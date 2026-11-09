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الاقتصاد

بنوك الصين ترفع الفائدة على الدولار لكبح صعود اليوان

عوائد الودائع الدولارية تقفز إلى 4.5 % وسط ضغوط على المصدِّرين

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليوان الصيني (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليوان الصيني (رويترز)
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بنوك الصين ترفع الفائدة على الدولار لكبح صعود اليوان

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليوان الصيني (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليوان الصيني (رويترز)

تُسرِّع بنوك صينية كبرى وتيرة رفع أسعار الفائدة على الودائع الدولارية إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2023، في تحرك لافت يستهدف جذب السيولة بالعملة الأميركية، والحد من الضغوط التي تدفع اليوان إلى الارتفاع، بعدما أصبحت قوة العملة الصينية تشكل تحدياً متزايداً للمصدِّرين الذين يعانون بالفعل من ضيق هوامش الربح.

وكشفت مصادر مصرفية لـ«رويترز» أن أكثر من 6 بنوك صينية، تشمل مؤسسات مملوكة للدولة وأخرى مساهمة وأجنبية، رفعت خلال الأسابيع الأخيرة عوائد الودائع الدولارية بوتيرة متسارعة، لتصل في بعض الحالات إلى مستويات تنافس العوائد المتاحة في الولايات المتحدة وهونغ كونغ.

وتأتي هذه التحركات في وقت ارتفع فيه اليوان بنحو 10 في المائة أمام الدولار منذ مطلع عام 2025، مدعوماً بالفوائض التجارية القياسية وتدفقات العملات الأجنبية، ما يزيد تكلفة الصادرات الصينية بالنسبة إلى المشترين في الخارج. وحسب المصادر، فإن رفع العائد على الدولار يشجع الشركات والمصدِّرين والأفراد على الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملة الأميركية، بدلاً من تحويلها إلى اليوان، الأمر الذي قد يخفف الطلب على العملة المحلية، ويحد من وتيرة ارتفاعها.

وقال مسؤول في أحد البنوك الحكومية إن أسعار الفائدة على الودائع الدولارية ارتفعت بنحو 80 نقطة أساس خلال الأشهر الماضية، لتصل إلى 4.5 في المائة في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أعلى مستوى منذ عام 2023، مقارنة بعوائد تقارب 4.8 في المائة لدى البنوك الأميركية، وفق بيانات مجموعة بورصات لندن. وأضاف أن سعر الصرف الحالي لا يخدم المصدِّرين بصورة كبيرة؛ مشيراً إلى أن زيادة عوائد الودائع الدولارية يمكن أن تخفف الضغوط التي تدفع الشركات إلى تحويل إيراداتها الأجنبية إلى اليوان.

تحول في السياسة المصرفية

في بنك حكومي آخر، جرى رفع الفائدة على الودائع الدولارية مرتين خلال أسبوعين، لتتجاوز 4 في المائة على الودائع لأجل عام التي تزيد قيمتها على 50 ألف دولار. ويمثل ذلك زيادة بنحو 120 نقطة أساس مقارنة بمستويات الأشهر السابقة، عندما بدأت البنوك الحكومية تجاوز سقف غير رسمي عند 2.8 في المائة، كان قد فُرض في عام 2023.

وفي المقابل، واصلت البنوك الصينية خفض أسعار الفائدة على الودائع باليوان لتخفيف الضغوط على هوامش أرباحها وتشجيع الإنفاق المحلي، لتستقر العوائد لدى البنوك الحكومية الكبرى عند نحو 0.95 في المائة. ويعكس هذا التباين اتساع الفجوة بين جاذبية الادخار بالدولار واليوان، بما قد يدفع الشركات إلى تأجيل بيع حصيلتها الدولارية.

وقال مصدر في بنك حكومي ثالث، إن المؤسسة عرضت على بعض كبار عملائها عوائد على الودائع الدولارية تعادل سعر التمويل المضمون لليلة واحدة في الولايات المتحدة، البالغ نحو 3.97 في المائة، بينما تقدم بنوك أجنبية عدة في الصين عوائد تتجاوز 4 في المائة. وأكد مصرفيون أن الزيادات بدأت بالفعل في جذب ودائع جديدة من المصدِّرين والأفراد.

