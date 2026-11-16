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الاقتصاد

الدولار يواصل الصعود إلى أعلى مستوى في 19 شهراً

الين تجاهل انكماش الاقتصاد الياباني

أوراق نقدية من الدولار الأميركي موضوعة على طاولة (د.ب.أ)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي موضوعة على طاولة (د.ب.أ)
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الدولار يواصل الصعود إلى أعلى مستوى في 19 شهراً

أوراق نقدية من الدولار الأميركي موضوعة على طاولة (د.ب.أ)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي موضوعة على طاولة (د.ب.أ)

واصل الدولار الأميركي مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي خلال تعاملات الاثنين، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2025، مع تزايد رهانات المستثمرين على اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية خلال العام المقبل، في وقت أظهرت فيه بيانات التضخم الأميركية استمرار الضغوط السعرية، بينما لم يبدِ الين الياباني استجابة تذكر لانكماش الاقتصاد الياباني على نحو غير متوقع في الربع الثالث.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة إلى 103.47 نقطة، مواصلاً صعوده لليوم الخامس على التوالي. وجاء ذلك مدعوماً بتصريحات متشددة لمسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب بيانات التضخم الأميركية لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، التي أعادت إحياء التوقعات باتخاذ البنك المركزي إجراءات أكثر حزماً لاحتواء ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال محللون في بنك «ميتسوبيشي يو إف جيه» (MUFG)، وفق ما نقلته «رويترز»، إن الأسواق تسعّر حالياً أسعار فائدة أميركية أعلى على المدى القريب، لكنها تتوقع في الوقت نفسه أن تؤدي السياسة النقدية التقييدية إلى إضعاف النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، وهو أثر لم يظهر بعد.

وفي أسواق العملات، تراجع اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1016 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3205 دولار. وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.6763 دولار، في حين استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5520 دولار.

الين يترقب تحركات «المركزي الياباني»

وفي اليابان، أظهرت بيانات رسمية انكماش ثاني أكبر اقتصاد في آسيا بمعدل سنوي بلغ 0.1 في المائة خلال الربع الممتد من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.3 في المائة، ما أثار تساؤلات بشأن المسار المحتمل للسياسة النقدية لبنك اليابان.

ورغم البيانات الأضعف من المتوقع، ظل الين قريباً من أدنى مستوياته في شهرين أمام الدولار، مستقراً عند 159.59 ين للدولار، فيما ارتفع بنسبة 0.1 في المائة أمام اليورو إلى 175.81 ين، مقترباً من مستويات يُعتقد أن السلطات الأميركية واليابانية تدخلت عندها لدعم العملة في وقت سابق من العام.

وقال ماساهيكو لو، كبير استراتيجيي الدخل الثابت لدى «ستيت ستريت إنفستمنت مانجمنت» في طوكيو، إن بنك اليابان قد يتجاوز التباطؤ الاقتصادي الحالي ما لم يمتد الضعف إلى الأجور وقطاع الخدمات والطلب المحلي الأساسي.

وأضاف أن الين قد يتعرض لضغوط أولية، لكن تراجعه إلى مستويات تتجاوز 160 يناً للدولار سيواجه مقاومة قوية، مع ارتفاع مخاطر تدخل السلطات، وتراجع جاذبية المراهنة على مزيد من انخفاض العملة عند المستويات الحالية.

وفي الصين، استقر الدولار أمام اليوان المتداول خارج البلاد عند 6.6718 يوان، بعدما أظهرت بيانات تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي إلى 4.8 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، بالتزامن مع تباطؤ نمو مبيعات التجزئة.

توقعات بأربع زيادات للفائدة

وعلى صعيد السياسة النقدية الأميركية، أظهرت بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي تسعّر احتمالاً بنسبة 91.1 في المائة لزيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، المقرر اختتامه في 9 ديسمبر (كانون الأول)، مقابل احتمال بنسبة 8.9 في المائة لزيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس.

كما تشير تسعيرات الأسواق إلى احتمال تنفيذ أربع زيادات في أسعار الفائدة بحلول سبتمبر 2027، وإن كان ذلك بهامش محدود.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميد، الأحد، إن البنك المركزي لا يزال أمامه عمل يتعين إنجازه في مواجهة التضخم.

وفي أسواق السندات، تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بمقدار 0.6 نقطة أساس إلى 5.1453 في المائة.

أما العملات المشفرة، فتراجع سعر «بتكوين» بنسبة 0.4 في المائة إلى 64 ألفاً و796.40 دولار، ليظل تحت ضغط بعد موجة هبوط استمرت ثلاثة أيام دفعت العملة الأكبر في السوق إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما ارتفعت «إيثر» بنسبة 0.5 في المائة إلى 1827.86 دولار.

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تراجع استهلاك المصافي الصينية من النفط الخام في أكتوبر مع ارتفاع المخزونات

ناقلة نفط ترفع العلم الصيني راسية في محطة نفطية بميناء تسينغ يي في هونغ كونغ، ويظهر جسر تسينغ ما في الخلفية (رويترز)
ناقلة نفط ترفع العلم الصيني راسية في محطة نفطية بميناء تسينغ يي في هونغ كونغ، ويظهر جسر تسينغ ما في الخلفية (رويترز)
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تراجع استهلاك المصافي الصينية من النفط الخام في أكتوبر مع ارتفاع المخزونات

ناقلة نفط ترفع العلم الصيني راسية في محطة نفطية بميناء تسينغ يي في هونغ كونغ، ويظهر جسر تسينغ ما في الخلفية (رويترز)
ناقلة نفط ترفع العلم الصيني راسية في محطة نفطية بميناء تسينغ يي في هونغ كونغ، ويظهر جسر تسينغ ما في الخلفية (رويترز)

تراجع استهلاك المصافي الصينية من النفط الخام في أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في وقت شهدت فيه مخزونات الخام أكبر زيادة شهرية منذ مارس (آذار) الماضي، وفق حسابات «رويترز»، وسط تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، الصادرة الاثنين، أن المصافي الصينية عالجت 58.3 مليون طن من النفط الخام خلال أكتوبر، بما يعادل 13.73 مليون برميل يومياً، بانخفاض نسبته 2 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول)، و8.1 في المائة على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي معالجة النفط الخام في الصين 571.9 مليون طن، أو ما يعادل 13.73 مليون برميل يومياً، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بتراجع نسبته 6.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل، ارتفع إنتاج الصين المحلي من النفط الخام خلال أكتوبر إلى 18.45 مليون طن، بما يعادل 4.34 مليون برميل يومياً، بزيادة 2.3 في المائة على أساس سنوي. وبلغ الإنتاج التراكمي منذ بداية العام 183.04 مليون طن، بارتفاع 1.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2025.

ولا تفصح بكين عن بيانات احتياطياتها النفطية، إلا أن حسابات «رويترز»، التي تستند إلى إضافة واردات الخام الرسمية إلى الإنتاج المحلي وطرح كميات المعالجة في المصافي، أظهرت زيادة في المخزونات بنحو 492 ألف برميل يومياً خلال أكتوبر، وهي الأكبر منذ مارس الماضي.

وفي قطاع الغاز، ارتفع الإنتاج الصيني بنسبة 0.8 في المائة على أساس سنوي خلال أكتوبر، إلى 22.2 مليار متر مكعب، فيما بلغ إجمالي الإنتاج 218.1 مليار متر مكعب خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، بزيادة 0.9 في المائة على أساس سنوي.

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الاقتصاد الصيني نفط الصين
الاقتصاد

«غولدمان ساكس» يتوقع تراجع برنت إلى 78 دولاراً بنهاية 2027

مصفاة «نوركو» النفطية تعمل خلف خطوط السكك الحديدية ومبانٍ سكنية في مدينة نوركو بولاية لويزيانا الأميركية (أ ب)
مصفاة «نوركو» النفطية تعمل خلف خطوط السكك الحديدية ومبانٍ سكنية في مدينة نوركو بولاية لويزيانا الأميركية (أ ب)
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«غولدمان ساكس» يتوقع تراجع برنت إلى 78 دولاراً بنهاية 2027

مصفاة «نوركو» النفطية تعمل خلف خطوط السكك الحديدية ومبانٍ سكنية في مدينة نوركو بولاية لويزيانا الأميركية (أ ب)
مصفاة «نوركو» النفطية تعمل خلف خطوط السكك الحديدية ومبانٍ سكنية في مدينة نوركو بولاية لويزيانا الأميركية (أ ب)

يتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن تتجه أسعار النفط إلى التراجع خلال العام المقبل، مع عودة فائض المعروض إلى الضغط على الأسواق، رغم استمرار المخاطر الجيوسياسية التي قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع على المدى القريب، في ظل الهجمات على حركة الشحن في الشرق الأوسط واحتمالات تضرر البنية التحتية النفطية.

