أعلنت جمعيتان رئيسيتان لصناعة السيارات ومكوناتها في اليابان، الخميس، إطلاق مبادرة مشتركة لتوحيد المواصفات الفنية للمواد والأجزاء الأساسية المستخدمة في تصنيع المركبات، في خطوة تستهدف تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتبسيط عمليات الإنتاج، وسط منافسة عالمية متزايدة من شركات السيارات الصينية.
وقالت جمعية مصنعي السيارات اليابانية (جاما) وجمعية صناعات قطع غيار السيارات اليابانية، خلال مؤتمر صحافي، إنهما ستعملان مع الشركات الأعضاء على وضع متطلبات مشتركة لمجموعة من المواد والمكونات، تبدأ بالصلب والراتنجات البلاستيكية وضفائر الأسلاك الكهربائية.
وتأتي المبادرة في وقت تواجه فيه شركات السيارات اليابانية ضغوطاً متنامية لتحسين كفاءة التصنيع وتسريع تطوير الطرازات الجديدة، بعدما نجح منافسون صينيون في توسيع حصصهم السوقية عالمياً، مستفيدين من سلاسل توريد محلية متكاملة وقدرتهم على طرح سيارات جديدة بوتيرة سريعة.
توحيد المواصفات لتقليل التعقيد
تركز الخطة على تقليص الاختلافات بين المتطلبات الفنية التي تعتمدها شركات السيارات اليابانية، بما يسمح للموردين بإنتاج مكونات أكثر توحيداً، بدلاً من تخصيص مواد وأجزاء مختلفة لكل شركة أو طراز.
وفي قطاع الصلب، تعتزم الشركات دمج أنواع المواد التي تُستخدم بكميات محدودة؛ بهدف تقليل تنوع المواصفات وتبسيط عمليات الشراء والتصنيع.
أما بالنسبة إلى الراتنجات البلاستيكية، فستبدأ الجهود بالمواد المعاد تدويرها، في خطوة قد تساعد على توسيع استخدامها وتسهيل توفيرها عبر سلاسل الإمداد.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية مع تزايد الاهتمام باستخدام المواد المعاد تدويرها في صناعة المركبات، سواء لتقليل استهلاك الموارد أو تحسين كفاءة الإنتاج.
أتمتة ضفائر الأسلاك الكهربائية
تشمل المبادرة أيضاً ضفائر الأسلاك الكهربائية، وهي مكونات أساسية تربط الأنظمة الإلكترونية والكهربائية داخل السيارة.
وتستهدف الجمعيتان تقليص عدد أنواع الأسلاك المستخدمة وتشجيع أتمتة عمليات إنتاجها، بما قد يخفف التعقيدات الصناعية المرتبطة بتعدد المواصفات.
ويمكن أن يساعد توحيد المتطلبات على زيادة مرونة الموردين في تلبية طلبات شركات السيارات المختلفة، والحد من الاعتماد على مكونات شديدة التخصص يصعب استبدالها عند حدوث اضطرابات في الإمدادات.
ولم يقدم مسؤولو الجمعيتين تقديرات كمية بشأن نسبة مكونات السيارة التي ستشملها المبادرة، لكن مسؤولاً في «جاما» أكد أن الصلب والراتنجات يمثلان جزءاً كبيراً من وزن المركبات.
المنافسة الصينية تدفع إلى التغيير
تعكس المبادرة إدراك قطاع السيارات الياباني أن المنافسة العالمية لم تعد تقتصر على جودة المركبات أو أسعارها، بل تشمل أيضاً سرعة التطوير وكفاءة الموردين وقدرة الشركات على إدارة سلاسل الإمداد.
فقد استفادت شركات السيارات الصينية خلال السنوات الماضية من شبكات توريد محلية ساعدتها على تقليص المدة اللازمة لتطوير الطرازات الجديدة؛ ما عزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.
وفي المقابل، قد يتيح التعاون بين الشركات اليابانية في وضع المواصفات المشتركة تحقيق وفورات في عمليات الشراء والإنتاج، دون الحاجة إلى توحيد التصميمات النهائية للمركبات.
كما يمكن أن يسهم في تقليل المخاطر الناجمة عن نقص بعض المكونات، من خلال توسيع قاعدة الموردين القادرين على توفير المواد المطلوبة.
وتظل فاعلية المبادرة مرتبطة بمدى التزام شركات السيارات ومورديها بتطبيق المعايير المشتركة، وقدرتها على تحقيق التوازن بين خفض التعقيدات والحفاظ على الخصائص الفنية التي تميز منتجاتها.
وتشير الخطوة إلى توجه الصناعة اليابانية نحو تعزيز التعاون في المجالات غير التنافسية، بصفته وسيلة لتحسين الكفاءة ومواجهة التحديات التي تفرضها التحولات السريعة في سوق السيارات العالمية.