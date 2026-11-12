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الاقتصاد

شركات صينية تسابق الوقت لحجز قدرات «إنفيديا» بالخارج

مخاوف من تشديد واشنطن قيود الوصول إلى الرقائق المتقدمة

شرائح ذكية تحمل علامة «إنفيديا» (رويترز)
شرائح ذكية تحمل علامة «إنفيديا» (رويترز)
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شركات صينية تسابق الوقت لحجز قدرات «إنفيديا» بالخارج

شرائح ذكية تحمل علامة «إنفيديا» (رويترز)
شرائح ذكية تحمل علامة «إنفيديا» (رويترز)

تسارع شركات الذكاء الاصطناعي الصينية إلى تأمين قدرات حوسبة تعمل برقائق «إنفيديا» في مراكز بيانات خارج الصين، خشية أن تدفع الأزمة المحيطة بالرئيس التنفيذي للشركة الأميركية، جنسن هوانغ، واشنطن إلى تشديد القيود على وصول الشركات الصينية عن بُعد إلى المعالجات المتقدمة.

ونقلت «رويترز» عن 3 مصادر مطلعة أن شركات صينية بدأت بحث حجز طاقات حوسبية إضافية في الخارج، تحسباً لإغلاق ثغرة تنظيمية تتيح لها استخدام رقائق أميركية متطورة دون استيرادها مباشرة إلى الصين.

وتفرض الولايات المتحدة قيوداً على تصدير أكثر رقائق «إنفيديا» تقدماً إلى الصين، في إطار مساعيها للحفاظ على تفوقها التكنولوجي، لكنها لا تمنع حالياً جميع أشكال الوصول إلى هذه المعالجات عبر خدمات الحوسبة السحابية المُقدَّمة من مراكز بيانات خارج الأراضي الصينية.

وأفادت المصادر بأنَّ شركة صينية كبرى للحوسبة السحابية ناقشت داخلياً إمكانية تأمين طاقات إضافية من رقائق «إنفيديا» في الخارج، بينما تواصلت شركات أخرى مع مشغلي مراكز بيانات للاستفسار عن حجز قدرات مستقبلية. وأضاف مصدران أن مختبرات أصغر للذكاء الاصطناعي تدرس خطوات مماثلة، بما فيها التواصل مع مزودي خدمات الحوسبة في جنوب شرقي آسيا.

ورفضت المصادر الكشف عن هوياتها أو أسماء الشركات المعنية، نظراً إلى حساسية المسألة.

وتُستخدم معالجات «إنفيديا» المتقدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة وتشغيلها، بما يشمل روبوتات المحادثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي. ومن شأن تقييد الوصول السحابي الخارجي أن يزيد صعوبة حصول المطوِّرين الصينيِّين على القدرات اللازمة لتطوير هذه النماذج، حتى عندما لا تتطلب عملياتهم نقل الرقائق فعلياً إلى الصين.

مشروع قانون يهدد منفذاً مهماً

تخشى الشركات الصينية أن تمنح الأزمة المتعلقة بهوانغ زخماً سياسياً لمشروع قانون أميركي يُعرَف باسم «قانون أمن الوصول عن بُعد»، الذي يهدف إلى توسيع صلاحيات وزارة التجارة لتنظيم الوصول السحابي إلى التكنولوجيا الخاضعة لقيود التصدير.

وكان مجلس النواب الأميركي قد أقرَّ المشروع في يناير (كانون الثاني) بأغلبية 369 صوتاً مقابل 22، بينما ينتظر استكمال الإجراءات التشريعية في مجلس الشيوخ.

وإذا أصبح المشروع قانوناً، فقد يمنح السلطات الأميركية أدوات إضافية للحدِّ من استفادة الشركات الصينية من المعالجات المُتقدِّمة الموجودة في مراكز بيانات خارج الصين.

وتأتي هذه المخاوف بعدما أقرَّ هوانغ، الأحد، بإقامة علاقة خارج إطار الزواج.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن المرأة المعنية هي أليس هوانغ، المسؤولة السابقة في شركة «ميغاسبيد» للحوسبة السحابية ومقرها سنغافورة، وأن السلطات الأميركية تشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية.

وقال مصدران إن أليس هوانغ كانت لديها علاقات تجارية واستثمارية مع شركات تكنولوجيا صينية كبرى، بينها «تينسنت» و«علي بابا».

وأظهرت سجلات شركات في سنغافورة، اطلعت عليها «رويترز»، أن «أبيكس إنتربرايز سوليوشنز»، التابعة لـ«علي بابا»، قدَّمت تمويلاً لشركة «سبيدماتريكس» الماليزية المرتبطة بـ«ميغاسبيد».