هل تقف بكين وراء التحرك؟

لم تتمكن «رويترز» من تحديد ما إذا كانت السلطات الصينية قد وجهت البنوك إلى رفع أسعار الفائدة على الدولار، ولكن توقيت التحركات يثير تساؤلات بشأن ارتباطها بمساعي السلطات لإبطاء صعود اليوان؛ خصوصاً بعد إعلان البنك المركزي الصيني زيادة نسبة الاحتياطيات الإلزامية التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها بالعملات الأجنبية. ويرى مصرفيون أن رفع العوائد قد يساعد أيضاً على مواجهة الزيادة الموسمية في الطلب على اليوان بنهاية العام، عندما تحوِّل الشركات جزءاً من أرصدتها الدولارية لتمويل المكافآت وتسوية الالتزامات المحاسبية والإدارية.

وتأتي الزيادات بالتزامن مع تحركات أسعار الفائدة الأميركية، بعدما رفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في سبتمبر (أيلول) النطاق المستهدف للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى ما بين 3.75 و4 في المائة، وفق التقرير.

غير أن البنوك الصينية رفعت عوائدها الدولارية بوتيرة أسرع، لتصبح منافسة للمعدلات المتاحة خارج البر الرئيسي للمرة الأولى منذ سنوات، بما قد يساعدها على جذب ودائع دولارية من الخارج.

فوائض تجارية تدعم العملة

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين لشؤون الصين الكبرى لدى بنك «آي إن جي»، إن رفع عوائد الودائع الدولارية قد يستهدف الاحتفاظ بالسيولة الأجنبية وضمان استقرار التمويل بالدولار. وأضافت أن هذه السياسة قد تقلل رغبة المصدرين في تحويل أرصدتهم الدولارية المتراكمة إلى اليوان، وبالتالي تخفف بعض الضغوط الدافعة إلى ارتفاع العملة الصينية. وكان اليوان قد سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى له في 4 سنوات عند 6.6449 يوان للدولار، مدعوماً بفوائض تجارية قياسية أسهمت في تعزيز العملة على مدى نحو عامين.

وأظهرت بيانات بنك الشعب الصيني أن الودائع بالعملات الأجنبية بلغت مستوى قياسياً عند 1.2 تريليون دولار بنهاية سبتمبر، بزيادة 17.7 في المائة على أساس سنوي. وتشير هذه الأرقام إلى أن الصين تمتلك قاعدة كبيرة من السيولة الأجنبية، ولكن إدارة توقيت تحويلها إلى اليوان أصبحت أكثر أهمية بالنسبة إلى استقرار سوق الصرف.

وتكشف التحركات المصرفية عن معادلة دقيقة تواجهها بكين؛ فهي تسعى إلى تجنب ارتفاع سريع للعملة يضر بالقدرة التنافسية للصادرات، دون إضعاف الثقة باليوان أو إحداث اضطرابات في التدفقات المالية. وبينما قد تمنح العوائد المرتفعة على الدولار المصدِّرين حافزاً للاحتفاظ بإيراداتهم الأجنبية، فإن تأثيرها الفعلي على سعر الصرف سيظل مرهوناً باستمرار الفوائض التجارية، واتجاه السياسة النقدية الأميركية، ومدى استعداد الشركات الصينية لتأجيل تحويل الدولار إلى العملة المحلية.

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اقتصاد الصين

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الاقتصاد

«جي بي مورغان» تخفض تصنيف عملات الأسواق الناشئة إلى «محايد»

أوراق نقدية من البيزو الكولومبي في آلة لعدّ النقود بأحد مكاتب الصرافة في بوغوتا (رويترز)
أوراق نقدية من البيزو الكولومبي في آلة لعدّ النقود بأحد مكاتب الصرافة في بوغوتا (رويترز)
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«جي بي مورغان» تخفض تصنيف عملات الأسواق الناشئة إلى «محايد»

أوراق نقدية من البيزو الكولومبي في آلة لعدّ النقود بأحد مكاتب الصرافة في بوغوتا (رويترز)
أوراق نقدية من البيزو الكولومبي في آلة لعدّ النقود بأحد مكاتب الصرافة في بوغوتا (رويترز)

