الدولار يبلغ أعلى مستوى في 19 شهراً مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأميركية

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في 19 شهراً أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات الخميس، مدعوماً بتزايد توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، وربما مطلع العام المقبل، بعد بيانات التضخم الأميركية الأقوى من المتوقع وتصريحات لمسؤولين في البنك المركزي أبدوا فيها قلقاً من استمرار الضغوط التضخمية.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.15 في المائة إلى 103.02 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2025. وجاء هذا الارتفاع مع زيادة المتعاملين رهاناتهم على مزيد من التشديد النقدي، بعدما أظهرت بيانات أكتوبر (تشرين الأول) تسارع التضخم بوتيرة تجاوزت التوقعات، فيما لم يستبعد مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي زيادة أكبر للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وامتدت توقعات التشديد إلى العام المقبل، إذ باتت بعض شركات الوساطة الكبرى، من بينها «غولدمان ساكس»، تتوقع زيادة أخرى للفائدة في أوائل العام المقبل، إضافة إلى الزيادة المرجحة في ديسمبر.

وتترقب الأسواق تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، المقرر أن يشارك في جلسة نقاشية في وقت لاحق الخميس، بحثاً عن إشارات بشأن توجهات السياسة النقدية.

وقال غافين فريند، كبير استراتيجيي الأسواق في «بنك أستراليا الوطني»، إن تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أصبحت أكثر ميلاً إلى التشديد عقب صدور بيانات التضخم الأخيرة، ما يجعل أي توجيهات من ويليامز موضع اهتمام المتعاملين.

وفي سوق العملات، اقترب الين الياباني من مستوى 160 يناً للدولار، وهو مستوى يثير مخاوف من تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة. وارتفع الدولار 0.04 في المائة إلى 159.83 ين، بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى له في أكثر من شهرين، مدعوماً باتساع فارق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان.

وجاء ضعف الين عقب تصريحات لعضو مجلس إدارة بنك اليابان، تويتشيرو أسادا، حذر فيها من أن رفع أسعار الفائدة قبل الأوان قد يضر بالنمو الاقتصادي ويؤدي إلى تراجع التضخم الأساسي. وكان أسادا، المعروف بميله إلى السياسة النقدية التيسيرية، قد عارض قرار رفع تكاليف الاقتراض إلى 1.25 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وفي المقابل، حذر مسؤول العملة الياباني البارز، أتسوشي ميمورا، من أن الوقت لم يحن بعد لنسيان تدخل السلطات في سوق الصرف خلال الصيف، ما دفع الدولار إلى التراجع أمام الين لفترة وجيزة، قبل أن يستعيد مكاسبه.

وقال شو سوزوكي، محلل الأسواق في «ماتسوي سيكيوريتيز»، إن تجاوز الدولار مستوى 160 يناً سيزيد حذر الأسواق، مضيفاً أن استمرار صعوده فوق هذا المستوى يتطلب مزيداً من الدعم من قوة الدولار أو تراجع توقعات رفع الفائدة اليابانية.

ورغم هذه التصريحات، لا تزال توقعات رفع الفائدة اليابانية قائمة؛ إذ يرى كثير من المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة في أقرب وقت الشهر المقبل. وعزز هذه التوقعات ارتفاع تضخم أسعار الجملة في اليابان إلى 7.1 في المائة على أساس سنوي خلال أكتوبر، مقارنة بـ6.8 في المائة في سبتمبر.

وفي العملات الرئيسية الأخرى، ارتفع اليورو 0.06 في المائة إلى 1.1096 دولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني 0.1 في المائة إلى 1.3266 دولار. واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6847 دولار، فيما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.05 في المائة إلى 0.5559 دولار.

وفي سوق العملات المشفرة، تراجعت بتكوين 0.63 في المائة إلى 73848.24 دولار، وانخفضت إيثر 0.49 في المائة إلى 2058.18 دولار.