وتواجه «ميغاسبيد» تدقيقاً بشأن شبهات مساعدتها عملاء صينيِّين في الوصول إلى رقائق مُتقدِّمة خاضعة للقيود الأميركية، لكنها نفت تحويل الرقائق بصورة غير قانونية إلى الصين.

ولم ترد الشركات المعنية ووزارة التجارة الأميركية فوراً على طلبات التعليق.

السوق الموازية تشهد موجة تخزين

امتدت المخاوف إلى السوق الموازية للرقائق داخل الصين، حيث بدأ تجار ووسطاء تخزين معالجات «إنفيديا» المقيدة، توقعاً لتشديد الرقابة الأميركية على تهريب الرقائق والخوادم المتقدمة. وأفاد مصدران بأن المشترين يخشون أن تؤدي القضية إلى حملة أوسع تستهدف مسارات وصول التكنولوجيا الأميركية الحساسة إلى الصين.

وتبرز هذه المخاوف في ظلِّ استمرار ظهور حالات شراء رقائق مُتقدِّمة رغم القيود.

فقد أظهرت سجلات مشتريات أن جامعة صينية ذات صلات وثيقة بجيش التحرير الشعبي اشترت رقائق «إتش 200» الشهر الماضي، رغم إدراجها على قائمة أميركية لقيود التصدير. وفي مارس (آذار)، وجَّه الادعاء الأميركي اتهامات إلى أحد مؤسِّسي شركة «سوبر مايكرو كمبيوتر»، ييه شيان «والي» لياو، وشخصين آخرين بالتآمر لتحويل خوادم تحتوي على رقائق «إنفيديا» إلى الصين عبر شركة في جنوب شرقي آسيا.

وقال الادعاء إن الشركة اشترت خوادم بقيمة نحو 2.5 مليار دولار خلال عامَي 2024 و2025، وإن جزءاً كبيراً منها حُوِّل إلى الصين. ولم تصدر إدانات بحقِّ المتهمين.

وتكشف التطورات عن اتساع نطاق المنافسة التكنولوجية بين واشنطن وبكين، من الرقابة على شحنات الرقائق إلى تنظيم الوصول إلى قدراتها عبر الحدود.

وبالنسبة إلى الشركات الصينية، بات تأمين الحوسبة المتقدمة تحدياً استراتيجياً لا يقل أهمية عن تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي نفسها، بينما ستحدِّد الخطوات التشريعية الأميركية المقبلة مدى استمرار منفذ الخدمات السحابية الخارجية.

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هوانغ يستقيل من رئاسة «إنفيديا»... وكريس تتولى القيادة مؤقتاً

الاقتصاد المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا، جنسن هوانغ (رويترز)

هوانغ يستقيل من رئاسة «إنفيديا»... وكريس تتولى القيادة مؤقتاً

استقال جنسن هوانغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، الخميس، في تطور مفاجئ ينهي قيادته للشركة التي أسسها عام 1993، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

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ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية مع استمرار قوة سوق العمل

لافتة كُتب عليها «مطلوب موظفون الآن» معروضة في مدينة سومرفيل بولاية ماساتشوستس (رويترز)
لافتة كُتب عليها «مطلوب موظفون الآن» معروضة في مدينة سومرفيل بولاية ماساتشوستس (رويترز)
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ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية مع استمرار قوة سوق العمل

لافتة كُتب عليها «مطلوب موظفون الآن» معروضة في مدينة سومرفيل بولاية ماساتشوستس (رويترز)
لافتة كُتب عليها «مطلوب موظفون الآن» معروضة في مدينة سومرفيل بولاية ماساتشوستس (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، لكنه ظل عند مستوى يتماشى مع استمرار تحسن سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 9 آلاف طلب إلى 200 ألف طلب، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، خلال الأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

كان اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا تسجيل 195 ألف طلب، خلال الأسبوع الماضي.

وظلت الطلبات عند مستوى 200 ألف طلب أو دونه، منذ منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، ولا تزال قريبة من مستوى 189 ألف طلب الذي سجلته في منتصف يوليو (تموز)، وهو الأدنى منذ عام 1969، مما يعزز احتمالات أن تكون سوق العمل في طريقها إلى مزيد من التشدد.

وأفادت الحكومة، الأسبوع الماضي، بارتفاع كبير في الوظائف غير الزراعية، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى جانب تراجع معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مقارنة مع 4.2 في المائة خلال سبتمبر.

ومع نمو الأجور بوتيرة معتدلة، لا يعتقد بعض الاقتصاديين أن سوق العمل تشهد عودة إلى التشدد.

في المقابل، يرى آخرون أن تقلص حجم القوى العاملة، نتيجة التقاعد وتشديد إدارة الرئيس دونالد ترمب إجراءات الهجرة، كان العامل الرئيسي وراء الانخفاض التاريخي في طلبات إعانة البطالة.

