي 4-صفر في الجولة الأولى، وحصل على أول ثلاث نقاط بالمركز الثامن.

وافتتح أنجيلو غابرييل شريط الأهداف في الدقيقة 33 بتسديدة قوية بقدمه اليمنى من منتصف منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية اليمنى العليا للمرمى، إثر تمريرة حاسمة متقنة من نواف البوشل.

وأضاف رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 42، بعدما تابع تمريرة حاسمة من أيمن يحيى، ليسدد ببراعة بقدمه اليمنى من الجانب الأيمن داخل منطقة الجزاء، مودعاً الكرة في الشباك.

وحرمت تقنية حكم الفيديو المساعد فريق نيفتشي من محاولة العودة في النتيجة، ليُلغى هدف سجله ماركوس فورس إثر مراجعة الحالة.

وقلص الضيوف النتيجة عن طريق أليشير أوديلوف، الذي أطلق تسديدة قوية بيسراه من منتصف منطقة الجزاء استقرت في أقصى الزاوية اليسرى العليا للمرمى في الدقيقة 54.

وسبب حصول إكرامجون أليباييف على البطاقة الحمراء ذعراً في خط وسط الفريق وهو ما عمّق جراحهم سريعاً، بعدما سجل المدافع أنفارجون جوفوروف هدفاً بالخطأ في مرماه، ليمنح النصر الهدف الثالث.

وتقام الجولة الثالثة من منافسات منطقة الغرب يومي 26 و27 أكتوبر (تشرين الأول).

ويخوض كل فريق 8 مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور 16 أفضل ثمانية أندية في كل منطقة، وتقام مباريات دور 16 خلال شهر مارس (آذار) 2027، في حين تقام مباريات دور الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية.