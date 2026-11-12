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الاقتصاد

منحة سعودية بـ250 مليون دولار لتنفيذ جسر البسيتين في البحرين

من مراسم توقيع عقود تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع جسر البسيتين (واس)
من مراسم توقيع عقود تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع جسر البسيتين (واس)
TT
TT

منحة سعودية بـ250 مليون دولار لتنفيذ جسر البسيتين في البحرين

من مراسم توقيع عقود تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع جسر البسيتين (واس)
من مراسم توقيع عقود تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع جسر البسيتين (واس)

شهد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، مراسم توقيع عقود تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع جسر البسيتين بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية عبر منحة قدَّمتها السعودية بقيمة تتجاوز 937 مليون ريال (249.8 مليون دولار) لجميع مراحله.

وشارك الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان المرشد، في مراسم التوقيع التي حضرها وزير الأشغال البحريني المهندس إبراهيم الحواج، ونائب السفير السعودي لدى البحرين عبد الله بن طواله.

وسيسهم المشروع في ربط جزيرة المحرق بالعاصمة المنامة، وتسهيل الحركة المرورية وانسيابيتها، وربط المناطق ببعضها وسد الفجوة بينها، إذ يُمثّل رافداً مهماً لتطوير منظومة النقل والمواصلات في البحرين من خلال تعزيز كفاءة شبكة الطرق ورفع قدرتها الاستيعابية.

من جانبه، أوضح المرشد أن هذا المشروع يأتي في إطار العلاقات التنموية الوثيقة بين الجانبين الممتدة لنحو 50 عاماً، مضيفاً أن مرحلته الرابعة الحالية ستسهم في دعم ومواكبة متطلبات النمو الاجتماعي والاقتصادي نحو الوصول إلى التَّقدُّم والازدهار في البحرين.

توقيع عقود تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع جسر البسيتين (واس)

بدوره، أكد الحواج أن توقيع العقود يجسِّد عمق العلاقات الأخوية الراسخة والشراكة التنموية الوثيقة التي تجمع البلدين، ويعكس الدور المهم الذي يضطلع به الصندوق في دعم المشروعات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز مسارات التنمية المستدامة في البحرين.

ويأتي هذا المشروع ضمن سجل حافل من التعاون الإنمائي بين السعودية والبحرين الممتد لنحو 5 عقود، إذ أسهم الصندوق خلاله في تمويل 34 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً في قطاعات الطاقة والنقل والمواصلات والبنية الاجتماعية وغيرها، عبر القروض التنموية الميسّرة والمنح المقدمة من المملكة بمبالغ تتجاوز 10.9 مليار ريال (2.907 مليار دولار).

وتعكس هذه الإسهامات نهج السعودية الراسخ في البحرين ودعم أولوياتها التنموية، والإسهام في إنشاء بنية تحتية مستدامة تعزز مقومات النمو والازدهار.

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الاقتصاد

منحة سعودية بـ250 مليون دولار لتنفيذ جسر البسيتين في البحرين

من مراسم توقيع عقود تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع جسر البسيتين (واس)
من مراسم توقيع عقود تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع جسر البسيتين (واس)
TT
TT

منحة سعودية بـ250 مليون دولار لتنفيذ جسر البسيتين في البحرين

من مراسم توقيع عقود تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع جسر البسيتين (واس)
من مراسم توقيع عقود تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع جسر البسيتين (واس)

شهد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، مراسم توقيع عقود تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع جسر البسيتين بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية عبر منحة قدَّمتها السعودية بقيمة تتجاوز 937 مليون ريال (249.8 مليون دولار) لجميع مراحله.

وشارك الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان المرشد، في مراسم التوقيع التي حضرها وزير الأشغال البحريني المهندس إبراهيم الحواج، ونائب السفير السعودي لدى البحرين عبد الله بن طواله.

وسيسهم المشروع في ربط جزيرة المحرق بالعاصمة المنامة، وتسهيل الحركة المرورية وانسيابيتها، وربط المناطق ببعضها وسد الفجوة بينها، إذ يُمثّل رافداً مهماً لتطوير منظومة النقل والمواصلات في البحرين من خلال تعزيز كفاءة شبكة الطرق ورفع قدرتها الاستيعابية.

من جانبه، أوضح المرشد أن هذا المشروع يأتي في إطار العلاقات التنموية الوثيقة بين الجانبين الممتدة لنحو 50 عاماً، مضيفاً أن مرحلته الرابعة الحالية ستسهم في دعم ومواكبة متطلبات النمو الاجتماعي والاقتصادي نحو الوصول إلى التَّقدُّم والازدهار في البحرين.

توقيع عقود تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع جسر البسيتين (واس)

بدوره، أكد الحواج أن توقيع العقود يجسِّد عمق العلاقات الأخوية الراسخة والشراكة التنموية الوثيقة التي تجمع البلدين، ويعكس الدور المهم الذي يضطلع به الصندوق في دعم المشروعات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز مسارات التنمية المستدامة في البحرين.

ويأتي هذا المشروع ضمن سجل حافل من التعاون الإنمائي بين السعودية والبحرين الممتد لنحو 5 عقود، إذ أسهم الصندوق خلاله في تمويل 34 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً في قطاعات الطاقة والنقل والمواصلات والبنية الاجتماعية وغيرها، عبر القروض التنموية الميسّرة والمنح المقدمة من المملكة بمبالغ تتجاوز 10.9 مليار ريال (2.907 مليار دولار).

وتعكس هذه الإسهامات نهج السعودية الراسخ في البحرين ودعم أولوياتها التنموية، والإسهام في إنشاء بنية تحتية مستدامة تعزز مقومات النمو والازدهار.

