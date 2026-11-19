يضع الطرح العام الأولي القياسي لشركة «أنثروبيك»، الذي جمعت من خلاله 81 مليار دولار، ثقة «وول ستريت» في طفرة الذكاء الاصطناعي على المحك، في اختبار يضع الوعود بأن هذه التكنولوجيا قادرة على إحداث تحول جذري في الاقتصاد، في مواجهة المخاوف من تشكل فقاعة بالأسواق وما قد تحمله من مخاطر على البشرية.

وعلى المدى القريب، يشير حصول الشركة المطوِّرة لروبوت المحادثة «كلود» على تقييم بلغ 1.5 تريليون دولار، بعد زيادة حجم الطرح، إلى جانب إعلان شركة «إنفيديا» نتائجها المالية الثلاثاء، إلى أن القطاع اجتاز مبدئياً اختبارين رئيسيين واجههما خلال هذا الأسبوع، وفق «رويترز».

وارتفعت أسهم «أنثروبيك» بنحو 26 في المائة خلال تداولات السوق الموازية خارج البورصة، وفقاً لشركتَي الوساطة «آي جي ماركتس» و«سي إم سي ماركتس».

ويمنح الطلب القوي على أسهم الشركة، رغم موجة التراجع الأوسع التي شهدتها أسهم التكنولوجيا، أملاً لقطاع خفتت حدة الحماسة تجاهه نسبياً، خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال جيك بيهان، رئيس أسواق رأس المال بشركة «دايركشن»: «لقد نظرت إلى هذا الأسبوع بأكمله بوصفه استفتاءً على الذكاء الاصطناعي، فقد منحتنا نتائج (إنفيديا) مؤشراً على وتيرة التوسع في بناء البنية التحتية للقطاع، في حين سيقدم طرح (أنثروبيك) مؤشراً على شهية المستثمرين تجاه الجيل المقبل من شركات الذكاء الاصطناعي».

وقد أسهمت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تعزيز النمو الاقتصادي، وأثارت، في الوقت نفسه، تحذيرات من سيناريوهات كارثية، كما يُنظَر إليها بوصفها أحد العوامل التي أسهمت في موجة انتصارات الديمقراطيين في الانتخابات النصفية الأميركية، وسط مخاوف بشأن التوسع في مراكز البيانات.

لكن المستثمرين الذين أقبلوا سابقاً على طفرة الذكاء الاصطناعي بدأوا يتبنون مواقف أكثر تشككاً، خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب المخاوف من أن الإنفاق الضخم اللازم لتوسيع البنية التحتية للقطاع، إلى جانب ازدياد أعباء الديون، قد لا يكون مبرَّراً بالعوائد المستقبلية المتوقعة.

وارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر «ناسداك 100»، الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، في التعاملات المبكرة الخميس، مع استعداد المستثمرين للطرح المرتقب.

معيار جديد للقطاع

وبوصفها أول شركة متخصصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة من الجيل الرائد «Frontier AI» تطرح أسهمها للاكتتاب العام، من المتوقع أن تصبح «أنثروبيك» معياراً رئيسياً للقطاع، في وقت تشير تقارير إلى أن منافِستها الأبرز «أوبن إيه آي» تدرس طرح أسهمها في عام 2027.

وباعت الشركة 980 مليون سهم، بسعر 83 دولاراً للسهم، وهو سعر تجاوز النطاق الأوليّ الذي تراوح بين 70 و78 دولاراً، والذي حددته عند بدء جولتها الترويجية للطرح.

ومع إضافة 26 مليار دولار جُمعت من خلال اكتتاب خاص، تجاوز إجمالي الأموال التي حصلت عليها الشركة 107 مليارات دولار.

وشاركت شركات «إيه إم دي» و«برودكوم» و«ألفابت» (غوغل) و«مايكرون» و«مايكروسوفت» و«إنفيديا» و«تي إس إم سي» في الاكتتاب الخاص البالغ 26 مليار دولار.

وقال لوكاس مولباور، الشريك في شركة «آي بي أو إكس»: «قد يعكس جزء من الطلب، ببساطة، رغبة المستثمرين في عدم تفويت فرصة نادرة للاستثمار في شركة رائدة بمجال الذكاء الاصطناعي، حتى وإن ظلت ربحيتها على المدى الطويل غير مؤكَّدة».

