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«أبطال آسيا للنخبة»: أهلي السعودية يمطر شباك وصل الإمارات بثلاثية بطلها ترينكاو

ترينكاو يحتفل بهدفه في شباك الوصل (تصوير: علي خمج)
ترينكاو يحتفل بهدفه في شباك الوصل (تصوير: علي خمج)
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«أبطال آسيا للنخبة»: أهلي السعودية يمطر شباك وصل الإمارات بثلاثية بطلها ترينكاو

ترينكاو يحتفل بهدفه في شباك الوصل (تصوير: علي خمج)
ترينكاو يحتفل بهدفه في شباك الوصل (تصوير: علي خمج)

سجل فرانسيسكو ترينكاو هدفاً وصنع آخر في فوز الأهلي السعودي (3-1) على مضيفه الوصل الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثانية لمجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، اليوم (الاثنين).

وخسر الوصل سيئ الحظ مباراته الافتتاحية أيضاً أمام القادسية (2-1)، ليظل بلا أي رصيد من النقاط في المركز الـ14، في حين تعادل الأهلي حامل اللقب في الجولة الأولى (1-1) مع باختاكور الأوزبكي، وبفوز الليلة يتقاسم الصدارة مع القادسية برصيد أربع نقاط لكل منهما.

وافتتح الأهلي التسجيل عن طريق مدافعه روجر إيبانيز، الذي ارتقى وأحرز هدفاً بضربة رأس، مستفيداً من عرضية متقنة أرسلها ترينكاو، إثر ركلة ركنية في الدقيقة 20.

لكن بيدرو مالهيرو أدرك التعادل قبل الاستراحة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بفضل تسديدة قوية بقدمه اليمنى، من خارج منطقة الجزاء استقرت في منتصف المرمى.

ثم أعاد ترينكاو فريقه إلى المقدمة بتسديدة دقيقة من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء استقرت في الزاوية اليسرى السفلى للمرمى في الدقيقة 58.

وحسم البديل فراس البريكان الانتصار للأهلي بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة بالقدم اليمنى من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء، عقب تلقيه تمريرة بينية متقنة من ميريح ديميرال، إثر تنفيذ كرة ثابتة.

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بوسيتش: فخور باللاعبين ... وجماهير الأهلي ستصنع الفارق أمام النصر

الهولندي مارينو بوسيتش أشاد بجماهير الأهلي (تصوير: علي خمج)
الهولندي مارينو بوسيتش أشاد بجماهير الأهلي (تصوير: علي خمج)
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بوسيتش: فخور باللاعبين ... وجماهير الأهلي ستصنع الفارق أمام النصر

الهولندي مارينو بوسيتش أشاد بجماهير الأهلي (تصوير: علي خمج)
الهولندي مارينو بوسيتش أشاد بجماهير الأهلي (تصوير: علي خمج)

أعرب الهولندي مارينو بوسيتش، المدير الفني لفريق الأهلي، عن فخره الكبير بالمستوى الذي قدمه لاعبوه خلال المواجهة التي انتهت بفوز فريقه على مضيفه الوصل الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيداً بالروح القتالية والشخصية التي أظهرها اللاعبون رغم ضغط المباريات الذي يواجهه الفريق خلال الفترة الحالية.

وقال بوسيتش خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «فخور للغاية بلاعبي فريقي وبما قدموه خلال اللقاء، والأهم بالنسبة لي الشخصية والصفات التي يتمتعون بها، خصوصاً في ظل ضغط جدول المباريات الكبير الذي نمرّ به».

وأشار مدرب الأهلي إلى أن ما أظهره اللاعبون من شخصية داخل الملعب يمنحه شعوراً بالفخر، في ظل التحديات التي يفرضها تلاحق المباريات على الفريق.

وعن المواجهة المرتقبة أمام النصر، أكد بوسيتش أن فريقه تنتظره مباراة مهمة أمام منافس قوي، مشدداً على أهمية الاستعداد الجيد لها، والاستفادة من الفترة المقبلة لاستعادة الجاهزية البدنية.

وقال: «النصر فريق جيد جداً، ولكن هدفنا تقديم مباراة رائعة، وأنا متأكد أن جماهير الأهلي ستصنع الفارق بحضورها ودعمها لنا خلال اللقاء».

وأضاف: «علينا الآن العودة والتركيز على عمليات الاستشفاء، حتى نتمكن من دخول المباراة المقبلة بأفضل جاهزية ممكنة».

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مصادر «الشرق الأوسط»: محمد كحل مديراً للمسابقات في رابطة الدوري السعودي

محمد كحل مديراً للمسابقات في رابطة الدوري السعودي (نادي الخليج)
محمد كحل مديراً للمسابقات في رابطة الدوري السعودي (نادي الخليج)
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مصادر «الشرق الأوسط»: محمد كحل مديراً للمسابقات في رابطة الدوري السعودي

محمد كحل مديراً للمسابقات في رابطة الدوري السعودي (نادي الخليج)
محمد كحل مديراً للمسابقات في رابطة الدوري السعودي (نادي الخليج)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين عيّنت محمد عبد الله كحل مديراً لإدارة المسابقات، ضمن تغييرات إدارية وتنظيمية تشهدها الرابطة، تستهدف إعادة هيكلة قطاع العمليات ودمج عدد من الإدارات تحت مظلة إدارية واحدة.

