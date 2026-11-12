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الاقتصاد

سيناريو رحيل هوانغ يضغط على «إنفيديا» ويهدد استثمارات الذكاء الاصطناعي

وسط خسائر للشركاء ومكاسب للمنافسين في أميركا والصين

متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
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سيناريو رحيل هوانغ يضغط على «إنفيديا» ويهدد استثمارات الذكاء الاصطناعي

متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

يخشى المستثمرون أن يؤدي احتمال رحيل الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ إلى تراجع استعداد الشركة لتمويل طفرة الذكاء الاصطناعي، في تطور يضيف ضغوطاً جديدة على أحد أكثر رهانات الأسواق العالمية ازدحاماً.

وكان مجلس إدارة الشركة، التي تُعد أكبر مصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي في العالم، قد عقد اجتماعاً مساء الأربعاء للبت في مستقبل هوانغ، في ظل تقارير عن تورطه في علاقتين خارج إطار الزواج.

وجاء رد فعل المتعاملين في الأسواق سريعاً، إذ تعرضت أسهم «إنفيديا» وشركات تستفيد من منتجاتها، بينها شركتا مراكز البيانات «كور ويف» و«نافر» لضغوط بيعية، في حين ارتفعت أسهم منافستَيها في صناعة الرقائق «برودكوم» و«إيه إم دي»، وفق «رويترز».

وفي الصين، قفزت أسهم أبرز الشركات المحلية المصنعة لوحدات معالجة الرسومات، الخميس، مع تنامي الاضطرابات المحيطة بـ«إنفيديا»، ما عزز التوقعات بإمكانية استحواذ موردي الرقائق المحليين على حصة أكبر من السوق. وارتفعت أسهم شركات «مور ثريدز» و«ميتا إكس» و«كامبريكون» بنحو 10 في المائة لكل منها.

مؤسس «إنفيديا» ورئيسها التنفيذي جنسن هوانغ يتحدث إلى وسائل الإعلام في واشنطن 3 ديسمبر 2025 (رويترز)

غير أن المخاوف في الأسواق تتجاوز مستقبل الشركة، إذ يخشى المستثمرون أن يؤدي تولي قيادة جديدة إلى تراجع «إنفيديا» عن استراتيجيتها القائمة على تمويل مراكز البيانات، بما قد يفقد طفرة الذكاء الاصطناعي نفسها زخمها.

وقالت جون بي ليو، كبيرة مديري المحافظ الاستثمارية في شركة «تن كاب» لإدارة الصناديق في سيدني، إن هوانغ يمثل واجهة «إنفيديا»، التي تقف في صدارة التوسع العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضافت أن حالة كبيرة من عدم اليقين تحيط بمستقبل الشركة، وكذلك بالشركات العاملة في قطاع الذكاء الاصطناعي التي تشاركها «إنفيديا» في الاستثمارات وتقدم لها الدعم، مشيرة إلى أن المخاوف تتمثل في احتمال توقف الزخم الحالي للقطاع.

وأدت هذه المخاوف، إلى جانب تراجع سهم «إنفيديا» بنسبة 8 في المائة في التداولات اللاحقة للإغلاق، إلى هبوط العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنحو 1 في المائة خلال التداولات الآسيوية.

وتُعد «إنفيديا» السهم الأبرز في ثورة الذكاء الاصطناعي، بفضل تفوق تقنياتها في صناعة الرقائق على المنافسين، ومبيعاتها الضخمة التي دفعت سهمها إلى الارتفاع بنحو 900 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية، منذ إطلاق شركة «أوبن إيه آي» تطبيق «تشات جي بي تي»، الذي دشّن حقبة الذكاء الاصطناعي.

لكن دور «إنفيديا» لم يقتصر على كونها مورداً للرقائق، بل أصبحت أيضاً أحد أبرز ممولي القطاع، إذ تستبق الطلب المتزايد على الرقائق الأكثر تطوراً، وتضخ مليارات الدولارات في تمويل عملائها عبر استثمارات في الأسهم والتزامات تمويلية أخرى.

