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الاقتصاد

جنسن هوانغ يستقيل من رئاسة «إنفيديا»... والشركة تبدأ البحث عن خلف له

كوليت كريس تتولى المنصب مؤقتاً... وأزمة العلاقات الشخصية تفتح تحقيقات أمنية وتُعيد ملف خلافة مؤسس عملاق الرقائق إلى الواجهة

المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ (رويترز)
المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ (رويترز)
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جنسن هوانغ يستقيل من رئاسة «إنفيديا»... والشركة تبدأ البحث عن خلف له

المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ (رويترز)
المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ (رويترز)

استقال جنسن هوانغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، الخميس، منهياً مسيرة قيادية امتدت لأكثر من 3 عقود، في أعقاب أزمة أثارتها تقارير عن علاقتين خارج إطار الزواج، إحداهما مع امرأة يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، والأخرى مع مسؤولة تنفيذية في الشركة.

وأعلنت «إنفيديا» أن المديرة المالية كوليت كريس ستتولى منصب الرئيسة التنفيذية مؤقتاً إلى حين تعيين خلف دائم لهوانغ. وقالت الشركة إن مجلس إدارتها بدأ البحث عن رئيس تنفيذي جديد، وإنه سيدرس مرشحين من داخل الشركة وخارجها، في خطوة تضع واحدة من كبرى شركات العالم قيمة سوقية أمام مرحلة انتقالية غير مسبوقة منذ تأسيسها.

وأشاد مجلس الإدارة بإسهامات هوانغ، قائلاً إن دوره في بناء «إنفيديا» كان عميقاً، وإن الشركة أصبحت واحدة من أكثر شركات التكنولوجيا تأثيراً في العالم، موجهاً الشكر إليه على ما قدمه للشركة والقطاع.

وتأتي الاستقالة بعد أيام من إقرار هوانغ، في رسالة إلى موظفي الشركة الأحد، بأنه لم يكن وفياً لزوجته، واعتذاره عن الإضرار بثقة أسرته والعاملين معه. وارتبطت إحدى العلاقتين بأليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية السابقة في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية، التي كانت من كبار عملاء «إنفيديا» واستخدمت رقائقها في إنشاء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في جنوب شرقي آسيا.

وتقول تقارير إعلامية، نقلاً عن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية، إن أليس يُشتبه في عملها لمصلحة أجهزة الاستخبارات الصينية. وتخضع «ميغاسبيد» لتحقيقات بشأن شبهات تحويل رقائق متقدمة اشترتها من «إنفيديا» إلى الصين، في مخالفة محتملة لقيود التصدير الأميركية. وكانت وزارة الداخلية السنغافورية قد أعلنت توجيه تحذير شديد إلى أليس ومنعها من العودة إلى البلاد، بعدما خلصت الشرطة إلى أنها قدمت معلومات غير دقيقة عن دورها في الشركة.

أما العلاقة الثانية، فتجمع هوانغ، وفقاً لما نقلته «وول ستريت جورنال» عن شخص مطلع على المسألة، بكيمبرلي باول، وهي مسؤولة تنفيذية بارزة في «إنفيديا» تشرف على أعمال الشركة في قطاع الرعاية الصحية. وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد نشرت في وقت سابق تقريراً عن هذه العلاقة، فيما لم ترد كيمبرلي باول على طلبات التعليق.

ولم تتوقف تداعيات القضية عند مجلس إدارة الشركة؛ إذ أفادت «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن أشخاص مطلعين، بأن وزارة العدل الأميركية تقود حالياً تحقيقات متعددة تتعلق بأليس هوانغ. وكانت وزارة التجارة الأميركية قد بدأت التحقيق في أنشطة «ميغاسبيد» منذ أواخر عام 2024، على خلفية شبهات تحويل رقائق إلى الصين.

وتكتسب هذه التحقيقات أهمية إضافية بالنظر إلى الدور الذي أداه هوانغ في صياغة النقاش الأميركي بشأن صادرات الرقائق المتقدمة. فقد دافع مراراً عن السماح للشركات الأميركية ببيع مزيد من منتجاتها إلى السوق الصينية، محذراً من أن إبعادها عنها قد يسرّع تطوير المنافسين الصينيين بدائل محلية. كما تبنى الرئيس الأميركي دونالد ترمب عدداً من مواقف هوانغ بشأن هذه السياسة، ووافق على شحنات من رقائق «إنفيديا» إلى الصين، رغم المخاوف الأمنية التي أثارتها.

