حدّدت شركة «أنثروبيك» سعر طرحها الأولي للاكتتاب العام عند 83 دولاراً للسهم، لتصل قيمتها السوقية إلى 1.5 تريليون دولار، في أكبر عملية إدراج في تاريخ «وول ستريت»، وسط إقبال قوي من المستثمرين على قطاع الذكاء الاصطناعي، رغم المخاوف من تشكل فقاعة استثمارية وارتفاع تكاليف التوسع.

وقالت الشركة، المطورة لأداة الذكاء الاصطناعي «كلود»، إن الطرح يشمل 980 مليون سهم، منها نحو 956.4 مليون سهم تبيعها الشركة، والبقية من مساهمين حاليين، لتبلغ حصيلة العملية نحو 81 مليار دولار، متجاوزة طرح «سبايس إكس» الذي جمع نحو 75 مليار دولار في يونيو (حزيران).

ومن المقرر أن يبدأ تداول أسهم الشركة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، الخميس في بورصة ناسداك تحت الرمز «ANT»، بعد أن رفعت سعر الطرح عن النطاق الأولي البالغ بين 70 و78 دولاراً للسهم، وزادت عدد الأسهم المعروضة من 825 مليوناً إلى 980 مليوناً، في مؤشر على قوة الطلب.

وقال دان آيفز، الشريك والعضو المنتدب في «يوركفيل آيفز»، إن الإقبال على الاكتتاب يعكس شهية قوية للاستثمار في أحد أبرز شركات الذكاء الاصطناعي، ويشكل مكسباً لقطاع التكنولوجيا بعد فترة من التقلبات، مضيفاً أن تسعير الطرح يؤكد قوة الطلب من المستثمرين.

ويأتي الإدراج في وقت تتزايد فيه المنافسة بين «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» وغيرهما من شركات الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تصاعد التساؤلات بشأن قدرة هذه الشركات على تحويل الإنفاق الضخم على الحوسبة والبنية التحتية إلى أرباح مستدامة.

شعار «كلود» في صورة توضيحية (رويترز)

التمويل وتكاليف التوسع

يمثل الاكتتاب فرصة للشركة لتوفير تمويل جديد بعيداً عن الاقتراض، في وقت بلغت ديونها نحو 6.2 مليار دولار، وهو مستوى وصفته في إفصاحاتها المالية بأنه كبير. كما أنها لا تزال تسجل خسائر وفق المعايير المحاسبية التقليدية، ما يحد من قدرتها على تغطية التزامات الفوائد وأصل الدين من عملياتها.

ورغم امتلاكها سيولة كافية في الوقت الراهن، فإن خطط الإنفاق الضخمة قد تستنزف مواردها سريعاً ما لم تتمكن من جمع تمويل إضافي. وأفادت الشركة بأنها أبرمت عقود إيجار واتفاقات أخرى تتطلب إنفاق نحو 900 مليار دولار على الحوسبة والبنية التحتية خلال السنوات المقبلة، منها 70 مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وتأتي هذه الاحتياجات في وقت ترتفع فيه تكلفة الاقتراض، بفعل المخاوف التضخمية والاحتياجات التمويلية الهائلة للقطاع، وسط مقارنات بين طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والإنفاق الكبير على السكك الحديدية خلال العصر الذهبي الأميركي.

كما يتيح الإدراج لموظفي الشركة بيع أسهمهم المستحقة، بما قد يحول عدداً كبيراً منهم إلى مليونيرات، ويعزز ثروة الرئيس التنفيذي داريو أمودي وشقيقته دانييلا، المشاركة في تأسيس الشركة.

مخاوف الفقاعة والضغوط التنظيمية

تواجه شركات الذكاء الاصطناعي، بما فيها «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» وقطاع الذكاء الاصطناعي التابع لـ«سبايس إكس»، تحديات تتعلق بارتفاع الإنفاق على تطوير النماذج وبناء مراكز البيانات، في ظل استمرار تجاوز الخسائر الإيرادات، ما يعزز المخاوف من تشكل فقاعة في القطاع.

وتتزايد أيضاً الضغوط التنظيمية، مع استعداد الكونغرس الأميركي الجديد، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، لاتخاذ خطوات أكثر تشدداً تجاه شركات التكنولوجيا، وسط اعتراضات متنامية على التوسع في إنشاء مراكز البيانات، ومخاوف من استهلاكها للطاقة وتأثيرها على المجتمعات المحلية.

كما تواجه الشركة احتمال تراجع الطلب على أسهم الذكاء الاصطناعي، في ظل قلق المستثمرين من حجم التمويل المطلوب لاستمرار التوسع، بعدما ألغت أو أجلت شركات تقنية عدة خططاً للاكتتاب خلال الفترة الأخيرة.

ناشطون من حركة «ستوب إيه آي» يحتجون أمام مقر شركة «أنثروبيك» في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا قبيل طرحها للاكتتاب العام (رويترز)

هيكل حوكمة غير تقليدي

وعلى الرغم من أن «أنثروبيك» ستصبح شركة مدرجة، فإن هيكلها المؤسسي يمنح أهدافها المتعلقة بالتطوير المسؤول للذكاء الاصطناعي وزناً موازياً لمصالح المساهمين.

وتعمل الشركة وفق هيكل «شركة منفعة عامة»، الذي يتيح لها الموازنة بين تحقيق الأرباح والمصلحة العامة، فيما يمتلك صندوق منفعة طويل الأجل صلاحية اختيار أو عزل غالبية أعضاء مجلس الإدارة، من دون توليه الإدارة اليومية للشركة.

ويعني هذا الهيكل أن المستثمرين قد لا يتمتعون بالسيطرة التقليدية على القرارات الاستراتيجية، إذ يمكن للشركة تبني توجهات لا تحقق بالضرورة أعلى عائد مالي للمساهمين، إذا رأت أنها تخدم هدف التطوير المسؤول للذكاء الاصطناعي على المدى الطويل.

وقال ريتش ليسر، الرئيس العالمي السابق والرئيس التنفيذي السابق لمجموعة «بوسطن كونسلتينغ»، إن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي ستشهد تقلبات خلال السنوات المقبلة، لكنها ستتجه إلى الارتفاع أكثر مما ستتراجع، مشيراً إلى أن ما حققته «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» و«غوغل» وغيرها في هذا المجال يعد لافتاً، رغم صعوبة التنبؤ بمسار السوق.