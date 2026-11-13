عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:6 دقيقه
الاقتصاد

رهانات الفائدة الأميركية تدفع الدولار لأكبر مكسب أسبوعي في شهرين

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT
TT

رهانات الفائدة الأميركية تدفع الدولار لأكبر مكسب أسبوعي في شهرين

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقر الدولار قرب أعلى مستوياته في 19 شهراً، اليوم الجمعة، متجهاً لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية له في شهرين، مع ازدياد رهانات المستثمرين على رفع أكبر لأسعار الفائدة الأميركية، ما دفع عوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع، وأعاد الين الياباني إلى الاقتراب من مستوى 160 يناً للدولار، الذي يثير مخاوف من تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعدما أثارت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي قال فيها إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران، مخاوف بشأن إمدادات النفط من الشرق الأوسط، ما دفع أسعار الخام إلى الصعود وعزز توقعات التضخم. وجاء ذلك ليضيف ضغوطاً إلى المخاوف التي أثارتها بيانات هذا الأسبوع بشأن استمرار التضخم الأميركي عند مستويات مرتفعة، ما دفع المستثمرين إلى تقييم احتمالات لجوء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار أكبر من المعتاد الشهر المقبل، وفق «رويترز».

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين بمقدار 34 نقطة أساس خلال الجلستين الماضيتين، مسجلة أكبر زيادة لها خلال يومين في ثلاث سنوات ونصف السنة، لتبلغ 4.8602 في المائة في أحدث التعاملات.

وصعد اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1059 دولار، ليظل فوق أدنى مستوى له أمام العملة الأميركية منذ أبريل (نيسان) 2025. لكنه يتجه إلى تسجيل تراجع أسبوعي بنسبة 0.7 في المائة، وهو الأكبر منذ أواخر سبتمبر (أيلول).

وحذر مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، هذا الأسبوع، من استمرار التضخم الأميركي عند مستويات مرتفعة، فيما أبدى بعضهم استعداداً للنظر في رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إذا لم تتراجع ضغوط الأسعار. وأظهرت بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن المتعاملين يقدرون احتمال رفع الفائدة بهذه النسبة الشهر المقبل بنحو 14.5 في المائة، ارتفاعاً من صفر في المائة الأسبوع الماضي.

كما يراقب المستثمرون الاضطرابات في أسهم شركات التكنولوجيا، عقب رحيل الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ، في وقت يواجه فيه القطاع ضغوطاً مرتبطة بمخاوف التمويل والتنظيم.

وقالت كارول كونغ، استراتيجية العملات لدى «كومنولث بنك أوف أستراليا»، إنه «إذا شهدنا مزيداً من التراجع الحاد في أسواق الأسهم، فقد يشكل ذلك ضغطاً سلبياً على الدولار الأميركي».

وأضافت أن الزخم القوي للعملة الأميركية قد يستمر على المدى القريب، خصوصاً مع ترقب تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن أي إشارات إضافية تدعم رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قد تمنح الدولار مزيداً من المكاسب.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، 103.18 نقطة، مستقراً قرب أعلى مستوى له منذ أبريل 2025. ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9 في المائة، هي الأكبر منذ سبتمبر.

الين تحت ضغط مخاوف التدخل

واستقر الين الياباني عند 159.89 مقابل الدولار، ليظل قريباً من أضعف مستوياته منذ مطلع سبتمبر، وسط تصاعد المخاوف من تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف. وتراجعت العملة اليابانية بنسبة 0.9 في المائة خلال الأسبوع، متجهة لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية لها منذ سبتمبر.

وقالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، الجمعة، إن الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع تقلبات سوق العملات، بعدما لامس الين لفترة وجيزة مستوى 160 يناً للدولار الخميس.

وكانت اليابان قد أنفقت 15.4 تريليون ين (96.47 مليار دولار) لدعم عملتها، بعدما هبطت إلى أدنى مستوى لها في أربعة عقود عند 163.99 ين للدولار في أواخر يوليو (تموز).