وكان ترمب قد دافع عن هوانغ في وقت سابق من الأسبوع، قائلاً إنه لا يعتقد أن رئيس «إنفيديا» كان يعلم أن أليس موضع اشتباه، واصفاً إياه بأنه «رجل رائع» و«محترم». لكن القضية باتت موضع تدقيق من مشرعين ومسؤولين أميركيين، خصوصاً في ضوء العلاقة الوثيقة التي جمعت هوانغ بالإدارة الأميركية، وتأثيره في توجهاتها المتعلقة بتصدير التكنولوجيا.

وعلى صعيد السوق، تراجعت أسهم «إنفيديا» بنحو 8 في المائة في التداولات السابقة لافتتاح السوق الأميركية الخميس، مواصلة خسائرها التي أعقبت الكشف عن تحقيق مجلس الإدارة في علاقة هوانغ بأليس.

ويمتلك هوانغ، البالغ 63 عاماً، نحو 3.6 في المائة من أسهم الشركة، ما يجعله أكبر مساهم فيها، ومن أكثر رجال الأعمال ثراءً في العالم.

وتطرح مغادرته تحدياً إدارياً كبيراً أمام الشركة، التي ارتبط صعودها خلال طفرة الذكاء الاصطناعي بشخصيته وأسلوبه القيادي. وكان هوانغ، الذي يشرف على نحو 60 مسؤولاً يرفعون إليه تقاريرهم مباشرة، قد أبدى في السابق تحفظاً على التخطيط التقليدي للخلافة، مفضلاً نقل المعرفة والمسؤوليات بصورة مستمرة بين القيادات.

وحذرت «إنفيديا» في أحدث إفصاحاتها السنوية من اعتمادها الكبير على فريقها التنفيذي طويل الأمد، مشيرة إلى أن عدم ضمان انتقال فعال للقيادة قد يضر بالتخطيط الاستراتيجي والتنفيذ والنجاح على المدى الطويل. ومع بدء البحث عن خليفة، تواجه الشركة اختباراً يتجاوز اختيار رئيس تنفيذي جديد إلى إثبات قدرتها على مواصلة مسارها من دون الرجل الذي قادها إلى قلب صناعة الذكاء الاصطناعي.

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كانت استقالة جنسن هوانغ من رئاسة «إنفيديا» لحظة كاشفة لأزمة امتدت من حياته الشخصية إلى أمن التكنولوجيا الأميركية.

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ترمب يطرح تيم كوك لخلافة هوانغ في قيادة «إنفيديا»

ترمب يقف إلى جانب جينسن هوانغ عقب منحه «الميدالية الوطنية للعلوم» خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في «معهد الولايات المتحدة للسلام» بواشنطن (أرشيفية - رويترز)
ترمب يقف إلى جانب جينسن هوانغ عقب منحه «الميدالية الوطنية للعلوم» خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في «معهد الولايات المتحدة للسلام» بواشنطن (أرشيفية - رويترز)
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ترمب يطرح تيم كوك لخلافة هوانغ في قيادة «إنفيديا»

ترمب يقف إلى جانب جينسن هوانغ عقب منحه «الميدالية الوطنية للعلوم» خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في «معهد الولايات المتحدة للسلام» بواشنطن (أرشيفية - رويترز)
ترمب يقف إلى جانب جينسن هوانغ عقب منحه «الميدالية الوطنية للعلوم» خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في «معهد الولايات المتحدة للسلام» بواشنطن (أرشيفية - رويترز)

طرح الرئيسُ الأميركي، دونالد ترمب، اسمَ تيم كوك، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «أبل»، لخلافة جينسن هوانغ في قيادة «إنفيديا»، عقب استقالة الأخير من منصبه بعد 33 عاماً على رأس الشركة.

وقال ترمب إن كوك هو «الرجل الوحيد» القادر على تولي المنصب، مشيداً بأداء هوانغ، الذي وصفه بأنه «قام بعمل رائع».

ويأتي تصريح ترمب في وقت بدأت فيه «إنفيديا» البحث عن رئيس تنفيذي دائم، بعدما كلف مجلسُ إدارتها المديرةَ المالية، كوليت كريس، توليَ المنصب مؤقتاً، مع دراسة مرشحين من داخل الشركة وخارجها.

وكان كوك قد غادر منصب الرئيس التنفيذي لـ«أبل» في سبتمبر (أيلول) الماضي، وانتقل إلى منصب الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة الشركة، فيما تولى جون تيرنوس قيادة «أبل».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي شركات الذكاء الاصطناعي أميركا
الاقتصاد

هارفي جونز... رجل «إنفيديا» المخضرم وأول رئيس لمجلس إدارتها

شخص يمر أمام شعار شركة «إنفيديا» خارج مقر الشركة في تايبيه (إ.ب.أ)
شخص يمر أمام شعار شركة «إنفيديا» خارج مقر الشركة في تايبيه (إ.ب.أ)
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هارفي جونز... رجل «إنفيديا» المخضرم وأول رئيس لمجلس إدارتها

شخص يمر أمام شعار شركة «إنفيديا» خارج مقر الشركة في تايبيه (إ.ب.أ)
شخص يمر أمام شعار شركة «إنفيديا» خارج مقر الشركة في تايبيه (إ.ب.أ)

يتولى هارفي جونز رئاسة مجلس إدارة شركة «إنفيديا»، في سابقة هي الأولى منذ تأسيس الشركة، مع إعلان تعيينه في المنصب بالتزامن مع استقالة جينسن هوانغ من منصبه رئيساً تنفيذياً، وفق ما أعلنته الشركة الخميس.

