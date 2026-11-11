«نيكي» يتجاوز 61 ألف نقطة لليوم الثالث من الصعود

واصلت الأسهم اليابانية ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي، الأربعاء، مدفوعة بتجدد التفاؤل بشأن قطاع الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، بعد بيانات اقتصادية ونتائج أعمال عززت الثقة في آفاق الطلب على التكنولوجيا.

وفي المقابل، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية متأثرة بموجة بيع عالمية أعقبت صدور بيانات تضخم أميركية تجاوزت التوقعات.

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 1.31 في المائة عند 61248.59 نقطة، متجاوزاً مستوى 61 ألف نقطة، بينما صعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.92 في المائة إلى 3929.39 نقطة.

وجاءت المكاسب رغم تراجع الأسهم الأميركية في الجلسة السابقة، بعدما عزز التضخم المرتفع احتمالات رفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، الأربعاء، ارتفاع معنويات الشركات الصناعية اليابانية إلى أقوى مستوياتها منذ أكثر من 5 سنوات خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، بدعم من طفرة الطلب على أشباه الموصلات.

وساعدت هذه النتائج على تحسين ثقة المستثمرين في الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعد موجة بيع حادة شهدتها الأسواق العالمية الأسبوع الماضي.

وتلقت المعنويات دعماً إضافياً من إعلان شركة الحوسبة السحابية الأميركية «كور ويف» توقعها تحقيق الربحية على أساس معدل خلال النصف الأول من عام 2028.

كما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الإيرادات الفصلية لشركة «أوبن إيه آي»، المطورة لتطبيق «تشات جي بي تي»، ارتفعت بنحو 50 في المائة إلى 10 مليارات دولار، رغم استمرار تسجيل خسائر تشغيلية كبيرة. وتشير هذه التطورات إلى استمرار نمو الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي، وإن بقيت التساؤلات قائمة بشأن حجم الاستثمارات المطلوبة وقدرة الشركات على تحويل الإيرادات المتزايدة إلى أرباح مستدامة.

وكانت أسهم التكنولوجيا العالمية قد تعرضت لضغوط الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من احتمال إبطاء الكونغرس الأميركي الاستثمارات في القطاع، عقب الفوز الكبير للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي.

ترقب نتائج «إنفيديا»

تتجه أنظار المستثمرين الآن إلى نتائج أعمال شركة «إنفيديا» الأميركية للربع الثالث، المنتظر إعلانها الأسبوع المقبل، بوصفها مؤشراً رئيسياً على قوة الإنفاق العالمي على الرقائق والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وقال واتارو أكياما، استراتيجي الأسهم لدى «نومورا سيكيوريتيز»، إن نتائج قوية بما يكفي لتبديد المخاوف بشأن أرباح شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات قد تنعكس إيجاباً على الشركات اليابانية الكبرى المرتبطة بالقطاع. وأضاف أن نتائج «إنفيديا» قد تشكل أحد المحفزات الرئيسية لاستمرار تعافي أسعار هذه الأسهم.

وفي طوكيو، أغلق سهم مجموعة «سوفت بنك»، أحد أبرز المستثمرين اليابانيين في الذكاء الاصطناعي، منخفضاً بنسبة 0.44 في المائة، بعدما كان قد تراجع بأكثر من 10 في المائة خلال الجلسة. وجاء الأداء المتقلب عقب إعلان المجموعة، بعد إغلاق الثلاثاء، تحولها إلى خسارة صافية فصلية بلغت 1.1 تريليون ين، تعادل نحو 6.93 مليار دولار.

وارتفعت أسهم 140 شركة مدرجة على مؤشر «نيكي»، مقابل تراجع 85 شركة، في مؤشر على اتساع نطاق المكاسب. وتصدر سهم «كوكوساي إلكتريك» الارتفاعات بنسبة 10.17 في المائة، تلاه سهم «سومكو» بنسبة 9.31 في المائة، ثم «فوروكاوا إلكتريك» بنسبة 8.01 في المائة.

في المقابل، هبط سهم «سابورو هولدينغز» بنسبة 7.16 في المائة، وتراجع سهم «توكيو» بنسبة 6.61 في المائة، مسجلاً أدنى إغلاق منذ يوليو (تموز) 2022، بينما انخفض سهم «شارب» بنسبة 6.33 في المائة.

السندات تتأثر بالتضخم الأميركي

وفي سوق الدين، ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساس إلى 2.750 في المائة، مواصلاً الصعود للجلسة الثالثة على التوالي. وجاء ذلك بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، إثر صدور بيانات أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر (تشرين الأول) أعلى من المتوقع، إلى جانب تصريحات متشددة لمحافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر، ما عزز توقعات رفع الفائدة الأميركية في ديسمبر. وقال تاكايوكي مياجيما، كبير الاقتصاديين لدى «سوني فاينانشال غروب»، إن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية قصيرة وطويلة الأجل قد يمتد تأثيره إلى سوق السندات اليابانية.

وصعد عائد السندات اليابانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات سياسة بنك اليابان، بست نقاط أساس إلى 1.835 في المائة، بينما استقر عائد الخمس سنوات. وفي المقابل، انخفض عائد السندات لأجل 40 عاماً بمقدار نصف نقطة أساس إلى 4.055 في المائة، واستقرت عوائد السندات لأجل 20 و30 عاماً. وتزامنت هذه التحركات مع استمرار توقعات الأسواق بأن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة من 1.25 إلى 1.5 في المائة خلال ديسمبر، بعدما كشف ملخص اجتماعه الأخير عن نقاشات بشأن تسريع وتيرة التشديد النقدي.

وتترقب سوق السندات مزاداً جديداً للأوراق المالية لأجل 5 سنوات، الخميس، بعد ضعف الطلب على مزاد السندات لأجل 30 عاماً الثلاثاء. وبينما تستمد الأسهم اليابانية قوتها من انتعاش آفاق الذكاء الاصطناعي، تظل الأسواق أمام اختبار مزدوج يتمثل في نتائج «إنفيديا» المرتقبة ومسار الفائدة الأميركية واليابانية، بما قد يحدد قدرة «نيكي» على الحفاظ على مكاسبه الأخيرة.