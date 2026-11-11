الذكاء الاصطناعي يخوض اختباراً تجارياً في «عيد العزاب» الصيني

تحول مهرجان «عيد العزاب» للتسوق في الصين هذا العام إلى اختبار واسع لقدرة الذكاء الاصطناعي على تحفيز الاستهلاك، مع انتشار روبوتات المحادثة التي تساعد المتسوقين على اختيار المنتجات ومقارنتها وإتمام شرائها، إلى جانب الإقبال المتزايد على الألعاب والروبوتات الذكية وخدمات الذكاء الاصطناعي المدفوعة.

وفي وقت تواجه فيه شركات التجارة الإلكترونية الصينية منافسة محتدمة وحذراً مستمراً من المستهلكين، تراهن منصات مثل «علي بابا» و«جيه دي دوت كوم» و«بي دي دي هولدينغز» على التقنيات الجديدة لتعزيز المبيعات وتحويل تجربة التسوق من البحث التقليدي عن المنتجات إلى عملية أكثر تفاعلاً وتخصيصاً.

من البحث عن المنتجات إلى إتمام الشراء

تتيح منصتا «تاوباو» و«تي مول»، التابعتان لمجموعة «علي بابا»، أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للبحث عن المنتجات وتجربة الملابس افتراضياً والعثور على الخصومات المناسبة.

ولم تعد مهمة المساعد الذكي مقتصرة على اقتراح سلعة؛ إذ أصبح بإمكانه مقارنة المواصفات وتطبيق قسائم التخفيض وترتيب عمليات التوصيل، بل وإتمام المعاملة دون حاجة المستخدم إلى التنقل بين تطبيقات متعددة.

ويقول ليو شينغليانغ، المحلل التكنولوجي المستقل في بكين، إن المستهلك يستطيع مثلاً أن يطلب من روبوت محادثة العثور على غسالة تناسب شرفة ضيقة، وتعمل بهدوء خلال الليل، ولا تتجاوز ميزانية محددة.

ويعكس ذلك تحولاً في طريقة اكتشاف المنتجات، خصوصاً في الصين، حيث تسمح هيمنة التطبيقات الشاملة بدمج خدمات البحث والدفع والتوصيل في بيئة رقمية واحدة.

المساعدون الأذكياء يجذبون الملايين

أعلنت «جيه دي دوت كوم» أن مساعد التسوق الذكي التابع لها، «دونغ دونغ»، استقطب نحو 80 مليون مستخدم طلبوا المشورة خلال مهرجان هذا العام، بما يزيد على ثلاثة أمثال عدد المستخدمين في العام الماضي.

وفي منصة «دوين» للفيديوهات القصيرة والتجارة الاجتماعية، ساهمت الروابط التي توفرها روبوتات المحادثة في نحو 5 في المائة من المشتريات خلال أكتوبر (تشرين الأول)، وفق بيانات شركة «دبليو بي آي سي ماركتينغ آند تكنولوجيز».

وتجاوزت هذه النسبة 20 في المائة في بعض فئات المنتجات التي تتطلب بحثاً ومقارنة قبل الشراء، مثل المكملات الغذائية.

وقال جاكوب كوك، الرئيس التنفيذي للشركة البحثية، إن التسوق عبر المساعدين الأذكياء لا يزال قناة جديدة لاكتشاف المنتجات، لكنه توقع أن يستحوذ تدريجياً على حصة متزايدة من المشتريات المباشرة، على غرار التسوق عبر البث المباشر ومنصات التواصل الاجتماعي.

طفرة في مبيعات الأجهزة والخدمات الذكية

لم يقتصر تأثير الذكاء الاصطناعي على تسهيل التسوق، بل امتد إلى المنتجات المعروضة نفسها.

فقد أعلنت «علي بابا» أن مبيعات الألعاب المدعومة بالذكاء الاصطناعي تجاوزت 100 مليون يوان، أي نحو 15 مليون دولار، خلال عام واحد من إطلاقها فئة تجارية جديدة على منصاتها.

ومن بين هذه المنتجات كاميرا تعليمية للأطفال من «دكتور لوك»، تتيح تصوير ورقة نبات أو حشرة والتعرف عليها، ثم تقديم شرح مبسط لخصائصها.

كما ارتفعت مبيعات روبوتات الرفقة الذكية بنحو خمسة أضعاف خلال النصف الثاني من أكتوبر، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات «علي بابا»، دون الإفصاح عن أعداد الوحدات المبيعة.

وفي مؤشر آخر على تنامي الطلب، أعلنت «تي مول» ارتفاع مبيعات وحدات الاستخدام المدفوعة لنماذج الذكاء الاصطناعي، المعروفة باسم «التوكنز»، بأكثر من 700 في المائة خلال الفترة من 15 أكتوبر إلى 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بالفترة من 15 سبتمبر (أيلول) إلى 5 أكتوبر.

وتمكن مؤثر التسوق الشهير أوستن لي من بيع 100 ألف اشتراك شهري في خدمة «كوين وورك» التابعة لـ«علي بابا» خلال 30 دقيقة، بعدما عرض منتجات ذكاء اصطناعي للمرة الأولى في بثه المباشر.

نمو المبيعات لا يزال محدوداً

رغم هذا الزخم التكنولوجي، لم يتضح بعد مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على إحداث انتعاش واسع في الإنفاق الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات منصة «سينتون» ارتفاع مبيعات مهرجان «عيد العزاب» بنسبة 2.4 في المائة خلال الفترة من 7 إلى 31 أكتوبر، على أن تصدر الأرقام النهائية للمهرجان الخميس.

وتأتي هذه الزيادة مقارنة بنمو مبيعات التجزئة الصينية بنسبة 1.1 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وكان «عيد العزاب» قد بدأ مناسبة تسوق ليوم واحد، قبل أن يتحول إلى مهرجان يمتد قرابة شهر، مع اختلاف مواعيد انطلاق العروض بين المنصات.

وحذر بن كافندر، المدير الإداري لمجموعة «تشاينا ماركت ريسيرش» في شنغهاي، من أن الاعتماد المتزايد على المساعدين الأذكياء قد يفيد علامات تجارية على حساب أخرى، بحسب آليات توصية المنصات وأسعار المنتجات.

وأوضح أن بعض الشركات قد تفقد فرص الظهور أمام المستهلكين إذا أصبحت قرارات الشراء تعتمد على توصيات المساعد الذكي بدلاً من نتائج البحث التقليدية.

وبينما تتوسع التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في التجارة الصينية، يبقى الاختبار الأهم هو ما إذا كانت هذه التقنيات ستنجح في زيادة إجمالي الإنفاق، أم ستكتفي بإعادة توزيع المبيعات بين المنصات والعلامات التجارية.