مواضيع
أخبار السعودية السعودية البحرين
الاقتصاد

القيمة السوقية لـ«إنفيديا» تهبط دون 4 تريليونات دولار بعد استقالة هوانغ

وُضعت الزهور خارج مقر شركة إنفيديا في سانتا كلارا بكاليفورنيا يوم الخميس (أ.ب)
وُضعت الزهور خارج مقر شركة إنفيديا في سانتا كلارا بكاليفورنيا يوم الخميس (أ.ب)
TT
TT

القيمة السوقية لـ«إنفيديا» تهبط دون 4 تريليونات دولار بعد استقالة هوانغ

وُضعت الزهور خارج مقر شركة إنفيديا في سانتا كلارا بكاليفورنيا يوم الخميس (أ.ب)
وُضعت الزهور خارج مقر شركة إنفيديا في سانتا كلارا بكاليفورنيا يوم الخميس (أ.ب)

تعرّضت شركة «إنفيديا» لواحدة من أعنف موجات البيع في تاريخها، الخميس، بعدما هبطت قيمتها السوقية إلى ما دون 4 تريليونات دولار للمرة الأولى منذ عام 2025، إثر استقالة مؤسسها ورئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، على خلفية الكشف عن علاقتين خارج إطار الزواج، إحداهما مع امرأة تشتبه السلطات الأميركية في عملها لصالح الصين.

وتراجع سهم الشركة بما يصل إلى 14 في المائة خلال التعاملات المبكرة في بورصة نيويورك، مسجلاً أدنى مستوياته منذ يونيو (حزيران) 2025، وممحياً ما يصل إلى 601 مليار دولار من قيمتها السوقية. وقالت «بلومبرغ» إن استمرار هذه الخسائر حتى إغلاق الجلسة كان سيجعلها أكبر خسارة يومية في القيمة السوقية لشركة مدرجة في التاريخ.

وبهذا التراجع، انخفضت القيمة السوقية لـ«إنفيديا» إلى أقل من 3.8 تريليون دولار، لتتراجع خلف «أبل» و«مايكروسوفت»، بعدما كانت أكبر شركة في العالم قبل أسابيع قليلة. كما فقد السهم نحو 35 في المائة من قيمته مقارنة بمستوياته القياسية المسجلة مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، في تراجع محا نحو تريليوني دولار من القيمة السوقية للشركة خلال أسابيع.

وجاءت موجة البيع بعد إعلان «إنفيديا» مغادرة هوانغ منصبه، وتعيين المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية بالإنابة، وعضو مجلس الإدارة هارفي جونز أول رئيس لمجلس إدارة الشركة في تاريخها، وذلك قبل أيام من إعلان النتائج الفصلية للربع الثالث، المقرر الثلاثاء المقبل.

وكانت قدرة هوانغ على الاستمرار في قيادة أكبر شركة مؤثرة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي موضع تساؤل منذ الأحد، عندما أقر بوجود علاقة مع أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة «ميغاسبييد إنترناشونال» السنغافورية لمراكز البيانات، وتشتبه السلطات الأميركية في ارتباطها بالتجسس لصالح الصين. ثم كشفت صحيفة «نيويورك تايمز»، الأربعاء، عن علاقة أخرى لهوانغ مع كيمبرلي باول، نائبة رئيس «إنفيديا» المسؤولة عن قطاع الصحة، نقلاً عن أشخاص لم تسمّهم الصحيفة.

مواضيع
شركات الذكاء الاصطناعي وول ستريت الأسواق المالية الاقتصاد الأميركي أميركا
الاقتصاد

ترمب يطرح تيم كوك لخلافة هوانغ في قيادة «إنفيديا»

ترمب يقف إلى جانب جينسن هوانغ عقب منحه «الميدالية الوطنية للعلوم» خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في «معهد الولايات المتحدة للسلام» بواشنطن (أرشيفية - رويترز)
ترمب يقف إلى جانب جينسن هوانغ عقب منحه «الميدالية الوطنية للعلوم» خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في «معهد الولايات المتحدة للسلام» بواشنطن (أرشيفية - رويترز)
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ترمب يطرح تيم كوك لخلافة هوانغ في قيادة «إنفيديا»

ترمب يقف إلى جانب جينسن هوانغ عقب منحه «الميدالية الوطنية للعلوم» خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في «معهد الولايات المتحدة للسلام» بواشنطن (أرشيفية - رويترز)
ترمب يقف إلى جانب جينسن هوانغ عقب منحه «الميدالية الوطنية للعلوم» خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في «معهد الولايات المتحدة للسلام» بواشنطن (أرشيفية - رويترز)

طرح الرئيسُ الأميركي، دونالد ترمب، اسمَ تيم كوك، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «أبل»، لخلافة جينسن هوانغ في قيادة «إنفيديا»، عقب استقالة الأخير من منصبه بعد 33 عاماً على رأس الشركة.

وقال ترمب إن كوك هو «الرجل الوحيد» القادر على تولي المنصب، مشيداً بأداء هوانغ، الذي وصفه بأنه «قام بعمل رائع».

ويأتي تصريح ترمب في وقت بدأت فيه «إنفيديا» البحث عن رئيس تنفيذي دائم، بعدما كلف مجلسُ إدارتها المديرةَ المالية، كوليت كريس، توليَ المنصب مؤقتاً، مع دراسة مرشحين من داخل الشركة وخارجها.

وكان كوك قد غادر منصب الرئيس التنفيذي لـ«أبل» في سبتمبر (أيلول) الماضي، وانتقل إلى منصب الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة الشركة، فيما تولى جون تيرنوس قيادة «أبل».

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