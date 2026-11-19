تراجعت الأسهم الصينية، الخميس، بقيادة شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي المدرجة في هونغ كونغ، مع تصاعد المخاوف من تجدد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، رغم اللقاءات التي جمعت الرئيسين، دونالد ترمب، وشي جينبينغ، في مدينة شنتشن الصينية.

وهبط مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.9 في المائة بحلول استراحة منتصف الجلسة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ أواخر يونيو (حزيران) الماضي، في حين تراجع مؤشر «هانغ سينغ للتكنولوجيا» إلى أدنى مستوى في 26 شهراً.

وفي البر الرئيسي الصيني، انخفض مؤشرا «سي إس آي 300» للأسهم القيادية و«شنغهاي المركب» بنحو 0.4 في المائة لكل منهما، ليبلغا أدنى مستوياتهما منذ أكثر من عام.

وتعكس هذه الخسائر تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة، في ظل استمرار الخلافات التجارية والتكنولوجية بين أكبر اقتصادين في العالم، إلى جانب تنامي التوقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة الأميركية؛ مما قد يؤدي إلى تشديد أوضاع السيولة العالمية.

وجاءت موجة البيع رغم التصريحات الإيجابية الصادرة عن ترمب وشي بشأن تحسن العلاقات الثنائية، خلال اجتماعاتهما على هامش قمة «منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)». غير أن المستثمرين أبدوا حذراً من احتمال تصاعد الإجراءات التجارية المتبادلة، خصوصاً مع تشديد الإدارة الأميركية موقفها تجاه الصين عقب خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وفق ما أوردته «رويترز».

ويشير هذا التباين بين التصريحات السياسية وتحركات الأسواق إلى أن المستثمرين يركزون بصورة أكبر على الإجراءات التنظيمية والتجارية الفعلية، وليس فقط على رسائل التهدئة الدبلوماسية.

قيود جديدة تهدد شركات الذكاء الاصطناعي

وازدادت الضغوط على قطاع التكنولوجيا الصيني بعد تشديد الولايات المتحدة القيود المفروضة على تصدير الرقائق المتقدمة، في إطار مساعي واشنطن للحد من تقدم الصين في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. ونقلت «رويترز» عن مصادر أن إدارة ترمب تدرس إلزام الشركات الأميركية الإفصاح علناً عن استخدامها نماذج ذكاء اصطناعي صينية، في خطوة تستهدف الحد من اعتماد الشركات الأميركية على هذه التقنيات.

وفي تطور منفصل، طلبت لجنة في مجلس النواب الأميركي من شركة «مايكروسوفت»، الأربعاء، تقديم إحاطة للمشرعين بشأن تقرير أفاد بإمكانية سماح الشركة لمجموعة «بايت دانس» الصينية باستخدام نماذج «أوبن إيه آي» عبر منصتها السحابية «أزور».

وتضيف هذه التطورات ضغوطاً جديدة على شركات التكنولوجيا الصينية التي تعتمد قدرتها التنافسية على الوصول إلى قدرات حوسبة متقدمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.

خسائر حادة لأسهم التكنولوجيا

تصدر مطورو نماذج الذكاء الاصطناعي وشركات الحوسبة السحابية قائمة الخاسرين في هونغ كونغ. وهبط سهم «ميني ماكس»؛ المختصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 8 في المائة إلى مستوى قياسي منخفض، بينما تراجع سهم «زد إيه آي»؛ إحدى الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بالصين، بنسبة 6 في المائة. كما انخفض سهم شركة التكنولوجيا والاستثمارات «تينسنت» بنحو 7 في المائة، مسجلاً أدنى مستوياته في أكثر من عامين، بعدما جاءت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث دون توقعات السوق. وحذرت «تينسنت» أيضاً بأن القيود الأميركية الجديدة على الرقائق قد تؤدي إلى إبطاء عمليات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي؛ مما عزز مخاوف المستثمرين بشأن تأثير القيود التكنولوجية على نمو أعمالها.

وفي الأسواق الصينية المحلية، قادت الانخفاضات أسهم الشركات العاملة في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وهي قطاعات تعتمد بدرجات متفاوتة على الرقائق المتقدمة.

الفائدة الأميركية تضاعف الضغوط

لم تقتصر الضغوط على التوترات التجارية؛ إذ أسهمت توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية في تقليص الإقبال على الأصول عالية المخاطر. وقد يؤدي ارتفاع الفائدة الأميركية إلى زيادة جاذبية الأصول الدولارية وتشديد شروط التمويل عالمياً؛ مما يضع ضغوطاً إضافية على أسواق الأسهم، خصوصاً الشركات التكنولوجية التي تعتمد تقييماتها على توقعات نمو الأرباح المستقبلية.

وتواجه الأسواق الصينية بذلك تحديين متزامنين: احتمال اتساع القيود الأميركية على التكنولوجيا، وتراجع السيولة العالمية إذا استمر التشديد النقدي في الولايات المتحدة. وفي ظل هذه الظروف، فستظل تحركات أسهم التكنولوجيا الصينية مرتبطة بمدى وضوح السياسات الأميركية المقبلة، وقدرة الشركات على تأمين احتياجاتها من الرقائق المتقدمة وتطوير بدائل محلية.

وتؤكد خسائر الخميس أن تحسن الخطاب السياسي بين بكين وواشنطن لم ينجح حتى الآن في تبديد مخاوف المستثمرين، الذين ينتظرون خطوات عملية لتخفيف القيود التجارية والتكنولوجية قبل استعادة الثقة بأسواق المنطقة.