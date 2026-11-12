سيناريو رحيل هوانغ يضغط على «إنفيديا» ويهدد استثمارات الذكاء الاصطناعي

يخشى المستثمرون أن يؤدي احتمال رحيل الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ إلى تراجع استعداد الشركة لتمويل طفرة الذكاء الاصطناعي، في تطور يضيف ضغوطاً جديدة على أحد أكثر رهانات الأسواق العالمية ازدحاماً.

وكان مجلس إدارة الشركة، التي تُعد أكبر مصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي في العالم، قد عقد اجتماعاً مساء الأربعاء للبت في مستقبل هوانغ، في ظل تقارير عن تورطه في علاقتين خارج إطار الزواج.

وجاء رد فعل المتعاملين في الأسواق سريعاً، إذ تعرضت أسهم «إنفيديا» وشركات تستفيد من منتجاتها، بينها شركتا مراكز البيانات «كور ويف» و«نافر» لضغوط بيعية، في حين ارتفعت أسهم منافستَيها في صناعة الرقائق «برودكوم» و«إيه إم دي»، وفق «رويترز».

وفي الصين، قفزت أسهم أبرز الشركات المحلية المصنعة لوحدات معالجة الرسومات، الخميس، مع تنامي الاضطرابات المحيطة بـ«إنفيديا»، ما عزز التوقعات بإمكانية استحواذ موردي الرقائق المحليين على حصة أكبر من السوق. وارتفعت أسهم شركات «مور ثريدز» و«ميتا إكس» و«كامبريكون» بنحو 10 في المائة لكل منها.

مؤسس «إنفيديا» ورئيسها التنفيذي جنسن هوانغ يتحدث إلى وسائل الإعلام في واشنطن 3 ديسمبر 2025 (رويترز)

غير أن المخاوف في الأسواق تتجاوز مستقبل الشركة، إذ يخشى المستثمرون أن يؤدي تولي قيادة جديدة إلى تراجع «إنفيديا» عن استراتيجيتها القائمة على تمويل مراكز البيانات، بما قد يفقد طفرة الذكاء الاصطناعي نفسها زخمها.

وقالت جون بي ليو، كبيرة مديري المحافظ الاستثمارية في شركة «تن كاب» لإدارة الصناديق في سيدني، إن هوانغ يمثل واجهة «إنفيديا»، التي تقف في صدارة التوسع العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضافت أن حالة كبيرة من عدم اليقين تحيط بمستقبل الشركة، وكذلك بالشركات العاملة في قطاع الذكاء الاصطناعي التي تشاركها «إنفيديا» في الاستثمارات وتقدم لها الدعم، مشيرة إلى أن المخاوف تتمثل في احتمال توقف الزخم الحالي للقطاع.

وأدت هذه المخاوف، إلى جانب تراجع سهم «إنفيديا» بنسبة 8 في المائة في التداولات اللاحقة للإغلاق، إلى هبوط العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنحو 1 في المائة خلال التداولات الآسيوية.

وتُعد «إنفيديا» السهم الأبرز في ثورة الذكاء الاصطناعي، بفضل تفوق تقنياتها في صناعة الرقائق على المنافسين، ومبيعاتها الضخمة التي دفعت سهمها إلى الارتفاع بنحو 900 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية، منذ إطلاق شركة «أوبن إيه آي» تطبيق «تشات جي بي تي»، الذي دشّن حقبة الذكاء الاصطناعي.

لكن دور «إنفيديا» لم يقتصر على كونها مورداً للرقائق، بل أصبحت أيضاً أحد أبرز ممولي القطاع، إذ تستبق الطلب المتزايد على الرقائق الأكثر تطوراً، وتضخ مليارات الدولارات في تمويل عملائها عبر استثمارات في الأسهم والتزامات تمويلية أخرى.

وكان مجلس إدارة الشركة قد فتح تحقيقاً مع هوانغ عقب تقارير تحدثت عن علاقة خارج إطار الزواج مع سيدة أعمال زُعم أنها جاسوسة صينية. وظهرت تقارير لاحقة عن علاقة أخرى قبل اجتماع المجلس الأربعاء.