وحسب المصادر، فإن البرازيلي مانويل فلوريس سيتولى تسليم كامل مسؤولياته المتعلقة بإدارة المسابقات إلى محمد كحل خلال الشهرين المقبلين، في إطار مرحلة انتقالية تضمن استمرارية العمل ونقل الملفات والمهام المرتبطة بإدارة المنافسات.

وأوضحت المصادر أن إدارة المسابقات ستكون مرتبطة مباشرة بقطاع العمليات، الذي شهد تنظيماً إدارياً جديداً وغربلة شاملة، تضمنت دمج المسابقات والعمليات تحت إدارة واحدة يتولى مسؤوليتها عبد العزيز الحميدي، في خطوة تعيد ترتيب الهيكل التنظيمي وآليات العمل داخل الرابطة.

ومن المنتظر أن تعلن رابطة الدوري السعودي للمحترفين رسمياً تعيين كحل خلال الأيام المقبلة، بعد استكمال الترتيبات الإدارية المتعلقة بالمنصب الجديد.

ويحمل محمد كحل دبلوماً في إدارة الأعمال والاستثمار من معهد الشرق الأوسط في دبي، ويمتلك خبرة مهنية تمتد لأكثر من 12 عاماً في القطاع المصرفي، إلى جانب مشاركاته السابقة في عدد من المجالات الرياضية والاستثمارية والاجتماعية.

وسبق لكحل العمل مديراً تنفيذياً لنادي الخليج ومشرفاً عاماً على الفئات السنية لكرة اليد في نادي الخليج، كما شغل عضوية مجلس إدارة مهرجان سنابل الخير، ورئاسة الدورات الرياضية التابعة له، ما أتاح له العمل في الجوانب التنظيمية والإدارية المرتبطة بالمنافسات والفعاليات الرياضية.

وتضمنت مسيرته عضوية مركز نعيم للعمل التطوعي بجمعية سيهات، فضلاً عن حصوله على جائزة مجلة «فوربس» للشخصيات الأكثر إبداعاً لعام 2015، وفقاً لسيرته الذاتية.

ويشغل كحل كذلك عضوية المجلس التنفيذي لشباب الأعمال بالغرفة الشرقية، ويعمل مستشاراً في الاستثمار والتسويق، وهي مجالات تضاف إلى خبراته السابقة في القطاع المصرفي والعمل الإداري والرياضي.

ويأتي تعيين كحل في وقت تشهد فيه رابطة الدوري السعودي للمحترفين إعادة ترتيب لعدد من الملفات الإدارية والتنظيمية، مع توحيد مرجعية المسابقات والعمليات تحت إشراف الحميدي، تمهيداً للمرحلة المقبلة من العمل داخل الرابطة.

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ريتيغي: مواجهة باختاكور كانت معقدة وممتعة

الإيطالي ماتيو ريتيغي مهاجم القادسية (الشرق الأوسط)
الإيطالي ماتيو ريتيغي مهاجم القادسية (الشرق الأوسط)
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ريتيغي: مواجهة باختاكور كانت معقدة وممتعة

الإيطالي ماتيو ريتيغي مهاجم القادسية (الشرق الأوسط)
الإيطالي ماتيو ريتيغي مهاجم القادسية (الشرق الأوسط)

وصف الإيطالي ماتيو ريتيغي، مهاجم القادسية، تعادل فريقه أمام مضيفه باختاكور الأوزبكي، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، بالنتيجة العادلة، مشيراً إلى أن فريقه كان يطمح إلى تحقيق الانتصار، لكنه واجه منافساً قدّم أداءً جيداً ونجح في تشكيل خطر على مرماه.

وقال ريتيغي في حديثه لوسائل الإعلام عقب المباراة: «كانت مباراة معقدة وممتعة في الوقت ذاته، فقد كانت الأجواء رائعة، وأرضية الملعب بحالة ممتازة، وأعتقد أن الجميع شاهد مباراة جميلة تليق بالجماهير».

وأضاف: «شعرنا بأننا نمتلك العديد من الفرص لحسم المواجهة وتحقيق الفوز، لكن باختاكور تسبب لنا في بعض المتاعب، وقدم مباراة جيدة، وأعتقد أن نتيجة التعادل كانت عادلة في النهاية».

وعن طموحات القادسية قبل المواجهة، أوضح المهاجم الإيطالي: «جئنا إلى هنا بهدف تحقيق الفوز، لكننا لم نتمكن من ذلك، ولذلك فإن الخروج بنقطة واحدة يبقى أمراً مقبولاً».

واختتم ريتيغي حديثه قائلاً: «الجانب الإيجابي أننا حصلنا على نقطة، وعلينا الآن الاستفادة منها والبناء عليها في مباراتنا المقبلة بالبطولة».

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