خفضت مجموعة «جي بي مورغان» تصنيف عملات الأسواق الناشئة إلى «محايد» من «زيادة الوزن»، مشيرة إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات النقدية العالمية وآفاق الذكاء الاصطناعي، في أعقاب انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

وقالت المجموعة في مذكرة صدرت يوم الجمعة: «في حين أن تراجع الزخم الاقتصادي الدوري يشكل عادة عاملاً سلبياً لعملات الأسواق الناشئة، فإن ضعف أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد يسهم في الحد من التفوق الاستثنائي للاقتصاد الأميركي، ويضغط على الدولار»، وفق «رويترز».

وتعكس هذه المراجعة تغيراً في نظرة المجموعة إلى عملات الأسواق الناشئة، في ظل تداخل تداعيات التطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مع اتجاهات السياسة النقدية العالمية.

مواضيع
الذكاء الاصطناعي أسواق شركات الاقتصاد الأميركي انتخابات التجديد النصفي الأميركية أميركا
الاقتصاد

مستثمرون سعوديون وباكستانيون يطلقون صندوقاً لتعزيز التجارة والاستثمار

توقيع اتفاقيات سابقة خلال مؤتمر الأعمال السعودي الباكستاني في إسلام آباد (واس)
توقيع اتفاقيات سابقة خلال مؤتمر الأعمال السعودي الباكستاني في إسلام آباد (واس)
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مستثمرون سعوديون وباكستانيون يطلقون صندوقاً لتعزيز التجارة والاستثمار

توقيع اتفاقيات سابقة خلال مؤتمر الأعمال السعودي الباكستاني في إسلام آباد (واس)
توقيع اتفاقيات سابقة خلال مؤتمر الأعمال السعودي الباكستاني في إسلام آباد (واس)

أطلق مجلس الأعمال السعودي الباكستاني المشترك، الاثنين، صندوقاً للاستثمار المباشر بحجم أوليّ يبلغ مئات الملايين من الدولارات، يستهدف تعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، في إطار مساعٍ لتوسيع دور القطاع الخاص في العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وقال المجلس، الذي تأسس بمبادرة من حكومتي البلدين، إن حجم الصندوق قابل للزيادة وفقاً للفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، موضحاً أن 75 في المائة من استثماراته ستوجَّه إلى مشروعات في باكستان، في حين ستخصَّص النسبة المتبقية للاستثمار في مشروعات داخل السعودية.

مواضيع
الاقتصاد السعودي استثمار شركات السعودية باكستان
الاقتصاد

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العُماني إلى 4.5 %

سفن تعبر خليج عُمان قبالة سواحل مسقط في 25 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
سفن تعبر خليج عُمان قبالة سواحل مسقط في 25 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
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صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العُماني إلى 4.5 %

سفن تعبر خليج عُمان قبالة سواحل مسقط في 25 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
سفن تعبر خليج عُمان قبالة سواحل مسقط في 25 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العُماني إلى 4.5 في المائة خلال 2026، مقارنة بـ4.1 في المائة في توقعات سابقة، مؤكداً أن الاقتصاد أظهر مرونة قوية في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مدعوماً بعدم تأثر البنية الأساسية للطاقة على نطاق واسع، ونشاط قطاع الخدمات اللوجستية، وقوة الأسس الاقتصادية، واستمرار السياسات المالية الحصيفة.

وقال الصندوق، في بيان صدر الاثنين عقب اختتام بعثته مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 في مسقط، إن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع، مدفوعاً بارتفاع إنتاج المحروقات واستمرار نمو الأنشطة غير النفطية، في حين ارتفع التضخم بفعل زيادة تكاليف الغذاء والنقل والواردات.

وأوضح البيان أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعُمان نما بنسبة 3.8 في المائة خلال النصف الأول من عام 2026، مع تعويض قوة الأنشطة الهيدروكربونية التراجع في قطاعات التشييد والصناعة والأنشطة المرتبطة بالسياحة.

وعلى صعيد الأسعار، ارتفع متوسط التضخم من نحو 1 في المائة خلال عام 2025 إلى قرابة 3 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) 2026، نتيجة ارتفاع تكاليف الغذاء والنقل بشكل رئيسي.