ورجح البنك أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 88 دولاراً للبرميل في عام 2027، قبل أن ينخفض إلى 78 دولاراً بحلول ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، مع عودة الإمدادات إلى مستويات أكثر وفرة وتراجع علاوة المخاطر التي دعمت الأسعار.

وبالنسبة إلى الخام الأميركي، يتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 78 دولاراً للبرميل خلال 2027، قبل أن يتراجع إلى 70 دولاراً بحلول نهاية العام.

وقال «غولدمان ساكس»، في مذكرة صدرت الأحد، إن أسواق النفط لا تزال تواجه مخاطر كبيرة في الاتجاهين؛ إذ تتمثل عوامل الصعود على المدى القريب في تصاعد الهجمات على الشحن، والأضرار المحتملة التي قد تلحق بالبنية التحتية النفطية، وتجدد علاوة المخاطر الجيوسياسية. في المقابل، تتركز مخاطر الهبوط على المدى المتوسط في زيادة المعروض وضعف الطلب، أو تراجع علاوة المخاطر بوتيرة أسرع من المتوقع.

ويقدر البنك أن فائض المعروض النفطي العالمي قد يصل إلى مليوني برميل يومياً في عام 2027، وفق سيناريو الأساس لديه، مع احتساب الفائض باعتباره الفرق بين إنتاج النفط والطلب النهائي عليه.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تراجعت فيه أسعار النفط الاثنين، وسط تجدد المخاوف من تخمة المعروض، بعدما عادت شحنات النفط عبر مضيق هرمز إلى مستويات تقترب من تلك المسجلة قبل الحرب، إلى جانب خطوات أميركية لتسهيل نقل شحنات الوقود بين الموانئ المحلية.

ولا يقتصر التراجع المتوقع على أسعار الخام، إذ يرجح «غولدمان ساكس» انخفاض أسعار المنتجات النفطية خلال العام المقبل، لكنها ستظل أعلى بكثير من متوسطاتها التاريخية. ويتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر الديزل الأميركي بالجملة 150 دولاراً للبرميل في 2027.

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الاقتصاد

الاقتصاد الصيني يفقد زخمه مع تباطؤ الإنتاج وضعف الاستهلاك

لافتات ترويجية للبيع تزيّن مباني سكنية قيد الإنشاء في هويتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية في عام 2024. (رويترز)
لافتات ترويجية للبيع تزيّن مباني سكنية قيد الإنشاء في هويتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية في عام 2024. (رويترز)
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الاقتصاد الصيني يفقد زخمه مع تباطؤ الإنتاج وضعف الاستهلاك

لافتات ترويجية للبيع تزيّن مباني سكنية قيد الإنشاء في هويتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية في عام 2024. (رويترز)
لافتات ترويجية للبيع تزيّن مباني سكنية قيد الإنشاء في هويتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية في عام 2024. (رويترز)

أظهرت بيانات الاقتصاد الصيني لشهر أكتوبر (تشرين الأول) مؤشرات جديدة على تباطؤ النشاط الاقتصادي، مع نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة بوتيرة أدنى من المتوقع، واتساع تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة، في وقت لا يزال فيه ضعف الطلب المحلي يحد من قدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق نمو متوازن، رغم استمرار قوة الصادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتثير هذه المؤشرات تساؤلات بشأن مدى قدرة الصين على الاعتماد طويلاً على الصادرات لدعم النمو، في ظل استمرار ضعف الاستهلاك المحلي وتراجع قطاع العقارات، اللذين يشكلان عبئاً على النشاط الاقتصادي. وبينما ساعدت الطفرة العالمية في الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والطلب على المنتجات التقنية والسيارات في دعم النمو خلال العام الحالي، أظهرت بيانات أكتوبر أن هذا الزخم الخارجي لم ينجح في معالجة مواطن الضعف داخل الاقتصاد.

وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، وفق بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني الصادرة الاثنين، مقارنة بزيادة بلغت 5.5 في المائة في سبتمبر (أيلول)، ودون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 5.3 في المائة.

أما مبيعات التجزئة، التي تعكس استهلاك السلع وإيرادات المطاعم، فلم ترتفع سوى 0.4 في المائة على أساس سنوي، بعد نموها 1.1 في المائة في الشهر السابق، وبأقل من التوقعات التي أشارت إلى زيادة قدرها 0.8 في المائة. ويعكس هذا الأداء استمرار ضعف إنفاق الأسر، في ظل هشاشة سوق العمل وتراجع قيمة أصول أصحاب المنازل نتيجة الانكماش الممتد في قطاع العقارات.

