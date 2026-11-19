أعلنت شركة «نجيب القابضة» السعودية اليوم استحواذها على شركة «توكيلات الجزيرة للسيارات» وكيل شركة فورد العالمية للسيارات في المملكة، في خطوة تستهدف توسيع أعمال المجموعة وتعزيز حضورها في قطاع السيارات في البلاد.

ولم يكشف الإعلان عن القيمة المالية للصفقة أو تفاصيلها، بينما أكدت الشركتان أن «توكيلات الجزيرة» ستواصل عملياتها باسمها التجاري وهويتها المؤسسية وهيكل أعمالها الحالي، مع المحافظة على شراكتها الممتدة مع شركة «فورد» الأميركية، واستمرار تقديم خدمات البيع والصيانة وقطع الغيار الأصلية للعملاء عبر شبكة معارضها ومراكز الخدمة في مناطق عملها المعتمدة.

ويأتي الاستحواذ في وقت يشهد فيه قطاع السيارات السعودي تحولات متسارعة، مدفوعة بالتوسع الاقتصادي ونمو الاستثمارات وتطور احتياجات المستهلكين، إلى جانب توجه الشركات نحو تعزيز الخدمات الرقمية وتحسين تجربة العملاء.

وقال نجيب بن عبد اللطيف العيسى، رئيس مجلس إدارة «نجيب القابضة» ومؤسسها، إن الاستحواذ يمثل إضافة نوعية إلى محفظة شركات المجموعة، وفرصة للجمع بين الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين، بما يدعم خطط النمو والتطوير.

وأوضح أن المجموعة تستهدف البناء على المكانة التي رسختها «توكيلات الجزيرة» في السوق السعودية، مع التركيز على تطوير خدمات العملاء وتجربة امتلاك السيارات، مع المحافظة على هوية الشركة وعلاقاتها القائمة.

وتطرق العيسى إلى الدور الذي اضطلع به عبد الله الكريديس، مؤسس «توكيلات الجزيرة»، في بناء الشركة وتطوير أعمالها على مدى أربعة عقود، وإسهاماته في قطاع السيارات السعودي.

من جانبه، وصف الكريديس الصفقة بأنها امتداد طبيعي لمسيرة الشركة، مؤكداً ثقته في قدرتها على مواصلة النمو والمحافظة على مستوى الخدمات الذي اعتاد عليه عملاؤها.

وقال إن نجاح «توكيلات الجزيرة» ارتبط بثقة العملاء والشراكة التاريخية مع «فورد»، إلى جانب جهود العاملين فيها، مشدداً على أن الشركة ستواصل التزامها تجاه عملائها وشركائها خلال المرحلة المقبلة.

وفي السياق ذاته، أكد رافي رافيشاندران، رئيس «فورد» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استمرار التزام الشركة الأميركية بالسوق السعودية، من خلال شبكة وكلائها المعتمدين، مشيراً إلى تطلعها لمواصلة التعاون مع «توكيلات الجزيرة» تحت ملكية «نجيب القابضة».

وكشف رافيشاندران عن اعتزام «فورد» طرح طرازات جديدة في السوق السعودية خلال عام 2027 وما بعده، في إطار خططها الاستثمارية لتوسيع خيارات العملاء وتعزيز حضور علامتها التجارية في المملكة.

ومن المنتظر أن تركز المرحلة المقبلة على تطوير تجربة العملاء، بدءاً من اختيار السيارة وشرائها، وصولاً إلى خدمات الصيانة وما بعد البيع، مع التوسع في استخدام الحلول الرقمية لتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات.

وتندرج الصفقة ضمن توجهات الشركات العاملة في السوق السعودية للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها التحولات الاقتصادية المرتبطة بـ«رؤية 2030»، ولا سيما في القطاعات التي تشهد نمواً في الطلب وتوسعاً في الاستثمارات، وفي مقدمتها قطاع السيارات.