وفي المقابل، حافظت المالية العامة والحسابات الخارجية على تسجيل فوائض خلال النصف الأول من العام الحالي؛ إذ بلغ الفائض المالي 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما قُدّر فائض الحساب الجاري بنحو 3.7 في المائة. كما تراجعت نسبة الدين الحكومي إلى 30.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو (حزيران) 2026.

توقعات النمو والمالية العامة

وتوقع الصندوق أن يتسارع نمو الاقتصاد العُماني إلى 4.5 في المائة خلال عام 2026، مدفوعاً بزيادة النشاط الهيدروكربوني، إلى جانب استمرار نمو الأنشطة غير الهيدروكربونية بنسبة 1.4 في المائة.

ورجح أن يبلغ متوسط التضخم 3 في المائة خلال العام الحالي، قبل أن يتراجع تدريجياً إلى نحو 2 في المائة على المدى المتوسط.

وفيما يتعلق بالمالية العامة، توقع الصندوق استمرار قوة الوضع المالي، مع تسجيل فائض في الميزانية العامة بمتوسط 5.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2026 و2027. كما رجح عودة فائض الحساب الجاري إلى نحو 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، واستمرار تسجيل فوائض خلال المدى المتوسط.

وأشار الصندوق إلى أن السياسة المالية خلال عام 2026 توفر دعماً مناسباً لاحتواء تداعيات الحرب، مع الحفاظ على الانضباط المالي، داعياً إلى أن يكون أي دعم إضافي للأسر الأكثر تأثراً والشركات القابلة للاستمرار مؤقتاً وموجهاً وشفافاً، وأن يجري تمويله من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق.

وشدد على أهمية توجيه أي إيرادات إضافية ناتجة عن ارتفاع عائدات النفط نحو إعادة بناء الاحتياطيات المالية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، مع توفير مساحة للاستثمار في تعزيز المرونة الاقتصادية وتنويع مصادر النمو.

وعلى المدى المتوسط، دعا الصندوق إلى مواصلة الإصلاحات المالية، بما يشمل تعزيز الإدارة الضريبية، والتدرج في إلغاء الدعم غير الموجه مع حماية الفئات الأكثر احتياجاً، ورفع كفاءة الاستثمار العام، وتطوير الأطر المالية بما يضمن استدامة المالية العامة، ويعزز مصداقية السياسات الاقتصادية.

إصلاحات لتعزيز المرونة

وفي السياسة النقدية، رأى الصندوق أن ربط سعر صرف الريال العُماني يظل مرتكزاً مناسباً وموثوقاً للسياسات الاقتصادية، مشيراً إلى أن استكمال مشروع تطوير السياسة النقدية، بما يشمل تفعيل ممر لأسعار الفائدة وإطلاق تسهيل الإيداع لليلة واحدة بالريال العُماني، من شأنه تعزيز انتقال أثر السياسة النقدية إلى الاقتصاد وتطوير أسواق النقد ورأس المال المحلية.

كما وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بملاءة مالية وسيولة وربحية جيدة، مع محدودية انكشافه المباشر على القطاعات الأكثر تأثراً بالصراع، داعياً إلى مواصلة تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2025، وتعزيز الأطر الاحترازية الكلية، واستكمال تفعيل شبكات الأمان المالي وترتيبات إدارة الأزمات.

وأكد الصندوق أن تصاعد حالة عدم اليقين على المستويين الإقليمي والعالمي يعزز الحاجة إلى تسريع التحول الاقتصادي وتقوية القدرة على مواجهة الصدمات في إطار «رؤية عُمان 2040».

وتشمل الأولويات، وفق البيان، تحسين كفاءة تخصيص الموارد الاقتصادية، وتقليص دور الدولة في المجالات التي يمكن أن يضطلع فيها القطاع الخاص بدور أكبر، إلى جانب تطوير سوق العمل، وتعزيز التكامل التجاري، ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الكوارث الطبيعية.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة عبد الله الحسن، قد أجرت مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 في مسقط خلال الفترة من 25 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، على أن تُعد تقريراً بنتائج المشاورات لعرضه على المجلس التنفيذي للصندوق، بعد استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة.

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