ويأتي اختيار جونز؛ أحدِ أقدم أعضاء مجلس الإدارة، مستنداً إلى علاقة تمتد لأكثر من 3 عقود مع الشركة، فضلاً عن خبرة واسعة في قيادة شركات التكنولوجيا وتأسيسها والاستثمار فيها.

ويُعدّ جونز من الشخصيات المخضرمة في «وادي السيليكون»؛ إذ انضم إلى مجلس إدارة «إنفيديا» عام 1993، قبل طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام. ووفق «وول ستريت جورنال»، فقد كان واحداً من 3 أعضاء فقط في المجلس أمضوا فيه 25 عاماً أو أكثر حتى ربيع العام الماضي؛ مما يجعله من أكبر المطلعين على تطور الشركة ومراحل تحولها.

وخلال عضويته الممتدة، شارك جونز في أعمال لجان رئيسية داخل المجلس، من بينها «لجنة التدقيق» و«لجنة الترشيحات والحوكمة المؤسسية». ويأتي تعيينه في وقت أصبحت فيه «إنفيديا» من أهم الشركات في صناعة التكنولوجيا عالمياً، مع تنامي الطلب على رقائقها المستخدمة في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

من تأسيس الشركات إلى قيادة «سينوبسيس»

بدأ جونز مسيرته في عالم التكنولوجيا عبر تأسيس الشركات؛ إذ شارك عام 1981 في تأسيس «ديزي سيستمز (Daisy Systems)»، المختصة في الحلول الهندسية بمساعدة الكومبيوتر، وتولى منصبَي الرئيس والمدير التنفيذي فيها حتى عام 1987.

وفي العام نفسه، انتقل إلى شركة «سينوبسيس (Synopsys)»، حيث تولى منصب الرئيس والمدير التنفيذي، وقاد الشركة المختصة في أتمتة التصميم الإلكتروني نحو 7 سنوات. وخلال مدة إدارته، أُدرجت الشركة في سوق الأسهم عام 1992، قبل انتقاله إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي.

وتكتسب هذه الخبرة أهمية إضافية في ضوء العلاقة الحالية بين «إنفيديا» و«سينوبسيس». ففي أواخر العام الماضي، أعلنت «إنفيديا» استثمار ملياري دولار في أسهم «سينوبسيس»، ضمن شراكة أوسع بين الشركتين؛ مما يربط مسيرة جونز المهنية السابقة بأحد التطورات الحديثة في استراتيجية «إنفيديا» الاستثمارية والتكنولوجية.

شراكات واستثمارات في قطاع التكنولوجيا

وفي عام 1997، شارك جونز في تأسيس شركة «تينسيليكا (Tensilica)»، المختصة في الملكية الفكرية للتكنولوجيا، وترأس مجلس إدارتها حتى استحواذ شركة «كادينس ديزاين سيستمز (Cadence Design Systems)» عليها عام 2013.

وإلى جانب خبرته التنفيذية، اتجه جونز إلى الاستثمار؛ إذ يشغل منذ عام 2004 منصب الشريك الإداري في شركة «سكوير ويف فنتشرز (Square Wave Ventures)»، المختصة في الاستثمار الخاص. ويعكس هذا المسار تنوع خبراته بين تأسيس الشركات، وإدارتها، والإشراف على مجالس إداراتها، فضلاً عن الاستثمار في قطاع التكنولوجيا.

خلفية أكاديمية تجمع الرياضيات والإدارة

يحمل جونز شهادة البكالوريوس في الرياضيات وعلوم الحاسوب من جامعة جورجتاون، كما حصل على درجة الماجستير في الإدارة من «معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا».