وتُقدّر شركة «إنتروبيك»، المتخصصة في تحليل إعادة موازنة المؤشرات ومقرها لندن، أن الطلب السلبي من الصناديق التي تتبع المؤشرات سيستحوذ على نحو 28 في المائة من أسهم «أنثروبيك» المطروحة؛ أي ما يعادل نحو 19 مليار دولار.

ومن المقرر أن تنضم «أنثروبيك» عند بدء تداول أسهمها ببورصة «ناسداك»، في وقت لاحق الخميس، إلى نادي الشركات التي تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار، إلى جانب عمالقة مثل «مايكروسوفت» و«أبل» و«إنفيديا».

كما سيتيح الإدراج للمستثمرين الأفراد فرصة شراء أسهم واحدة من أكثر الشركات إثارة للاهتمام في قطاع الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يزيد من حدة التقلبات في سعر السهم مع بدء التداول.

وامتدت أصداء الطرح إلى أسواق التنبؤات، حيث يراهن المتداولون على مجموعة من الاحتمالات، بدءاً من حجم الارتفاع الأوليّ للسهم، وصولاً إلى سعر إغلاقه في أول يوم تداول.

يد آلية موضوعة على لوحة لجهاز كمبيوتر في رسم توضيحي (رويترز)

تبرير التقييم المرتفع

وتصاعد الجدل، خلال الأشهر الأخيرة، في الأسواق العالمية بشأن ما إذا كانت طفرة الذكاء الاصطناعي تتجه نحو تكوين فقاعة، وسط انقسام الاقتصاديين والرؤساء التنفيذيين والقادة السياسيين بشأن مدى استدامة هذا النمو.

وتركَّز جانب كبير من التدقيق على ترتيبات التمويل الدائري، إذ أثارت شبكة معقدة من الصفقات بين شركات الذكاء الاصطناعي ومصنّعي الرقائق ومزوّدي الخدمات السحابية والمستثمرين، تساؤلات بشأن حجم النمو الذي يموّله تداول الأموال داخل المنظومة نفسها.

ورغم أن النمو السريع لشركة «أنثروبيك» لم يتأثر، حتى الآن، بهذه المخاوف، فإن بعض المستثمرين قالوا إنهم قد ينتظرون انحسار موجة الحماسة الأولية قبل الإقدام على شراء الأسهم.

وقال بيل غاندرسون، الشريك في شركة «جي سي جي أدفايزوري بارتنرز»: «أنثروبيك شركة تعتمد على منتج واحد. ويقارنها البعض بأمازون؛ لأن أمازون نفسها تكبدت خسائر لعدة سنوات، لكن أنثروبيك لن تتمتع بهذه الرفاهية».

وأضاف: «يتعيّن عليها الوصول إلى الربحية قريباً».

وتبلغ التزامات «أنثروبيك» المتعلقة بالقدرات الحاسوبية مع شركائها، ومن بينهم «أمازون» و«ألفابت» (غوغل)، نحو 900 مليار دولار، ما يبرز مدى اعتماد نموها السريع على تأمين قدرات حاسوبية هائلة في المستقبل، يعتمد بعضها على ترتيبات تمويلية خارجة عن سيطرة الشركة.

وسيراقب المستثمرون، من كثب، بدء تداول أسهم «أنثروبيك» وأداءها اللاحق، إذ يتوقع محللون أن يصبح السهم مؤشراً على أداء قطاع الذكاء الاصطناعي عموماً، في ظل استمرار تأثير التساؤلات بشأن التقييمات والإنفاق والعوائد على معنويات المستثمرين.

وفي الوقت نفسه، سيتعيّن على الشركة الموازنة بين مواصلة النمو والاستجابة للمطالبات بإبطاء تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بسبب المخاوف من تهديدها الأمن السيبراني وإمكانية استغلالها من جهات خبيثة لاستهداف البنية التحتية الحيوية الحكومية والخاصة.

وحذرت «أنثروبيك»، في نشرة الاكتتاب الخاصة بها، من أن الذكاء الاصطناعي قد يتصرف بطرق غير متوقعة، وأن وتيرة تطوره قد تتجاوز سرعة آليات الرقابة والإشراف، بما قد يشكل «مخاطر كارثية أو وجودية على البشرية».