وكان مجلس إدارة الشركة قد فتح تحقيقاً مع هوانغ عقب تقارير تحدثت عن علاقة خارج إطار الزواج مع سيدة أعمال زُعم أنها جاسوسة صينية. وظهرت تقارير لاحقة عن علاقة أخرى قبل اجتماع المجلس الأربعاء.

وقال شاي بولور، كبير استراتيجيي الأسواق في «فوتوروم إكويتيز»، إنه لا يتوقع اختفاء إيرادات الشركة خلال الاثني عشر إلى الثمانية عشر شهراً المقبلة في حال رحيل هوانغ، لكنه أعرب عن قلق أكبر بشأن العقد المقبل، نظراً إلى أن هوانغ لا يشغل منصب الرئيس التنفيذي فحسب، بل يتمتع أيضاً بقدرة متواصلة على استشراف اتجاهات تطور الحوسبة قبل أن يدرك العملاء أنفسهم احتياجاتهم المستقبلية.

وأضاف أن استبدال هذه الرؤية الاستراتيجية يمثل تحدياً هائلاً.

تراجع «إنفيديا» يضغط على بعض الشركات المرتبطة بها

من شأن رحيل هوانغ أو تقليص دوره أن يترك فراغاً في قمة الشركة، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 4 تريليونات دولار، والتي شارك في تأسيسها وقادها لأكثر من ثلاثة عقود لتصبح أكبر مورد للرقائق في العالم ومحوراً رئيسياً في التنافس التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين.

ولم يعلن هوانغ قط عن خليفة محتمل له، لكن محللين يرون أن هناك مرشحَين داخليين اثنين لتولي المنصب، هما المهندس إيان باك والمديرة المالية كوليت كريس، غير أن أياً منهما لا يتمتع بالحضور الإعلامي والشهرة الواسعة اللذين يحظى بهما هوانغ، واللذين عززا مكانته إلى جانب قادة العالم.

وفي آسيا، تراجعت أسهم شركات صناعة الرقائق، التي حققت مكاسب كبيرة بالتوازي مع صعود «إنفيديا» وطفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، لكنها واجهت أخيراً ضغوطاً بسبب المخاوف المتعلقة بتكاليف التمويل وآفاق الطلب.

شعار شركة «إنفيديا» في رسم توضيحي (رويترز)

وأدرجت «إنفيديا» في أحدث تقرير لأرباحها التزامات مالية بنحو 164.5 مليار دولار، من بينها التزام يصل إلى 105 مليارات دولار يتعلق بمركز بيانات لشركة «أوبن إيه آي» في ولاية أوهايو الأميركية، إلى جانب ضمانات تتعلق بعقود الإيجار والقدرات التشغيلية تتجاوز 50 مليار دولار.

وتراجعت أسهم شركة «كور ويف»، المشغلة لمراكز البيانات والمدعومة من «إنفيديا»، بأكثر من 6 في المائة في التداولات اللاحقة للإغلاق، بعدما سجلت ارتفاعاً خلال جلسة الأربعاء عقب إعلان نتائج أعمال إيجابية. كما انخفضت أسهم شركة الإنترنت الكورية الجنوبية «نافر»، التي استثمرت «إنفيديا» فيها مليار دولار لتمويل توسعة أحد مراكز البيانات، بنحو 6 في المائة.

ومع ذلك، يرى مستثمرون أن جودة منتجات «إنفيديا» لن تتأثر على الأرجح، وأن التغيير في قيادة الشركة لن يؤدي سريعاً إلى تراجع الطلب على منتجاتها.

وقالت آنا وو، مؤسسة شركة «فلودلاينز ريسيرش»، إن الأصول الأساسية لـ«إنفيديا» تتمثل في وحدات معالجة الرسومات المتطورة التي لا يوجد لها بديل حقيقي في السوق حتى الآن، مضيفة أن الرهان على الذكاء الاصطناعي يستند إلى الطلب على هذه المنتجات، وليس إلى شخص بعينه.

لكن مع إعلان الشركة نتائج أعمالها الأسبوع المقبل، من المتوقع أن ينصب اهتمام المستثمرين على القيادة والاستراتيجية، وما إذا كانت توقعات المبيعات التي وُضعت في عهد هوانغ ستظل قائمة في حال تولى خليفة محتمل قيادة الشركة.