سيارة أجرة ذاتية القيادة تابعة لشركة «بوني إيه آي» الصينية في شينزن بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين (أ ب)

وجاء ضعف المبيعات رغم أن أكتوبر شهد عطلة استمرت سبعة أيام، إلى جانب انطلاق موسم التسوق المعروف باسم «يوم العزاب»، الذي يمتد على مدى شهر بين أكتوبر ونوفمبر (تشرين الثاني)، وكان من المفترض أن يوفر دفعة إضافية للاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى لدى مجموعة «آي إن جي»، إن البيانات الأضعف من المتوقع تمثل «بداية مقلقة» للربع الأخير من العام، مشيراً إلى أن الاقتصاد المحلي عموماً يحتاج إلى مزيد من الدعم عبر السياسات الحكومية. وأضاف أن استمرار ضعف ثقة المستهلكين يمثل العقبة الرئيسية أمام تعافي الاستهلاك.

وفي المقابل، لا تزال الصادرات تشكل أحد أبرز محركات النمو، مدعومة بالطلب العالمي على منتجات التكنولوجيا المتقدمة ومكونات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وأظهرت بيانات التجارة الصادرة الأسبوع الماضي ارتفاعاً قوياً في صادرات السلع الصينية خلال أكتوبر، مع استمرار توسع الاستثمارات العالمية في مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

لكن هذا الأداء يخفي تفاوتاً متزايداً بين القطاعات الصناعية المتقدمة والأنشطة التقليدية المرتبطة بالطلب المحلي. وقال فو لينغ هوي، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، إن الصناعات التحويلية المتقدمة والذكية أسهمت بأكثر من نصف نمو الإنتاج الصناعي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام.

وفي حين تدعم هذه القطاعات الصادرات والنشاط الصناعي، فإن استمرار قوتها قد يطيل اختلالات نموذج النمو الصيني، إذ يقلل الاعتماد على الصادرات من الضغوط على صناع السياسات لاتخاذ خطوات أكثر فاعلية لتعزيز الاستهلاك المحلي. كما أظهر مسح رسمي لنشاط المصانع تراجعاً في معنويات الشركات خلال أكتوبر، مع الإبلاغ عن ضعف الطلبات الجديدة وطلبات التصدير.

وعلى صعيد الاستثمار، اتسع تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة إلى 8.1 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر، مقارنة بانخفاض بلغ 7.2 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى، وبما يفوق توقعات المحللين بتراجع قدره 7 في المائة، رغم مساعي الحكومة لتسريع تمويل مشروعات البنية التحتية.

قطاع العقارات

ولا يزال قطاع العقارات أحد أبرز مصادر الضغط على الاقتصاد، إذ انخفض الاستثمار العقاري بنسبة 21.6 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما واصلت أسعار المنازل الجديدة التراجع في أكتوبر على أساس شهري، في مؤشر على استمرار الأزمة التي أضعفت ثروة الأسر وثقتها.

وفي سوق العمل، تراجع معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى 5.1 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ5.2 في المائة في سبتمبر.

ورغم ضعف البيانات الشهرية، لا يزال محللون يرجحون أن تتمكن الصين من تحقيق مستهدف النمو السنوي، الذي يتراوح بين 4.5 و5 في المائة، في ضوء نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث.

وقال تشاو بنغ شينغ، كبير استراتيجيي الصين لدى بنك «إيه إن زد»، إنه لا يتوقع إعلان إجراءات تحفيز جديدة خلال ما تبقى من العام، مرجحاً أن تظل وتيرة النمو السنوي أعلى من 4.5 في المائة، وأن بيانات شهر واحد لن تغير المسار العام للاقتصاد.

وكانت بكين قد أطلقت خلال الأشهر الماضية إجراءات دعم شملت توجيه الائتمان منخفض التكلفة إلى قطاعات من بينها البنية التحتية والتكنولوجيا، إلى جانب توسيع الدعم المقدم لمشتري المنازل. لكن محللي «ماكواري» يرون أن صناع السياسات قد يواصلون خلال عام 2027 تقديم القدر الكافي من الدعم لتحقيق مستهدف النمو، مع بقاء 4.5 في المائة حداً أدنى مرجحاً له.

وأضاف المحللان لاري هو ويوشياو تشانغ أن حجم التحفيز الاقتصادي في العام المقبل، وما يترتب عليه من دعم للطلب المحلي، سيعتمد إلى حد كبير على مدى تباطؤ الصادرات.

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