وقالت فيرونيكا كلارك، الخبيرة الاقتصادية في «سيتي غروب»: «قد يعني تقلص حجم القوى العاملة عموماً وجود عدد أقل من العاملين الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تأمين البطالة».

وأضافت: «بالطبع، سيظل ذلك متسقاً مع انخفاض معدل البطالة، في حين تشير الطلبات المستمرة إلى أن معدل البطالة قد يتراجع أكثر ليقترب من 4 في المائة في البيانات، بحلول أوائل عام 2027».

وأظهر التقرير أيضاً أن عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقّي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من حصولهم عليها، وهو مؤشر بديل على وتيرة التوظيف، انخفض بمقدار 20 ألف شخص إلى 1.697 مليون شخص، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، خلال الأسبوع المنتهي في 31 أكتوبر.

لكن الطلبات المستمرة، المعروفة بهذا الاسم، لا تشمل بعض العاطلين عن العمل، بمن فيهم حديثو التخرج من الجامعات وغيرهم ممن لديهم خبرة عمل محدودة أو لا يملكون أي سجل وظيفي.

وقد يكون بعض الأشخاص استنفدوا أيضاً فترة استحقاقهم للإعانات، التي تقتصر على 26 أسبوعاً في معظم الولايات، مما يبقي عدد الطلبات المستمرة عند مستويات منخفضة نسبياً.

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سوق العمل الاقتصاد الأميركي أميركا
الاقتصاد

هوانغ يستقيل من رئاسة «إنفيديا»... وكريس تتولى القيادة مؤقتاً

المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا، جنسن هوانغ (رويترز)
المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا، جنسن هوانغ (رويترز)
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هوانغ يستقيل من رئاسة «إنفيديا»... وكريس تتولى القيادة مؤقتاً

المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا، جنسن هوانغ (رويترز)
المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا، جنسن هوانغ (رويترز)

استقال جنسن هوانغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، الخميس، في تطور مفاجئ ينهي قيادته للشركة التي أسسها عام 1993، وذلك عقب تقارير عن علاقتين خارج إطار الزواج، إحداهما مع امرأة يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، وفق ما كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية.

وأعلن مجلس إدارة الشركة قبول استقالة هوانغ، مشيداً بإسهاماته في بناء «إنفيديا» وتحويلها إلى واحدة من أكثر شركات التكنولوجيا تأثيراً في العالم.

وقال المجلس في بيان إن مساهمات هوانغ في الشركة والقطاع «عميقة»، موجهاً الشكر له على ما قدمه خلال مسيرته.

وستتولى كوليت كريس، المديرة المالية الحالية للشركة، منصب الرئيسة التنفيذية المؤقتة، فيما لم يعلن المجلس تفاصيل بشأن اختيار رئيس تنفيذي دائم أو الجدول الزمني لذلك.

وجاءت الاستقالة بعد أيام من تصاعد الضغوط على هوانغ، إثر تقارير عن علاقتين خارج إطار الزواج، إحداهما مع أليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية السابقة في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية، التي ورد اسمها في تحقيقات تتعلق بشبهات ارتباط بالاستخبارات الصينية. كما تحدثت تقارير عن علاقة أخرى مع كيمبرلي باول، المسؤولة التنفيذية في «إنفيديا» التي تشرف على أعمال الشركة في قطاع الرعاية الصحية.

وتراجعت أسهم «إنفيديا» بنحو 9 في المائة في التعاملات المبكرة الخميس، وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات رحيل مؤسس الشركة على قيادتها ومسارها الاستراتيجي.

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شركات اقتصاد الذكاء الاصطناعي أميركا
الاقتصاد

«ألفابت» تحصد 3.8 مليار دولار في أول طرح سندات بعملتي سنغافورة وهونغ كونغ

مجسّمات صغيرة أمام شعار مجموعة «ألفابت» في رسم توضيحي (رويترز)
مجسّمات صغيرة أمام شعار مجموعة «ألفابت» في رسم توضيحي (رويترز)
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«ألفابت» تحصد 3.8 مليار دولار في أول طرح سندات بعملتي سنغافورة وهونغ كونغ

مجسّمات صغيرة أمام شعار مجموعة «ألفابت» في رسم توضيحي (رويترز)
مجسّمات صغيرة أمام شعار مجموعة «ألفابت» في رسم توضيحي (رويترز)

جمعت شركة «ألفابت»، المالكة لـ«غوغل»، نحو 3.8 مليار دولار من خلال أول إصدار لها من السندات المقوَّمة بالدولار السنغافوري ودولار هونغ كونغ، متجاوزة بذلك هدفها الأولي، في ظل الطلب القوي من المستثمرين، وفقاً لشروط الإصدار التي اطلعت عليها «رويترز»، الخميس.