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عوائد السندات الأوروبية تتراجع مع ترقب مسار التضخم والفائدة الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
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عوائد السندات الأوروبية تتراجع مع ترقب مسار التضخم والفائدة الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تراجعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو بشكل طفيف، الخميس، مع التقاط المستثمرين أنفاسهم بعد تصاعد المخاوف بشأن التضخم وتوقعات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا في وقت سابق من الأسبوع.

وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يُعد معياراً لأسواق الدين في منطقة اليورو، بمقدار 1.6 نقطة أساس خلال تعاملات اليوم، إلى 3.3077 في المائة. ومع ذلك، ظل العائد متجهاً لتسجيل ارتفاع أسبوعي بنحو 5 نقاط أساس، بعدما تراجع أربعة أسابيع متتالية، وفق «رويترز».

وكانت بيانات التضخم الأميركية، التي جاءت أعلى من المتوقع يوم الثلاثاء، قد دفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى الارتفاع، وعززت رهانات المتعاملين على احتمال لجوء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى رفع أسعار الفائدة. وانتقلت تداعيات ارتفاع العوائد وزيادة توقعات الفائدة من الولايات المتحدة إلى الأسواق الأوروبية في اليوم نفسه، قبل أن تستقر في الجلسة التالية.

غير أن التداولات في أسواق السندات العالمية اتسمت أيضاً بقدر أكبر من الهدوء يوم الأربعاء، بسبب إغلاق أسواق السندات الأميركية بمناسبة عطلة يوم المحاربين القدامى.

وقال إريك ليم، استراتيجي أسعار الفائدة لدى «كومرتس بنك»، إن نشاط التداولات مرشح للارتفاع مجدداً يوم الخميس مع عودة المستثمرين الأميركيين إلى مكاتبهم، مشيراً إلى أن تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا تزال محل متابعة.

وأضاف أنه سيكون من اللافت رصد انعكاس أي تصريحات جديدة تميل إلى التشدد على توقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي.

وكان مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أشاروا في وقت سابق من الأسبوع إلى إمكانية تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة، محذرين من مخاطر التضخم. كما طرح عضو المجلس كريستوفر والر احتمال رفع الفائدة بمقدار أكبر يبلغ 50 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر (كانون الأول)، رغم أن أسواق المال لا تزال ترجح احتمالاً ضعيفاً لمثل هذه الخطوة.

وفي منطقة اليورو، تتوقع الأسواق أيضاً أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في ديسمبر، إذ تشير تسعيرات الأسواق إلى احتمال يبلغ نحو 80 في المائة لزيادة قدرها 25 نقطة أساس. كما باتت الأسواق تسعّر بالكامل زيادتين في أسعار الفائدة من جانب البنك بحلول منتصف عام 2027.

وفي سوق السندات الألمانية، تراجع عائد السندات لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 1.4 نقطة أساس إلى 3.1091 في المائة. ومع ذلك، ظل متجهاً لتسجيل ارتفاع أسبوعي يقارب 13 نقطة أساس، بعد تراجعه على مدى الأسابيع الأربعة السابقة.

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الاقتصاد

فرنسا تميل إلى دعم مرشح إسبانيا لرئاسة «المركزي الأوروبي»

لاغارد لدى وصولها إلى قصر الإليزيه لحضور مأدبة عشاء أقامها الرئيس الفرنسي تكريماً للمشاركين في الدورة التاسعة لمنتدى باريس للسلام في باريس في 10 نوفمبر (أ.ف.ب)
لاغارد لدى وصولها إلى قصر الإليزيه لحضور مأدبة عشاء أقامها الرئيس الفرنسي تكريماً للمشاركين في الدورة التاسعة لمنتدى باريس للسلام في باريس في 10 نوفمبر (أ.ف.ب)
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فرنسا تميل إلى دعم مرشح إسبانيا لرئاسة «المركزي الأوروبي»

