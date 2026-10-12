«أبطال آسيا للنخبة»: أهلي السعودية يمطر شباك وصل الإمارات بثلاثية بطلها ترينكاو

سجل فرانسيسكو ترينكاو هدفاً وصنع آخر في فوز الأهلي السعودي (3-1) على مضيفه الوصل الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثانية لمجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، اليوم (الاثنين).

وخسر الوصل سيئ الحظ مباراته الافتتاحية أيضاً أمام القادسية (2-1)، ليظل بلا أي رصيد من النقاط في المركز الـ14، في حين تعادل الأهلي حامل اللقب في الجولة الأولى (1-1) مع باختاكور الأوزبكي، وبفوز الليلة يتقاسم الصدارة مع القادسية برصيد أربع نقاط لكل منهما.

وافتتح الأهلي التسجيل عن طريق مدافعه روجر إيبانيز، الذي ارتقى وأحرز هدفاً بضربة رأس، مستفيداً من عرضية متقنة أرسلها ترينكاو، إثر ركلة ركنية في الدقيقة 20.

لكن بيدرو مالهيرو أدرك التعادل قبل الاستراحة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بفضل تسديدة قوية بقدمه اليمنى، من خارج منطقة الجزاء استقرت في منتصف المرمى.

ثم أعاد ترينكاو فريقه إلى المقدمة بتسديدة دقيقة من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء استقرت في الزاوية اليسرى السفلى للمرمى في الدقيقة 58.

وحسم البديل فراس البريكان الانتصار للأهلي بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة بالقدم اليمنى من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء، عقب تلقيه تمريرة بينية متقنة من ميريح ديميرال، إثر تنفيذ كرة ثابتة.