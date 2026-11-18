يفتح قرار مجلس الوزراء السعودي تعديل نظام المحاماة، بما يسمح لمكاتب المحاماة الأجنبية بتأسيس شركات مهنية في المملكة وفق ضوابط محددة، آفاقاً جديدة أمام قطاع الخدمات القانونية، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسيته وتوسيع قاعدة الاستثمار في الأنشطة المهنية. ويأتي القرار في وقت تتزايد فيه احتياجات الشركات المحلية والدولية إلى خدمات قانونية متخصصة تواكب توسع الأعمال والمشروعات الاستثمارية في السوق السعودية.

ولا يقتصر أثر التعديل على زيادة عدد الشركات العاملة في القطاع، بل يمتد إلى تعزيز المنافسة، والارتقاء بمعايير الجودة والحوكمة، ونقل الخبرات الدولية، وتطوير الممارسات المهنية بما يتناسب مع حجم التحولات الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها المملكة.

#مجلس_الوزراء: تعديل نظام المحاماة؛ بالسماح لمكتب المحاماة الأجنبي تأسيس شركة مهنية في المملكة وفقاً لعدد من الضوابط.#واس pic.twitter.com/JCmFmyMGyk — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 17, 2026

التجارب الدولية

ومن المكاسب المتوقعة للقرار تطوير جودة الخدمات والممارسات القانونية، من خلال الاستفادة من التجارب الدولية في إدارة القضايا والملفات التجارية المعقدة، وتبني معايير متقدمة في إدارة المخاطر والامتثال والحوكمة المهنية.

ويرى مختصون في المحاماة والقانون أن القرار يأتي استجابة لاتساع نطاق المشروعات الحكومية والاستثمارية، وما تفرضه من طلب متزايد على الخدمات القانونية المتخصصة. كما أشاروا إلى أن السماح للمكاتب الأجنبية بتأسيس شركات مهنية في المملكة قد يسهم في استقطاب مزيد من المقرات الإقليمية للشركات العالمية، وتعزيز مكانة السوق السعودية مركزاً للأعمال والخدمات المهنية.

توسيع خيارات العملاء

وقال المحامي والمستشار القانوني خالد أبابطين إن فتح السوق السعودية أمام الشركات القانونية الدولية يمثل خطوة مهمة في تطوير قطاع الخدمات القانونية وتعزيز تنافسيته، موضحاً أن «السوق الطبيعية لا تقوم على حماية مقدمي الخدمة من المنافسة، وإنما على تمكين العملاء من الحصول على الخدمة التي تلبي احتياجاتهم، بأفضل جودة وأنسب تكلفة».

وأضاف، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن العملاء ليسوا فئة واحدة؛ فمنهم من يبحث عن السعر الأقل، ومنهم من يعطي الأولوية للجودة والخبرة المتخصصة على حساب التكلفة، بينما يوازن آخرون بين الاعتبارين.

وأوضح أبابطين أن دخول الشركات القانونية الدولية لا يعني مجرد زيادة عدد المنافسين، بل يتيح خيارات أوسع أمام العملاء، ويحفز المكاتب المحلية على تطوير خدماتها، وتعميق تخصصاتها، ورفع كفاءتها التشغيلية.

وأشار إلى أن اتساع المشروعات والاستثمارات في المملكة يستدعي وجود سوق قانونية قادرة على تقديم خدمات متقدمة في مجالات الاندماج والاستحواذ، وتمويل المشروعات، والتحكيم التجاري، وغيرها من التخصصات الدقيقة.

وأكد أن قياس أثر المنافسة لا ينبغي أن يقتصر على ما تحققه لمقدمي الخدمات القانونية، بل يجب أن يمتد إلى القيمة التي تضيفها للعملاء والمستثمرين. وقال إن «السوق القانونية التنافسية ليست التي تحمي المحامي من منافسه، وإنما التي تدفعهما معاً إلى التنافس على رضا العميل»، معتبراً أن ذلك يمثل جوهر المنافسة وأحد أبرز مكاسب انفتاح السوق القانونية السعودية.

جانب من جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الذي وافق خلالها السماح لمكتب المحاماة الأجنبي تأسيس شركة مهنية في المملكة (واس)

جودة الممارسات القانونية

من جهتها، أوضحت المحامية زهور فيصل التركي لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار مجلس الوزراء تعديل نظام المحاماة؛ بالسماح لمكتب المحاماة الأجنبي تأسيس شركة مهنية في المملكة، يعزز التخصص داخل القطاع، بدلاً من الاعتماد على نماذج الخدمات القانونية العامة، خصوصاً أن الاقتصاد السعودي أصبح بحاجة إلى خبرات دقيقة في قطاعات مثل الطاقة، والتقنية، والتمويل، والبنية التحتية، والاستثمار العقاري.

ويمتد هذا الأثر إلى تطوير الكفاءات الوطنية من خلال التدريب والتأهيل المهني، وإتاحة فرص أكبر للمحامين السعوديين للعمل ضمن بيئات قانونية دولية، واكتساب خبرات في التعامل مع العقود العابرة للحدود والنزاعات التجارية والاستثمارية. بحسب المحامية زهور التركي.

وتابعت زهور التركي حديثها، بأن القرار سيحول دخول المكاتب العالمية إلى فرصة حقيقية لتأهيل المحامين السعوديين، ونقل المعرفة، وتطوير برامج التدريب والتخصص القانوني.

وبيَّنت أنه سيعمل على تطوير معايير قياس جودة الخدمات القانونية، والالتزام بأخلاقيات المهنة، وحماية سريَّة معلومات العملاء، وضمان استقلالية الممارسة المهنية.

وأكدت زهور التركي، أن الخطوة تشجِّع الشراكات المهنية المحلية وتبادل الخبرات، ومساعدة المكاتب السعودية على بناء قدرات تنافسية تمكنها الاستفادة من الانفتاح بدلاً من الاكتفاء بمواجهة المنافسة، والعمل على بناء سوق قانونية قادرة على تقديم خدمات متقدمة للشركات العابرة للحدود، وتعزيز مكانة الرياض مركزاً إقليمياً للخدمات المهنية.