أسعار النحاس ترتفع مدعومة بزخم الذكاء الاصطناعي ونقص الإمدادات الصينية

ارتفعت أسعار النحاس، الأربعاء، بعد تراجعها في الجلسة السابقة، مدعومة بتحسن معنويات المستثمرين تجاه شركات الذكاء الاصطناعي، واستمرار نقص المعروض في الصين، أكبر مستهلك للمعادن في العالم.

وصعد سعر النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.9 في المائة إلى 13805 دولارات للطن عند الساعة 17:15 بتوقيت غرينتش، بعدما تراجع بنسبة 1.6 في المائة الثلاثاء، مسجلاً الأسبوع الماضي أكبر انخفاض أسبوعي له منذ مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وجاء جزء كبير من الخسائر الأخيرة نتيجة مخاوف من أن يؤدي اكتساح الديمقراطيين لانتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة إلى تشديد القيود التنظيمية على الذكاء الاصطناعي، بما قد يحد من الطلب على النحاس في هذا القطاع سريع النمو.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في بنك «ساكسو» في كوبنهاغن: «تشهد أسواق الأسهم تعافياً، وهو ما يدعم أسعار المعادن. ولم ينهَر قطاع التكنولوجيا بعد، ولا يبدو أنه يتجه نحو ذلك».

وارتفعت الأسهم، الأربعاء، مع تركيز المستثمرين على موجة متجددة من التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي، عقب النتائج القوية التي أعلنتها شركة «كور ويف» المتخصصة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وأضاف هانسن أن تعافي سوق الأسهم يتيح للمتعاملين إعادة التركيز بدرجة أكبر على العوامل الأساسية للسوق، التي لا تزال تدعم الأسعار بقوة؛ خصوصاً في الصين.

وشهدت علاوات أسعار النحاس المادي الفوري في الصين ارتفاعاً كبيراً، في ظل تراجع إنتاج المصاهر المحلية ومحدودية وصول الشحنات البحرية من المعدن.

واستقرت علاوة النحاس في ميناء يانغشان، التي تعكس الطلب على النحاس المستورد في الصين، عند مستوى قياسي بلغ 230 دولاراً للطن لليوم الثالث على التوالي.

وفي المعادن الأخرى، ارتفع الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.9 في المائة إلى 3068 دولاراً للطن، بعد أن سجل أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع الثلاثاء، متأثراً بزيادة الصادرات الصينية وتنامي الآمال بالتوصل إلى نهاية للصراع في الشرق الأوسط، وهي منطقة رئيسية لإنتاج المعدن.

وسجلت شركة «ألبا» البحرينية، أكبر مصهر للألمنيوم في الشرق الأوسط يعمل في موقع واحد، زيادة بنسبة 38 في المائة في إنتاجها خلال الربع الثالث مقارنة بالربع السابق، رغم تراجع المبيعات.

وفي المقابل، أدى انخفاض مخزونات الألمنيوم في المستودعات المسجلة لدى بورصة لندن للمعادن إلى ارتفاع علاوة الأسعار الفورية قصيرة الأجل فوق العقود القياسية لأجل ثلاثة أشهر إلى 129 دولاراً للطن، وهو أعلى مستوى لها منذ 30 عاماً.

وأسهم ارتفاع مؤشر الدولار في الحد من مكاسب المعادن، إذ يجعل السلع المقومة بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة إلى المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى، وسط تسعير الأسواق لاحتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية في ديسمبر (كانون الأول).

ومن بين المعادن الأخرى، ارتفع الزنك بنسبة 1.1 في المائة إلى 3753 دولاراً للطن، والرصاص بنسبة 0.2 في المائة إلى 1882 دولاراً، والنيكل بنسبة 1.2 في المائة إلى 16220 دولاراً، والقصدير بنسبة 0.8 في المائة إلى 46670 دولاراً.