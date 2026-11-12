منحة سعودية بـ250 مليون دولار لتنفيذ جسر البسيتين في البحرين

شهد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، مراسم توقيع عقود تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع جسر البسيتين بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية عبر منحة قدَّمتها السعودية بقيمة تتجاوز 937 مليون ريال (249.8 مليون دولار) لجميع مراحله.

وشارك الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان المرشد، في مراسم التوقيع التي حضرها وزير الأشغال البحريني المهندس إبراهيم الحواج، ونائب السفير السعودي لدى البحرين عبد الله بن طواله.

وسيسهم المشروع في ربط جزيرة المحرق بالعاصمة المنامة، وتسهيل الحركة المرورية وانسيابيتها، وربط المناطق ببعضها وسد الفجوة بينها، إذ يُمثّل رافداً مهماً لتطوير منظومة النقل والمواصلات في البحرين من خلال تعزيز كفاءة شبكة الطرق ورفع قدرتها الاستيعابية.

من جانبه، أوضح المرشد أن هذا المشروع يأتي في إطار العلاقات التنموية الوثيقة بين الجانبين الممتدة لنحو 50 عاماً، مضيفاً أن مرحلته الرابعة الحالية ستسهم في دعم ومواكبة متطلبات النمو الاجتماعي والاقتصادي نحو الوصول إلى التَّقدُّم والازدهار في البحرين.

توقيع عقود تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع جسر البسيتين (واس)

بدوره، أكد الحواج أن توقيع العقود يجسِّد عمق العلاقات الأخوية الراسخة والشراكة التنموية الوثيقة التي تجمع البلدين، ويعكس الدور المهم الذي يضطلع به الصندوق في دعم المشروعات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز مسارات التنمية المستدامة في البحرين.

ويأتي هذا المشروع ضمن سجل حافل من التعاون الإنمائي بين السعودية والبحرين الممتد لنحو 5 عقود، إذ أسهم الصندوق خلاله في تمويل 34 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً في قطاعات الطاقة والنقل والمواصلات والبنية الاجتماعية وغيرها، عبر القروض التنموية الميسّرة والمنح المقدمة من المملكة بمبالغ تتجاوز 10.9 مليار ريال (2.907 مليار دولار).

وتعكس هذه الإسهامات نهج السعودية الراسخ في البحرين ودعم أولوياتها التنموية، والإسهام في إنشاء بنية تحتية مستدامة تعزز مقومات النمو والازدهار.