وقال محللون لدى «ميتسوبيشي يو إف جيه» (إم يو إف جي) في مذكرة إن إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة الأميركية باتجاه مزيد من التشدد وسّعت الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، متجاوزة في الوقت الراهن الدعم الذي توفره توقعات استمرار تطبيع السياسة النقدية لبنك اليابان.

وأضافوا أن اقتراب الدولار من مستوى 160 يناً يجعل المخاطر مقابل العائد أقل جاذبية للمستثمرين الذين يراهنون على مزيد من ارتفاع زوج الدولار والين.

وتراجع الدولار الأسترالي بنحو 2.5 في المائة خلال الشهر الماضي، ليكون الأسوأ أداء بين عملات مجموعة العشر الرئيسية أمام الدولار الأميركي، والعملة الوحيدة ضمن المجموعة التي تسعّر الأسواق احتمالات خفض أسعار الفائدة فيها العام المقبل. وبلغ الدولار الأسترالي 0.6802 دولار.

واستقر الدولار إلى حد كبير أمام الفرنك السويسري عند 0.835 فرنك، مقترباً من أعلى مستوى له في شهر.

وفي أسواق الطاقة، تباينت أسعار النفط، الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 95.79 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.4 في المائة إلى 88.38 دولار.

وفي سوق العملات المشفرة، هبطت البتكوين بنسبة 4 في المائة إلى 68587 دولاراً، لتتراجع دون مستوى 70 ألف دولار الرئيسي وتسجل أدنى مستوياتها منذ أغسطس (آب). كما انخفضت إيثريوم بأكثر من 4 في المائة إلى 1925.59 دولار.

مواضيع
العملات الدولار فائدة الاحتياطي الفيدرالي الصين سنغافورة

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الموازنة الإندونيسية تسجل عجزاً يعادل 1.47 % من الناتج المحلي خلال 10 أشهر

الاقتصاد أفق الحي التجاري المركزي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا عند الغسق (رويترز)

الموازنة الإندونيسية تسجل عجزاً يعادل 1.47 % من الناتج المحلي خلال 10 أشهر

سجلت الموازنة العامة لإندونيسيا عجزاً قدره 379.3 تريليون روبية (20.81 مليار دولار) خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
الاقتصاد

الدولار يبلغ أعلى مستوى في 19 شهراً مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأميركية

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في 19 شهراً أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات الخميس، مدعوماً بتزايد توقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد العَلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
الاقتصاد

«المركزي الروسي» يوقف نشر بيانات مبيعات كبار المصدرين من العملات الأجنبية

أعلن البنك المركزي الروسي، الأربعاء، وقف نشر بيانات صافي مبيعات كبار المصدرين من العملات الأجنبية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
الاقتصاد

الدولار يواصل مكاسبه مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأميركية

واصل الدولار ارتفاعه في التعاملات الآسيوية، الأربعاء، مقترباً من أعلى مستوياته في أسبوعين، مدعوماً ببيانات التضخم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الاقتصاد سبائك ذهب خالص داخل مصنع لتنقية المعادن النفيسة في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية (رويترز)
الاقتصاد

سنغافورة تطلق خدمة «تخزين الذهب» للبنوك المركزية الأجنبية والمؤسسات المالية

أطلقت سنغافورة، يوم الثلاثاء، خدمة لتخزين الذهب لصالح البنوك المركزية الأجنبية ومؤسسات مالية أخرى.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد

عوائد السندات الألمانية لأجل عامين تتجه لتسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي في شهرين

علامة اليورو أمام المقر السابق للبنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت الألمانية (رويترز)
علامة اليورو أمام المقر السابق للبنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT
TT

عوائد السندات الألمانية لأجل عامين تتجه لتسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي في شهرين

علامة اليورو أمام المقر السابق للبنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت الألمانية (رويترز)
علامة اليورو أمام المقر السابق للبنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت الألمانية (رويترز)

اتجهت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات السياسة النقدية، نحو تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي لها في شهرين، مع زيادة رهانات المتعاملين على رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي، عقب صدور بيانات تضخّم أميركية جاءت أعلى من المتوقَّع، في وقت حدّ فيه انتعاش أسواق الأسهم من الطلب على الأصول الآمنة.

وارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، التي تمثل المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 3.36 في المائة، لتتجه نحو تسجيل زيادة أسبوعية قدرها 11 نقطة أساس. وكانت هذه العوائد قد تراجعت إلى 3.2075 في المائة، يوم الجمعة الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ 26 أغسطس (آب)، وفق «رويترز».

وجاء ذلك بعدما دفعت موجة التراجع الحادة التي شهدتها أسهم التكنولوجيا الأسبوع الماضي المستثمرين إلى زيادة حيازاتهم من السندات، باعتبارها ملاذاً آمناً. وفي المقابل، تخلَّت الأسهم العالمية عن مكاسبها المبكرة لتتداول على انخفاض يوم الجمعة.

وفي سوق السندات قصيرة الأجل، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 3.14 في المائة، لتسجل زيادة أسبوعية متوقعة بنحو 16.5 نقطة أساس.

وأظهرت العقود الآجلة المرتبطة بسعر الفائدة القصير الأجل باليورو (إي إس تي آر) أن المتعاملين يتوقعون ارتفاع سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى 3.25 في المائة بحلول أواخر عام 2027، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 2.50 في المائة، مقابل توقعات عند 3 في المائة، أواخر الأسبوع الماضي.

كما أشارت العقود إلى بلوغ سعر الفائدة 2.74 في المائة بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وفي سوق السندات الفرنسية، اتجه الفارق في العائد بين السندات الحكومية الفرنسية والسندات الألمانية، التي تُعدّ ملاذاً آمناً، نحو تسجيل تراجعه الأسبوعي الثالث على التوالي. ويعكس هذا الفارق العلاوة التي يطلبها المستثمرون مقابل حيازة الديون الفرنسية مقارنة بالسندات الألمانية.

وبلغ الفارق 144 نقطة أساس، متجهاً نحو الانخفاض بمقدار 8 نقاط أساس خلال الأسبوع. وكان قد سجل 177.72 نقطة أساس في 22 أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، خلال ذروة أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.

ولا تزال السندات الفرنسية عُرضة لضغوط الأسواق قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، في ظل استمرار مخاوف المستثمرين بشأن المسار المالي للبلاد.

مواضيع
سندات اليورو البنك المركزي الأوروبي أسهم اليورو بريطانيا
الاقتصاد

رئيس «فيدرالي نيويورك» يرجّح الحاجة لمزيد من رفع الفائدة لمواجهة التضخم

مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT
TT

رئيس «فيدرالي نيويورك» يرجّح الحاجة لمزيد من رفع الفائدة لمواجهة التضخم

مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إنه من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، في إطار مساعي البنك المركزي الأميركي لخفض التضخم المرتفع، رغم استمرار قوة الاقتصاد الأميركي.

ولم يحدد ويليامز موعد الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة أو حجم الزيادات التي قد يقرها البنك المركزي.

وقال ويليامز، خلال فعالية لرابطة خريجي جامعة كاليفورنيا في بيركلي أقيمت في نيويورك: «الاقتصاد قوي، وسوق العمل تواصل التحسن، لكن التضخم لا يزال مستمراً».

وأضاف: «سنحتاج إلى اتخاذ إجراءات بمرور الوقت لضمان عودة التضخم إلى مستهدفنا البالغ 2 في المائة في الوقت المناسب وعلى نحو مستدام»، مشيراً إلى أن البنك المركزي «لا يزال أمامه عمل يتعين القيام به للوصول بالسياسة النقدية إلى المستوى المناسب».

وتتوقع الأسواق المالية على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي نطاق سعر الفائدة الرئيسي، المحدد حالياً بين 3.75 و4 في المائة، بمقدار ربع نقطة مئوية خلال الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في مطلع ديسمبر (كانون الأول)، على أن يعاود رفعها في يناير (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وفي أعقاب بيانات التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع هذا الأسبوع، يتصاعد النقاش بشأن احتمال لجوء «الفيدرالي» إلى تشديد نقدي بوتيرة أكبر.

وسجل التضخم الأساسي ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، وهي وتيرة سبق أن قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إنها قد تجعل رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خياراً مطروحاً في ديسمبر.

