رهانات الفائدة الأميركية تدفع الدولار لأكبر مكسب أسبوعي في شهرين

استقر الدولار قرب أعلى مستوياته في 19 شهراً، اليوم الجمعة، متجهاً لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية له في شهرين، مع ازدياد رهانات المستثمرين على رفع أكبر لأسعار الفائدة الأميركية، ما دفع عوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع، وأعاد الين الياباني إلى الاقتراب من مستوى 160 يناً للدولار، الذي يثير مخاوف من تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعدما أثارت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي قال فيها إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران، مخاوف بشأن إمدادات النفط من الشرق الأوسط، ما دفع أسعار الخام إلى الصعود وعزز توقعات التضخم. وجاء ذلك ليضيف ضغوطاً إلى المخاوف التي أثارتها بيانات هذا الأسبوع بشأن استمرار التضخم الأميركي عند مستويات مرتفعة، ما دفع المستثمرين إلى تقييم احتمالات لجوء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار أكبر من المعتاد الشهر المقبل، وفق «رويترز».

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين بمقدار 34 نقطة أساس خلال الجلستين الماضيتين، مسجلة أكبر زيادة لها خلال يومين في ثلاث سنوات ونصف السنة، لتبلغ 4.8602 في المائة في أحدث التعاملات.

وصعد اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1059 دولار، ليظل فوق أدنى مستوى له أمام العملة الأميركية منذ أبريل (نيسان) 2025. لكنه يتجه إلى تسجيل تراجع أسبوعي بنسبة 0.7 في المائة، وهو الأكبر منذ أواخر سبتمبر (أيلول).

وحذر مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، هذا الأسبوع، من استمرار التضخم الأميركي عند مستويات مرتفعة، فيما أبدى بعضهم استعداداً للنظر في رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إذا لم تتراجع ضغوط الأسعار. وأظهرت بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن المتعاملين يقدرون احتمال رفع الفائدة بهذه النسبة الشهر المقبل بنحو 14.5 في المائة، ارتفاعاً من صفر في المائة الأسبوع الماضي.

كما يراقب المستثمرون الاضطرابات في أسهم شركات التكنولوجيا، عقب رحيل الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ، في وقت يواجه فيه القطاع ضغوطاً مرتبطة بمخاوف التمويل والتنظيم.

وقالت كارول كونغ، استراتيجية العملات لدى «كومنولث بنك أوف أستراليا»، إنه «إذا شهدنا مزيداً من التراجع الحاد في أسواق الأسهم، فقد يشكل ذلك ضغطاً سلبياً على الدولار الأميركي».

وأضافت أن الزخم القوي للعملة الأميركية قد يستمر على المدى القريب، خصوصاً مع ترقب تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن أي إشارات إضافية تدعم رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قد تمنح الدولار مزيداً من المكاسب.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، 103.18 نقطة، مستقراً قرب أعلى مستوى له منذ أبريل 2025. ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9 في المائة، هي الأكبر منذ سبتمبر.

الين تحت ضغط مخاوف التدخل

واستقر الين الياباني عند 159.89 مقابل الدولار، ليظل قريباً من أضعف مستوياته منذ مطلع سبتمبر، وسط تصاعد المخاوف من تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف. وتراجعت العملة اليابانية بنسبة 0.9 في المائة خلال الأسبوع، متجهة لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية لها منذ سبتمبر.

وقالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، الجمعة، إن الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع تقلبات سوق العملات، بعدما لامس الين لفترة وجيزة مستوى 160 يناً للدولار الخميس.

وكانت اليابان قد أنفقت 15.4 تريليون ين (96.47 مليار دولار) لدعم عملتها، بعدما هبطت إلى أدنى مستوى لها في أربعة عقود عند 163.99 ين للدولار في أواخر يوليو (تموز).

وقال محللون لدى «ميتسوبيشي يو إف جيه» (إم يو إف جي) في مذكرة إن إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة الأميركية باتجاه مزيد من التشدد وسّعت الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، متجاوزة في الوقت الراهن الدعم الذي توفره توقعات استمرار تطبيع السياسة النقدية لبنك اليابان.

وأضافوا أن اقتراب الدولار من مستوى 160 يناً يجعل المخاطر مقابل العائد أقل جاذبية للمستثمرين الذين يراهنون على مزيد من ارتفاع زوج الدولار والين.

وتراجع الدولار الأسترالي بنحو 2.5 في المائة خلال الشهر الماضي، ليكون الأسوأ أداء بين عملات مجموعة العشر الرئيسية أمام الدولار الأميركي، والعملة الوحيدة ضمن المجموعة التي تسعّر الأسواق احتمالات خفض أسعار الفائدة فيها العام المقبل. وبلغ الدولار الأسترالي 0.6802 دولار.

واستقر الدولار إلى حد كبير أمام الفرنك السويسري عند 0.835 فرنك، مقترباً من أعلى مستوى له في شهر.

وفي أسواق الطاقة، تباينت أسعار النفط، الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 95.79 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.4 في المائة إلى 88.38 دولار.

وفي سوق العملات المشفرة، هبطت البتكوين بنسبة 4 في المائة إلى 68587 دولاراً، لتتراجع دون مستوى 70 ألف دولار الرئيسي وتسجل أدنى مستوياتها منذ أغسطس (آب). كما انخفضت إيثريوم بأكثر من 4 في المائة إلى 1925.59 دولار.