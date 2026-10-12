ريتيغي: مواجهة باختاكور كانت معقدة وممتعة

وصف الإيطالي ماتيو ريتيغي، مهاجم القادسية، تعادل فريقه أمام مضيفه باختاكور الأوزبكي، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، بالنتيجة العادلة، مشيراً إلى أن فريقه كان يطمح إلى تحقيق الانتصار، لكنه واجه منافساً قدّم أداءً جيداً ونجح في تشكيل خطر على مرماه.

وقال ريتيغي في حديثه لوسائل الإعلام عقب المباراة: «كانت مباراة معقدة وممتعة في الوقت ذاته، فقد كانت الأجواء رائعة، وأرضية الملعب بحالة ممتازة، وأعتقد أن الجميع شاهد مباراة جميلة تليق بالجماهير».

️ | ماتيو ريتيغي مهاجم #القادسية لوسائل الإعلام بعد مباراة باختاكور:- كانت مباراة معقدة وممتعة في الوقت ذاته؛ فالأجواء كانت رائعة، وأرضية الملعب بحالة ممتازة، وأعتقد أن الجميع شاهد مباراة جميلة تليق بالجماهير.- شعرنا بأننا نملك العديد من الفرص لحسم اللقاء والفوز به، لكنهم... pic.twitter.com/VxG5WezUEN — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 12, 2026

وأضاف: «شعرنا بأننا نمتلك العديد من الفرص لحسم المواجهة وتحقيق الفوز، لكن باختاكور تسبب لنا في بعض المتاعب، وقدم مباراة جيدة، وأعتقد أن نتيجة التعادل كانت عادلة في النهاية».

وعن طموحات القادسية قبل المواجهة، أوضح المهاجم الإيطالي: «جئنا إلى هنا بهدف تحقيق الفوز، لكننا لم نتمكن من ذلك، ولذلك فإن الخروج بنقطة واحدة يبقى أمراً مقبولاً».

واختتم ريتيغي حديثه قائلاً: «الجانب الإيجابي أننا حصلنا على نقطة، وعلينا الآن الاستفادة منها والبناء عليها في مباراتنا المقبلة بالبطولة».