وجاء الإصدار، الذي يتألف من سبع شرائح، بعدما تلقّت الشركة طلبات اكتتاب تجاوز مجموعها 7 مليارات دولار للعملتين. وتطرح «ألفابت» سندات بقيمة 16 مليار دولار هونغ كونغي (نحو ملياريْ دولار أميركي)، وسندات بقيمة 2.28 مليار دولار سنغافوري (نحو 1.8 مليار دولار أميركي).

وكانت الشركة تستهدف جمع 3 مليارات دولار من الإصدارين مجتمعين، وفقاً لما أوردته «رويترز» الأربعاء، كما كانت تدرس طرح سندات بقيمة لا تقل عن 8 مليارات دولار هونغ كونغي للشريحة المقوَّمة بهذه العملة، و1.5 مليار دولار سنغافوري للشريحة الأخرى.

وسمح الطلب القوي لشركة «ألفابت»، التي تُسرّع استثماراتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بزيادة حجم الإصدار الإجمالي، رغم التقلبات الأخيرة في أسهم شركات التكنولوجيا، التي دفعت المستثمرين إلى توخي مزيد من الانتقائية في قراراتهم الاستثمارية.

ووفقاً لشروط الإصدار، تعتزم الشركة استخدام حصيلة السندات لأغراض عامة تتعلق بأنشطتها، قد تشمل سداد ديون قائمة.

إصدارات جديدة

سعّرت «ألفابت» سندات بقيمة 7.5 مليار دولار هونغ كونغي لأجَل عامين بعائد إعادة طرح يبلغ 4.35 في المائة، وسندات بقيمة 7 مليارات دولار هونغ كونغي لأجل خمس سنوات بعائد 4.70 في المائة، إضافة إلى سندات بقيمة 1.5 مليار دولار هونغ كونغي لأجل عشر سنوات بعائد 5.20 في المائة.

وبالنسبة للسندات المقوَّمة بالدولار السنغافوري، سعّرت الشركة سندات بقيمة 370 مليون دولار سنغافوري لأجل عامين بعائد 2.50 في المائة، وسندات بقيمة 900 مليون دولار سنغافوري لأجل خمس سنوات بعائد 3 في المائة، وسندات بقيمة 330 مليون دولار سنغافوري لأجل عشر سنوات بعائد 3.40 في المائة، إلى جانب سندات بقيمة 680 مليون دولار سنغافوري لأجل 30 عاماً بعائد 3.80 في المائة.

وجاءت عوائد إعادة الطرح أقل من المستويات الاسترشادية الأولية، التي بلغت 4.60 و5 و5.50 في المائة لشرائح الدولار الهونغ كونغي، و2.75 و3.25 و3.65 و4 في المائة لشرائح الدولار السنغافوري.

وكان إصدار السندات المقوَّمة بدولار هونغ كونغ قد تلقَّى طلبات اكتتاب تجاوزت 32.5 مليار دولار هونغ كونغي، في حين تجاوزت الطلبات على الإصدار المقوَّم بالدولار السنغافوري 4 مليارات دولار سنغافوري، وفقاً لبيانات الصفقة التي اطلعت عليها «رويترز».

وتولت بنوك «إتش إس بي سي» و«جيه بي مورغان» مهام المنسقين العالميين المشتركين للإصدار.

وفيما يتعلق بسندات هونغ كونغ، تولت بنوك «بنك أوف تشاينا» (هونغ كونغ) و«آي سي بي سي» و«ستاندرد تشارترد» ترتيب عملية البيع، بينما تولت بنوك «دي بي إس» و«أو سي بي سي» و«يونايتد أوفرسيز بنك» ترتيب إصدار السندات المقوَّمة بالدولار السنغافوري.

ومن المقرر تسوية السندات في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ومن المتوقع أن تحصل على تصنيف ائتماني «إيه إيه 2» من وكالة «موديز»، و«إيه إيه بلس» من وكالة «ستاندرد آند بورز»، بما يسهم في توسيع وتنويع نطاق اقتراض «ألفابت» في الأسواق العالمية.

ويأتي الإصداران الجديدان استكمالاً لتحركات الشركة الأخيرة في أسواق الدين، إذ جمعت، الأسبوع الماضي، 6 مليارات يورو (6.7 مليار دولار) من خلال إصدار سندات مقوَّمة باليورو، كما أصدرت سندات بقيمة 25 مليار دولار أميركي في أغسطس (آب)، إلى جانب سندات بقيمة 5.5 مليار دولار أسترالي (3.8 مليار دولار أميركي) خلال الشهر نفسه.

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