وقال شاي بولور، كبير استراتيجيي الأسواق في «فوتوروم إكويتيز»، إنه لا يتوقع اختفاء إيرادات الشركة خلال الاثني عشر إلى الثمانية عشر شهراً المقبلة في حال رحيل هوانغ، لكنه أعرب عن قلق أكبر بشأن العقد المقبل، نظراً إلى أن هوانغ لا يشغل منصب الرئيس التنفيذي فحسب، بل يتمتع أيضاً بقدرة متواصلة على استشراف اتجاهات تطور الحوسبة قبل أن يدرك العملاء أنفسهم احتياجاتهم المستقبلية.

وأضاف أن استبدال هذه الرؤية الاستراتيجية يمثل تحدياً هائلاً.

تراجع «إنفيديا» يضغط على بعض الشركات المرتبطة بها

من شأن رحيل هوانغ أو تقليص دوره أن يترك فراغاً في قمة الشركة، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 4 تريليونات دولار، والتي شارك في تأسيسها وقادها لأكثر من ثلاثة عقود لتصبح أكبر مورد للرقائق في العالم ومحوراً رئيسياً في التنافس التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين.

ولم يعلن هوانغ قط عن خليفة محتمل له، لكن محللين يرون أن هناك مرشحَين داخليين اثنين لتولي المنصب، هما المهندس إيان باك والمديرة المالية كوليت كريس، غير أن أياً منهما لا يتمتع بالحضور الإعلامي والشهرة الواسعة اللذين يحظى بهما هوانغ، واللذين عززا مكانته إلى جانب قادة العالم.

وفي آسيا، تراجعت أسهم شركات صناعة الرقائق، التي حققت مكاسب كبيرة بالتوازي مع صعود «إنفيديا» وطفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، لكنها واجهت أخيراً ضغوطاً بسبب المخاوف المتعلقة بتكاليف التمويل وآفاق الطلب.

شعار شركة «إنفيديا» في رسم توضيحي (رويترز)

وأدرجت «إنفيديا» في أحدث تقرير لأرباحها التزامات مالية بنحو 164.5 مليار دولار، من بينها التزام يصل إلى 105 مليارات دولار يتعلق بمركز بيانات لشركة «أوبن إيه آي» في ولاية أوهايو الأميركية، إلى جانب ضمانات تتعلق بعقود الإيجار والقدرات التشغيلية تتجاوز 50 مليار دولار.

وتراجعت أسهم شركة «كور ويف»، المشغلة لمراكز البيانات والمدعومة من «إنفيديا»، بأكثر من 6 في المائة في التداولات اللاحقة للإغلاق، بعدما سجلت ارتفاعاً خلال جلسة الأربعاء عقب إعلان نتائج أعمال إيجابية. كما انخفضت أسهم شركة الإنترنت الكورية الجنوبية «نافر»، التي استثمرت «إنفيديا» فيها مليار دولار لتمويل توسعة أحد مراكز البيانات، بنحو 6 في المائة.

ومع ذلك، يرى مستثمرون أن جودة منتجات «إنفيديا» لن تتأثر على الأرجح، وأن التغيير في قيادة الشركة لن يؤدي سريعاً إلى تراجع الطلب على منتجاتها.

وقالت آنا وو، مؤسسة شركة «فلودلاينز ريسيرش»، إن الأصول الأساسية لـ«إنفيديا» تتمثل في وحدات معالجة الرسومات المتطورة التي لا يوجد لها بديل حقيقي في السوق حتى الآن، مضيفة أن الرهان على الذكاء الاصطناعي يستند إلى الطلب على هذه المنتجات، وليس إلى شخص بعينه.

لكن مع إعلان الشركة نتائج أعمالها الأسبوع المقبل، من المتوقع أن ينصب اهتمام المستثمرين على القيادة والاستراتيجية، وما إذا كانت توقعات المبيعات التي وُضعت في عهد هوانغ ستظل قائمة في حال تولى خليفة محتمل قيادة الشركة.