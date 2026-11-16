مسؤول في «الفيدرالي» يحذر من تداعيات الذكاء الاصطناعي على استقرار النظام المالي

حذّر مايكل بار، عضو مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، يوم الاثنين، من مجموعة واسعة من المخاطر التي قد يفرضها الذكاء الاصطناعي على أنشطة التداول والأمن السيبراني وحماية المستهلكين والمستثمرين، مستنداً إلى تقرير أصدره البنك المركزي الأسبوع الماضي، وأظهر تصاعد المخاوف من تداعيات هذه التكنولوجيا على الاستقرار المالي.

وأفاد تقرير الاستقرار المالي الأحدث الصادر عن «الفيدرالي»، يوم الجمعة، بأن نحو 87 في المائة من الجهات التي شملها استطلاع البنك اعتبرت الذكاء الاصطناعي أحد المخاطر البارزة التي تهدد النظام المالي. وأشارت هذه الجهات إلى مخاوف من الهجمات السيبرانية، وتعقيد هياكل التمويل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن احتمال أن يؤدي تباطؤ أرباح الشركات العاملة في هذا المجال إلى تراجعات واسعة في أسواق الأسهم، وفق «رويترز».

وفصّل بار، يوم الاثنين، بعض هذه المخاطر، مضيفاً إليها تحديات أخرى، من بينها احتمال أن يؤدي الاعتماد المتزايد على نماذج الذكاء الاصطناعي في عمليات التداول إلى سلوك جماعي متشابه بين المتعاملين، بما قد يخلّ باستقرار الأسواق.

وحذّر أيضاً من إمكانية استخدام الخوارزميات ذاتية التعلم للتلاعب بالأسواق وزعزعة استقرارها، ومن صعوبة تحقّق البنوك من أن وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يحاولون إجراء معاملات في حسابات العملاء الأفراد مخوّلون فعلاً بتنفيذها.

وأشار إلى أن وكلاء الذكاء الاصطناعي، حتى عندما يعملون بصورة مشروعة وبناءً على تفويض من العملاء، قد يسرّعون عمليات سحب الودائع من البنوك، بفعل قدرتهم على تنفيذ المعاملات بسرعة فائقة، بما قد يرهق آليات الحماية التقليدية ويحدّ من فاعليتها.

ولفت بار كذلك إلى المخاطر السيبرانية الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في تنفيذ الهجمات الإلكترونية، أو استغلال وكلاء ذكاء اصطناعي غير خاضعين للرقابة للثغرات الموجودة في النظام المالي.

وقال إن مطوري الذكاء الاصطناعي يواجهون صعوبات في ضمان أن تكون نماذجهم «خاضعة للرقابة بشكل جيد، ودقيقة من الناحيتين الحسابية والقانونية، وقابلة للتفسير وإعادة إنتاج النتائج».

وأضاف: «يتعين علينا الحد من مخاطر تعزيز الذكاء الاصطناعي للتحيزات في الإقراض الاستهلاكي، كما ينبغي التحوط للمخاطر الناجمة عن استخدامه في الأسواق المالية، بما في ذلك التواطؤ والتلاعب بالأسواق، أو اعتماد استراتيجيات تداول تؤدي إلى تقلبات حادة؛ بل وربما إلى مخاطر تهدد النظام المالي برمته».

وجاءت تصريحات بار، التي كان من المقرر أن يلقيها في مدينة ميلانو الإيطالية، قبل ساعات من افتتاح رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، كيفين وارش، مؤتمراً في مقر «الفيدرالي» بمدينة سان فرنسيسكو، بمشاركة مطوري تقنيات الذكاء الاصطناعي وقادة أعمال وأكاديميين، لمناقشة تداعيات هذه التكنولوجيا على الإنتاجية والوظائف والاقتصاد عموماً.

ولم يتطرق بار في كلمته المعدّة مسبقاً إلى توقعاته بشأن السياسة النقدية أو أداء الاقتصاد.