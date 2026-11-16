الدولار يواصل الصعود إلى أعلى مستوى في 19 شهراً

واصل الدولار الأميركي مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي خلال تعاملات الاثنين، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2025، مع تزايد رهانات المستثمرين على اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية خلال العام المقبل، في وقت أظهرت فيه بيانات التضخم الأميركية استمرار الضغوط السعرية، بينما لم يبدِ الين الياباني استجابة تذكر لانكماش الاقتصاد الياباني على نحو غير متوقع في الربع الثالث.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة إلى 103.47 نقطة، مواصلاً صعوده لليوم الخامس على التوالي. وجاء ذلك مدعوماً بتصريحات متشددة لمسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب بيانات التضخم الأميركية لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، التي أعادت إحياء التوقعات باتخاذ البنك المركزي إجراءات أكثر حزماً لاحتواء ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال محللون في بنك «ميتسوبيشي يو إف جيه» (MUFG)، وفق ما نقلته «رويترز»، إن الأسواق تسعّر حالياً أسعار فائدة أميركية أعلى على المدى القريب، لكنها تتوقع في الوقت نفسه أن تؤدي السياسة النقدية التقييدية إلى إضعاف النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، وهو أثر لم يظهر بعد.

وفي أسواق العملات، تراجع اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1016 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3205 دولار. وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.6763 دولار، في حين استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5520 دولار.

الين يترقب تحركات «المركزي الياباني»

وفي اليابان، أظهرت بيانات رسمية انكماش ثاني أكبر اقتصاد في آسيا بمعدل سنوي بلغ 0.1 في المائة خلال الربع الممتد من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.3 في المائة، ما أثار تساؤلات بشأن المسار المحتمل للسياسة النقدية لبنك اليابان.

ورغم البيانات الأضعف من المتوقع، ظل الين قريباً من أدنى مستوياته في شهرين أمام الدولار، مستقراً عند 159.59 ين للدولار، فيما ارتفع بنسبة 0.1 في المائة أمام اليورو إلى 175.81 ين، مقترباً من مستويات يُعتقد أن السلطات الأميركية واليابانية تدخلت عندها لدعم العملة في وقت سابق من العام.

وقال ماساهيكو لو، كبير استراتيجيي الدخل الثابت لدى «ستيت ستريت إنفستمنت مانجمنت» في طوكيو، إن بنك اليابان قد يتجاوز التباطؤ الاقتصادي الحالي ما لم يمتد الضعف إلى الأجور وقطاع الخدمات والطلب المحلي الأساسي.

وأضاف أن الين قد يتعرض لضغوط أولية، لكن تراجعه إلى مستويات تتجاوز 160 يناً للدولار سيواجه مقاومة قوية، مع ارتفاع مخاطر تدخل السلطات، وتراجع جاذبية المراهنة على مزيد من انخفاض العملة عند المستويات الحالية.

وفي الصين، استقر الدولار أمام اليوان المتداول خارج البلاد عند 6.6718 يوان، بعدما أظهرت بيانات تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي إلى 4.8 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، بالتزامن مع تباطؤ نمو مبيعات التجزئة.

توقعات بأربع زيادات للفائدة

وعلى صعيد السياسة النقدية الأميركية، أظهرت بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي تسعّر احتمالاً بنسبة 91.1 في المائة لزيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، المقرر اختتامه في 9 ديسمبر (كانون الأول)، مقابل احتمال بنسبة 8.9 في المائة لزيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس.

كما تشير تسعيرات الأسواق إلى احتمال تنفيذ أربع زيادات في أسعار الفائدة بحلول سبتمبر 2027، وإن كان ذلك بهامش محدود.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميد، الأحد، إن البنك المركزي لا يزال أمامه عمل يتعين إنجازه في مواجهة التضخم.

وفي أسواق السندات، تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بمقدار 0.6 نقطة أساس إلى 5.1453 في المائة.

أما العملات المشفرة، فتراجع سعر «بتكوين» بنسبة 0.4 في المائة إلى 64 ألفاً و796.40 دولار، ليظل تحت ضغط بعد موجة هبوط استمرت ثلاثة أيام دفعت العملة الأكبر في السوق إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما ارتفعت «إيثر» بنسبة 0.5 في المائة إلى 1827.86 دولار.