لكن مسؤولين آخرين في البنك المركزي، من بينهم رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، دعوا إلى اتباع نهج أكثر اعتدالاً وتدرجاً في رفع الفائدة، لإتاحة المجال أمام الاقتصاد للتكيف مع ارتفاع تكاليف الاقتراض قصير الأجل.

«الفيدرالي» لا يستطيع خفض المستوى العام للأسعار

وفي معرض رده على سؤال بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة موجة التضخم التي شهدتها السنوات الخمس الماضية، قال ويليامز إن قدرة البنك المركزي على معالجة هذه المشكلة محدودة.

وأوضح أن البنك المركزي يستخدم أسعار الفائدة للتأثير في معدل تغير الأسعار، وليس في مستواها المطلق، ما يعني أن موجة التضخم خلال السنوات الأخيرة تركت كثيراً من الأفراد والشركات في مواجهة مستويات أسعار أعلى بكثير.

وأضاف أن التاريخ يُظهر أن محاولة إعادة الأسعار إلى مستوياتها السابقة تشبه «إعادة الجني إلى القمقم»، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى اختلالات كبيرة وأضرار بالاقتصاد.

وأشار ويليامز إلى أن البنوك المركزية قررت خلال العقود الماضية التركيز على إبقاء التضخم منخفضاً، بدلاً من محاولة عكس آثار الحروب أو الأوبئة، والعمل بدلاً من ذلك على المضي قدماً.

وقال إن لهذا النهج تبعات، تتمثل في استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي فائدة الاحتياطي الفيدرالي التضخم أميركا
الاقتصاد

الموازنة الإندونيسية تسجل عجزاً يعادل 1.47 % من الناتج المحلي خلال 10 أشهر

أفق الحي التجاري المركزي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا عند الغسق (رويترز)
أفق الحي التجاري المركزي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا عند الغسق (رويترز)
TT
TT

الموازنة الإندونيسية تسجل عجزاً يعادل 1.47 % من الناتج المحلي خلال 10 أشهر

أفق الحي التجاري المركزي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا عند الغسق (رويترز)
أفق الحي التجاري المركزي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا عند الغسق (رويترز)

سجَّلت الموازنة العامة لإندونيسيا عجزاً قدره 379.3 تريليون روبية (20.81 مليار دولار) خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2026، ما يعادل 1.47 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لما أعلنه وزير المالية الإندونيسي سواهاسيل نازارا، يوم الجمعة.

وأوضح نازارا أن الإيرادات العامة بلغت 2.618 تريليون روبية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، بزيادة نسبتها 24 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع إجمالي الإنفاق إلى 2.997 تريليون روبية، بزيادة تقارب 16 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق «رويترز».

وتتوقع الحكومة أن يبلغ عجز الموازنة 2.85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026 بأكمله، دون تغيير عن توقعاتها الصادرة في يوليو (تموز) الماضي، بحسب الوزير.

وفي تفاصيل الإنفاق، أنفقت الحكومة 415.8 تريليون روبية على دعم الوقود والكهرباء والأسمدة والقروض الصغيرة خلال الفترة المذكورة، بزيادة 32 في المائة على أساس سنوي. كما بلغت النفقات المخصصة لبرنامج الرئيس برابوو سوبيانتو الرئيسي لتوفير وجبات مدرسية مجانية 173.2 تريليون روبية.

من جهته، قال المدير العام للموازنة في وزارة المالية، سودارتو، إن الحكومة لا تزال تخصص 500 تريليون روبية لدعم الطاقة على مدار عام 2026، لكنها منفتحة على زيادة هذا المبلغ للحفاظ على أسعار الوقود دون تغيير.

وفيما يتعلق بتمويل العجز، أشار نازارا إلى تعافي الطلبات المقدَّمة خلال أحدث مزاد دوري للسندات الحكومية، فضلاً عن تسجيل طلب جيد على السندات المقوَّمة بالعملات الأجنبية، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين.

وتعتمد الحكومة بصورة رئيسية على إصدار سندات مقوَّمة بالروبية لتمويل عجز الموازنة، إلى جانب إصدارات بالعملات الأجنبية، تشمل الدولار الأميركي واليورو والين الياباني واليوان الصيني، خلال العام الحالي.

مواضيع
موازنة نمو اقتصاد العملات إندونيسيا