لاغارد لدى وصولها إلى قصر الإليزيه لحضور مأدبة عشاء أقامها الرئيس الفرنسي تكريماً للمشاركين في الدورة التاسعة لمنتدى باريس للسلام في باريس في 10 نوفمبر (أ.ف.ب)
لاغارد لدى وصولها إلى قصر الإليزيه لحضور مأدبة عشاء أقامها الرئيس الفرنسي تكريماً للمشاركين في الدورة التاسعة لمنتدى باريس للسلام في باريس في 10 نوفمبر (أ.ف.ب)

تتجه فرنسا إلى دعم ترشيح الإسباني بابلو هيرنانديز دي كوس لرئاسة البنك المركزي الأوروبي خلفاً لكريستين لاغارد، في تحول قد يمهد لتفاهم أوسع مع ألمانيا بشأن توزيع المناصب القيادية في المؤسسة النقدية الأوروبية، وفقاً لما أوردته صحيفة «فاينانشال تايمز».

ونقلت الصحيفة عن أربعة أشخاص مطلعين على المناقشات أن باريس أبدت استعداداً لمساندة هيرنانديز دي كوس، المدير العام لبنك التسويات الدولية ومحافظ البنك المركزي الإسباني السابق، بما قد يساعد على بناء توافق بين قادة الاتحاد الأوروبي بشأن اختيار الرئيس المقبل للبنك، إلى جانب منصبين آخرين شاغرين في مجلسه التنفيذي خلال العام المقبل.

ويأتي التحرك الفرنسي في وقت يسعى فيه قادة الاتحاد الأوروبي إلى حسم التعيينات الثلاثة في حزمة واحدة، وربما خلال الشهر الحالي، قبل دخول أوروبا مرحلة انتخابية وسياسية حساسة في العام المقبل. ومن المقرر أن تشهد اجتماعات غير رسمية للقادة في دبلن، الجمعة، نقاشات بشأن التوازنات داخل مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي.

بابلو هيرنانديز دي كوس أحد المرشحين لخلافة لاغارد في جاكسون هول في أغسطس (رويترز)

مقايضة محتملة بين باريس وبرلين

في المقابل، قد تحصل ألمانيا على منصب كبير الاقتصاديين في البنك، الذي سيصبح شاغراً في مايو (أيار) المقبل مع انتهاء ولاية فيليب لين. ويُعد هذا المنصب الثاني من حيث الأهمية داخل المؤسسة بعد الرئاسة، وكان يُنظر إليه في البداية على أنه أولوية فرنسية.

ويأتي هذا الاحتمال في إطار مساعٍ لتحقيق توازن في توزيع المناصب القيادية، إذ لا يبدو أن ألمانيا وعدداً من دول شمال أوروبا مستعدون لقبول تولي إسباني رئاسة البنك إلى جانب كبير اقتصاديين فرنسي، وفقاً للمصادر التي تحدثت إلى الصحيفة.

ومن بين الأسماء المطروحة لشغل المنصب، الألماني ماركوس برونرماير، أستاذ الاقتصاد في جامعة برينستون وأحد أبرز المتخصصين في الاقتصاد المالي، وتوبياس أدريان، المدير السابق لإدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي.

وفي المقابل، أبدت فرنسا استعداداً للتخلي عن مسعاها للحصول على منصب كبير الاقتصاديين، مقابل شغل منصب العضو التنفيذي المسؤول عن عمليات الأسواق، الذي تشغله حالياً الألمانية إيزابيل شنابل، قبل انتقالها إلى صندوق النقد الدولي في يناير (كانون الثاني).

وتبرز لورانس بون، كبيرة الاقتصاديين السابقة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمسؤولة حالياً عن الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في «سانتاندير» بفرنسا، بوصفها المرشحة الأوفر حظاً لتمثيل باريس في هذا المنصب. كما يرد اسم أغنيس بيناسي كيري، نائبة محافظ بنك فرنسا، ضمن الخيارات الفرنسية، وإن كانت تُعد أكثر ملاءمة لمنصب كبير الاقتصاديين.

رئيس بنك التسويات الدولية بابلو هيرنانديز دي كوس أحد المرشحين لخلافة لاغارد (أ.ف.ب)

المنافسة لم تُحسم بعد

ورغم التقدم المحتمل نحو تفاهم فرنسي ألماني، فإن الاتفاق على المناصب الثلاثة لم يُحسم بعد، بحسب المصادر التي نقلت عنها الصحيفة، التي أشارت إلى أن مسار المفاوضات لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على المحادثات بين باريس وبرلين.