ويجمع مساره المهني بين التخصص العلمي والخبرة الإدارية والاستثمارية، إلى جانب معرفته الممتدة بأعمال «إنفيديا» منذ ما قبل إدراجها في سوق الأسهم. ويمنحه ذلك موقعاً مهماً في مرحلة جديدة من مسيرة الشركة، مع توليه رئاسة مجلس إدارتها لأول مرة في تاريخها.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي شركات وول ستريت الذكاء الاصطناعي أميركا
الاقتصاد

أسهم «إنفيديا» تهوي 13 % عند الافتتاح عقب استقالة رئيسها التنفيذي

رئيس «إنفيديا» التنفيذي جينسن هوانغ خلال احتفال للشركة في تايبيه بتايوان يوم 27 مايو 2026 (إ.ب.أ)
رئيس «إنفيديا» التنفيذي جينسن هوانغ خلال احتفال للشركة في تايبيه بتايوان يوم 27 مايو 2026 (إ.ب.أ)
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أسهم «إنفيديا» تهوي 13 % عند الافتتاح عقب استقالة رئيسها التنفيذي

رئيس «إنفيديا» التنفيذي جينسن هوانغ خلال احتفال للشركة في تايبيه بتايوان يوم 27 مايو 2026 (إ.ب.أ)
رئيس «إنفيديا» التنفيذي جينسن هوانغ خلال احتفال للشركة في تايبيه بتايوان يوم 27 مايو 2026 (إ.ب.أ)

هوت أسهم شركة «إنفيديا» بنسبة 13 في المائة عند افتتاح التداولات، الخميس، عقب استقالة رئيسها التنفيذي جينسن هوانغ.

وكانت أسهم الشركة قد تراجعت بنسبة 8.6 في المائة خلال تداولات ما بعد الإغلاق، بعد تقارير أفادت بأن مجلس إدارة «إنفيديا» عقد اجتماعاً في وقت متأخر من مساء الأربعاء لمناقشة الوضع المحيط برئيسها التنفيذي، جينسن هوانغ، على خلفية علاقة عاطفية جمعته بامرأة صينية أثارت مخاوف تتعلق بالأمن القومي في الولايات المتحدة.

وارتفعت أسهم «إنفيديا» 2.9 في المائة الأربعاء، بعدما كانت قد تعرضت لضغوط عقب إعلان الشركة فتح تحقيق بشأن هوانغ، الذي أقر بوجود علاقة مع سيدة أعمال، أفادت تقارير بأنها نقلت معلومات استخباراتية ورقائق متطورة إلى الصين.

وفي تعاملات ما قبل افتتاح الأسواق الأميركية، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة، في حين لم تشهد العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي تغيراً يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي التعاملات الأوروبية المبكرة، ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي 0.7 في المائة، وصعد مؤشر «داكس» الألماني واحداً في المائة إلى 26939.92 نقطة، كما ارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني 0.3 في المائة إلى 10868.98 نقطة.

وفي آسيا، تراجع مؤشر «نيكي 225» الياباني 0.7 في المائة إلى 60819.36 نقطة.

وفي كوريا الجنوبية، تخلى مؤشر «كوسبي» عن مكاسبه المبكرة ليتراجع 0.6 في المائة إلى 5342.73 نقطة، فيما خسر مؤشر «تايكس» التايواني 2.6 في المائة. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» الأسترالي بنحو 0.1 في المائة إلى 9146.80 نقطة.

وفي هونغ كونغ، تراجع مؤشر «هانغ سينغ» 1.3 في المائة إلى 24008.55 نقطة، بينما انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» 0.7 في المائة إلى 3655.83 نقطة.

وبعيداً عن التطورات المتعلقة بشركة «إنفيديا»، فإن المستثمرين يشعرون بالقلق إزاء احتمال تباطؤ قطاع الذكاء الاصطناعي عموماً، في ظل تساؤلات قائمة منذ مدة طويلة بشأن مدى قدرته على تحقيق أرباح تبرر الاستثمارات الضخمة في هذه التكنولوجيا.

وأشار محللون أيضاً إلى أن بعض المستثمرين قد يواصلون المخاطرة بشراء أسهم «إنفيديا» عند مستويات تبدو منخفضة، رغم حالة عدم اليقين بشأن تداعيات المشكلات التي يواجهها هوانغ على الشركة.

وقالت إيبيك أوزكارديسكايا، كبيرة المحللين لدى مجموعة «سويسكوت» للتداول: «لا توجد طريقة موثوقة لتحديد خسائر الإيرادات المحتملة بدقة نتيجة رحيله».

وأضافت: «يشتري العملاء قدرات (إنفيديا) في الحوسبة، ومنظومتها من البرمجيات والشبكات، وهذه المزايا لن تختفي برحيل رئيسها التنفيذي».

وفي أسواق الطاقة، ارتفع سعر «خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي 0.8 في المائة إلى 87.26 دولار للبرميل، كما صعد «خام برنت»؛ المعيار العالمي، 0.8 في المائة إلى 93.53 دولار للبرميل.

وتذبذب سعر «خام برنت» ضمن نطاق يتراوح بين 72 و120 دولاراً للبرميل منذ دفعت الحرب مع إيران الأسعار إلى مستويات أعلى بكثير مما كانت عليه.

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