مسودة مسحوبة تكشف عن طرح ضخم لـ«أنثروبيك» بقيمة 70 مليار دولار

كشفت تفاصيل مسودة طرح عام أولي لشركة «أنثروبيك» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، جرى تداولها لفترة وجيزة مع عدد من البنوك قبل سحبها مساء الاثنين، عن خطط لاكتتاب قد تصل قيمته إلى نحو 70 مليار دولار، في واحدة من أكبر عمليات الإدراج المحتملة في قطاع التكنولوجيا.

وأظهرت المسودة، التي اطلعت عليها «رويترز»، أن الشركة تستهدف طرح نحو 866.7 مليون سهم من الفئة «أ»، ضمن نطاق سعري يتراوح بين 70 و80 دولاراً للسهم، بما يرفع حصيلة الطرح إلى 69.3 مليار دولار عند الحد الأعلى للنطاق السعري.

وبحسب التفاصيل الأولية، كانت «أنثروبيك» تعتزم بيع نحو 843.3 مليون سهم، إلى جانب 23.3 مليون سهم إضافي من المساهمين الحاليين، في طرح يجمع بين الأسهم الجديدة والأسهم المعروضة من مستثمرين قائمين.

غير أن ممثلاً للشركة أرسل لاحقاً رسالة إلكترونية إلى البنوك أوضح فيها أن تفاصيل التسعير الواردة في المسودة غير دقيقة، مشيراً إلى أن الشركة ستقدم نسخة محدثة من الإفصاح لاحقاً. ولم تحدد الرسالة الأجزاء غير الصحيحة، كما امتنعت الشركة عن التعليق.

استثمارات بـ26 مليار دولار

وفي جانب آخر، كشفت المسودة الأولية عن ترتيبات لاستثمارات خاصة بقيمة 26 مليار دولار من مجموعة من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، بالتزامن مع الطرح العام الأولي، بما يعكس تشابك المصالح المالية بين الشركات التي تقود طفرة الذكاء الاصطناعي.

وشملت قائمة المستثمرين «غوغل» التابعة لمجموعة «ألفابت»، و«إنفيديا»، و«أدفانسد مايكرو ديفايسز» (إيه إم دي)، و«برودكوم»، و«ميكرون تكنولوجي»، و«مايكروسوفت»، و«تي إس إم سي». وأشارت المسودة إلى أن هذه الشركات وافقت على المشاركة في اكتتاب خاص بأسهم عادية من الفئة «ن» بسعر الطرح العام، على أن تُستكمل الصفقة مباشرة بعد الإدراج.

وكان من المتوقع أن تبدأ «أنثروبيك» رسمياً الجولة الترويجية للطرح الثلاثاء، على أن يُحدد السعر النهائي للاكتتاب خلال الأسبوع التالي، وفق التفاصيل التي أوردتها «رويترز».

ويأتي الطرح المحتمل في وقت تواجه فيه شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات تحديات في أسواق التمويل، دفعت بعضها إلى تأجيل أو سحب خطط الإدراج، وسط ارتفاع أسعار الفائدة وموجة بيع حادة طالت أسهم وسندات شركات تشغيل مراكز البيانات، من بينها «كور ويف»، إلى جانب تصاعد التساؤلات بشأن استدامة الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي.

تقييمات مرتفعة ونمو متباطئ

وسبق أن ناقش مستثمرون تقييماً محتملاً لـ«أنثروبيك» يصل إلى تريليوني دولار، إلا أن التوقعات تراجعت لاحقاً، مع اعتبار مستوى 1.5 تريليون دولار الحد الأعلى للنطاق المتداول، وفق تقارير سابقة لـ«رويترز».

وتأسست الشركة عام 2021 على يد مسؤولين سابقين في «أوبن إيه آي»، من بينهم داريو أمودي وشقيقته دانييلا أمودي، التي تشغل حالياً منصب رئيسة الشركة. وبرزت «أنثروبيك» بوصفها إحدى الشركات الرائدة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال عائلة نماذج «كلود».

ويستند توسع الشركة بدرجة كبيرة إلى علاقاتها مع «غوغل» و«أمازون»، اللتين تؤديان في الوقت نفسه أدوار المستثمر ومزود القدرة الحاسوبية وشريك التوزيع، فضلاً عن كونهما منافستين في سوق الذكاء الاصطناعي.

وتعهدت «أنثروبيك» بالتزامات حاسوبية تقارب 900 مليار دولار مع شركائها، ومن بينهم «أمازون» و«غوغل»، بما يعكس حجم القدرات المستقبلية التي تحتاج إليها الشركة لمواصلة توسعها، واعتمادها على تمويلات وقدرات تشغيلية تتجاوز سيطرتها المباشرة.

ورغم أن إيرادات الشركة قاربت 17 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول)، فإن معدل نموها الفصلي تباطأ بصورة حادة، وفق إفصاح معدل قدمته الشركة في وقت سابق من الشهر.