ولا يزال الهولندي كلاس نوت، الرئيس السابق للبنك المركزي الهولندي، منافساً على رئاسة البنك المركزي الأوروبي، كما لا تستبعد المصادر ظهور مرشح ثالث في اللحظات الأخيرة.

وقال مسؤول فرنسي للصحيفة إن كلاً من هيرنانديز دي كوس ونوت يمثل مرشحاً جيداً، مضيفاً أن فرنسا تتوقع الحصول على منصب مناسب داخل المجلس التنفيذي.

وتكتسب المفاوضات أهمية إضافية مع رغبة القادة الأوروبيين في إنجاز التعيينات قبل سلسلة من الانتخابات المهمة العام المقبل، وفي مقدمتها الانتخابات الفرنسية، وسط تقدم قوى اليمين المتطرف، وفي ظل الضغوط التي تواجهها الحكومة الفرنسية بسبب اضطرابات الأسواق المالية وصعوبة التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة.

مبنى البنك المركزي الأوروبي وسط ضباب (رويترز)

توازنات سياسية ونقدية

وتخضع تعيينات البنك المركزي الأوروبي عادة لمفاوضات سياسية مكثفة بين دول منطقة اليورو، التي تسعى إلى تحقيق توازن بين اتجاهات السياسة النقدية المتشددة والمرنة، وكذلك بين دول الشمال والجنوب.

ويتكون المجلس التنفيذي للبنك من الرئيس وخمسة أعضاء، ويُعينهم قادة دول منطقة اليورو بعد التشاور مع البرلمان الأوروبي والبنك نفسه. ويتطلب اعتماد المرشح تأييد 16 دولة على الأقل، تمثل مجتمعة 65 في المائة من سكان المنطقة.

وكانت لاغارد قد أعلنت الشهر الماضي أنها ستغادر منصبها في فبراير (شباط) المقبل، مما سرّع التحركات الأوروبية لترتيب خلافة مبكرة وتوزيع المناصب الشاغرة في القيادة التنفيذية.

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الاقتصاد

الأسهم الأوروبية تسجل مستوى قياسياً بدعم من الأرباح وتراجع أسعار الطاقة

رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (رويترز)
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الأسهم الأوروبية تسجل مستوى قياسياً بدعم من الأرباح وتراجع أسعار الطاقة

رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (رويترز)

سجلت الأسهم الأوروبية مستوى قياسياً جديداً، الخميس، مواصلةً مكاسبها بدعم من موسم قوي لإعلانات نتائج الشركات خلال الربع الثالث، والانخفاض الأخير في أسعار الطاقة.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة بحلول الساعة 08:04 بتوقيت غرينتش، متجاوزاً مستواه القياسي السابق المسجَّل في أغسطس (آب)، وفق «رويترز».

ويجري تداول خام برنت عند نحو 93 دولاراً للبرميل، متراجعاً بشكل ملحوظ عن مستوياته المرتفعة الأخيرة. كما انخفضت أسعار الغاز الأوروبية مع زيادة تدفقات الإمدادات من منطقة الخليج، وتراجع مخاوف المتعاملين من تجدد التصعيد في الصراع.

وتلقَّت الأسهم الأوروبية دعماً إضافياً من قوة نتائج الشركات في الربع الثالث. ووفقاً لـ«دويتشه بنك»، تسارع نمو أرباح الشركات المدرجة على مؤشر «ستوكس 600» من 22 في المائة إلى 28 في المائة، مسجلاً أقوى وتيرة في أربع سنوات.

وارتفع المؤشر الأوروبي الأوسع نطاقاً بأكثر من 12 في المائة منذ بداية العام، فيما لا تزال أسهم قطاع الطاقة صاحبة الوزن الأكبر في مكاسبه، بعدما صعدت بنسبة 36 في المائة، مدفوعةً بمكاسب حققتها في وقت سابق من العام.

وفي الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 11 في المائة منذ بداية العام.

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